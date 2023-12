Tras su participación en un móvil de televisión se volvió viral en las redes sociales, Juan Bautista Morel habló con LA NACIÓN

Ayer, luego de los anuncios económicos del ministro Luis Caputo, un taxista jubilado protagonizó una escena que se viralizó en las redes sociales. Ocurrió durante la transmisión de un móvil de C5N en una estación de servicio. Allí, Juan Bautista Morel (73) al ser consultado sobre el impacto de las medidas, se mostró muy afligido por el aumento del precio de la nafta y recordó el 2001 cuando la gente salió a las calles.

Luego, al aire, rompió en llanto y entre sollozos pidió “orar por los pobres para que no se conviertan en chorros”. Sin embargo, mientras la cámara aún lo filmaba, sorprendió con un cambio radical de su estado de ánimo: comenzó a reírse y antes de despedirse se reconoció fanático del canal. “¿Estamos al aire?”, fue la pregunta de la cronista que cerró el móvil. Enseguida, varios usuarios de la red social X plantearon sus dudas, otros acusaron al canal de “producir” el móvil y algunos, con imágenes de otros móviles anteriores, dijeron que se trataba de un actor contratado. El revuelo tomó una dimensión mayor cuando el presidente Javier Milei, usuario frecuente de la red social, reposteó algunas de las críticas convalidando de esta manera las dudas. En diálogo con LA NACION, Morel desmintió esa versión y aclaró: “Soy una persona común”.

ÉPICO!!! Los de C5N graban a un jubilado que lloraba por las medidas de Caputo y Milei.. pero al rato se empezó a cagar de risa y la periodista avisa que todavía siguen grabando. Subí el volumen y viraliza al Máximo!!🧨💥✌️ pic.twitter.com/K2tgLlIbP3 — INDIGNADO (@indignadoxd) December 14, 2023

El presidente Javier Milei reposteó la observación del periodista Luis Gasulla

“Fui a una estación de servicio y dije cuatro palabras, no fue mi intención hacerme famoso. Solo hablé de los aumentos del último tiempo y que estaba dura la situación, en especial, para los que no tienen trabajo y no pueden para pagar la leche y me emocioné, nada más”, dice Morel.

-Al verlo pasar tan rápido del llanto a la risa, algunos dijeron que su emoción no fue real...

-Noooo... ¡por favor! Soy cristiano evangélico desde los 20 años.

-¿Qué opina de que el presidente Milei haya replicado desde su cuenta los tuits que lo acusaban de mentir en el móvil?

-Que me llame por teléfono, pásenle mi número. Acá mis nietas son todas mileinistas... hoy cada uno hace lo que quiere. Cuando mi hijo tenía 18 años yo le decía ‘votá a tal’, pero hoy no piden permiso.

Morel cuenta que está casado y tiene tres hijos de 46, 43 y 32 años y tres nietas. Es oriundo de Paraguay y llegó al país hace más de medio siglo. “En Paraguay trabajaba en una estación de servicio y allá la fama era que en la Argentina no existían los pobres, porque siempre se decía “Argentina es rica”... por eso vine en el ‘69 cuando gobernaba Juan Carlos Onganía”.

El presidente Milei reposteó la crítica de un usuario de X

-¿Y pudo progresar?

-Acá empecé lavando autos en una estación de servicio. Era muy buena época, había mucho trabajo. Recuerdo que si dos clientes me dejaban de propina un billete, que no me acuerdo ahora de cuánto era pero sí que era color marrón, yo con eso me iba a un restaurante a almorzar y me llenaba la panza. En 1975 compré mi primer auto, un auto usado. Y después, como ganaba bien en el lavadero, compré la casa en San Martín. Al principio eran solo 32 metros cuadrados pero después le fui agregando y le sumé tres dormitorios, hoy arriba de mi casa edificó mi hija y vive ahí con su familia. Somos gente normal, yo soy muy laburador.

-¿A qué se dedica?

-Tengo 73 años y hace 32 años que soy taxista, manejo mi auto.

-Uno de los temas que todos hablan en los últimos días es del ajuste y cómo va a impactar en la economía familiar, ¿que opina?

-Yo soy dueño del auto, trabajo bien. Salgo de casa a las 7 y alrededor de las 18 vuelvo.

En redes acusaron a Morel de tener varias apariciones en C5N

-En las redes, algunos lo acusan de ser un actor, de aparecer en otros móviles del canal.

-Yo ya dije que soy cristiano evangélico y no hago estupideces. No soy fanático de nada, solo me rindo ante Jesucristo, lo demás son historias.

