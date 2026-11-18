Antes de sumergirse en el submundo de la violencia política argentina, Aníbal Gordon encabezó el atraco a una entidad bancaria que fue el más importante en la historia de la Patagonia y que se retrata en la miniserie que lanza hoy Netflix

El atraco producido a fines de febrero de 1971 en Bariloche fue considerado por mucho tiempo el más importante en la historia de la Patagonia. Un grupo de delincuentes, en pocas horas, se llevó del tesoro de la sucursal barilochense del Banco Provincia de Río Negro el equivalente a 21 millones de dólares. Sin víctimas fatales ni heridos. Y sin disparar un solo tiro.

La meticulosa planificación de este delito, que concluyó con el escape de los ladrones, impactó fuerte en la opinión pública de la época. Pero más adelante, este golpe tomaría otra relevancia; esto, porque uno de sus organizadores resultó ser un oscuro personaje de la historia reciente argentina: Aníbal Gordon.

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Este criminal pasó de realizar delitos comunes a formar parte de lo más atroz de la violencia política argentina. Integró la organización parapolicial de extrema derecha Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y luego participó de la represión perpetrada por la última dictadura militar. Su historia ficcionalizada llegará este miércoles a Netflix, con Gordon, la miniserie dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik que protagoniza Rodrigo de la Serna.

Gordon - Trailer oficial - Netflix

Buscar las llaves del tesoro

Aníbal Gordon ejecutó el asalto al banco de Río Negro cuando tenía unos 40 años. Si bien esto fue antes de sumergirse en el submundo de los crímenes políticos, este personaje ya tenía para entonces un historial en el universo del hampa. Robos de autos, defraudaciones, estafas, falsificación de identidad y otras acciones ilegales formaban parte de su prontuario.

Así es que, cuando llegó el momento de atracar la sucursal bancaria ubicada en la calle Mitre al 500 de Bariloche, el hombre tenía una experiencia dilatada en el mundillo delictual. Por ello, quienes investigaron este caso no tardaron en posicionar a Gordon como el líder de la banda.

Por los detalles y la precisión de su ejecución, está claro que el asalto bancario estuvo diagramado con meses de antelación. La idea básica era la de encontrar la manera de entrar a la sucursal de Bariloche sin forzar cerraduras, voltear puertas o cavar túneles. Simplemente ingresar, llevarse el dinero y salir. Para ello, era necesario contar con las llaves de la sucursal y, por supuesto, las del tesoro.

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Entonces había que ir con los que tenían esas llaves.

Aníbal Gordon, acusado de pertenecer ala organización terrorista Triple A, ingresa esposado al departamento central de la Policía Federal el 10 de febrero de 1984 González - ARCHIVO / LA NACION

La operación empezó a las 23.30 del jueves 25 de febrero de 1971. Según la reconstrucción que hace del hecho el medio barilochense El Cordillerano, el primer domicilio que visitaron los asaltantes fue el de Héctor San Romerio, que era el subcontador del banco.

Evidentemente, alguna información interna del banco tenían los asaltantes para saber a qué trabajadores de la entidad bancaria debían abordar.

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Se suman los rehenes

Dos delincuentes se quedaron con la mujer de San Romerio y otro llevó al empleado bancario al siguiente punto del raid: la casa de Ovidio Gaiza, subtesorero de la entidad bancaria. Gaiza estaba con su esposa y una pequeña criatura de pocos meses. Todos quedaron como rehenes. Además, un vecino de esta familia, Bruno Bertosi, se acercó porque vio movimientos extraños y de inmediato, también terminó reducido por los asaltantes.

La miniserie sobre Aníbal Gordon muestra la faceta de delincuente común del que luego fuera parte del sistema represivo de la última dictadura militar argentina Cr. Marcos Ludevid / Netflix ©2025 Marcos Ludevid / Netflix

José María Pérez, subgerente del Banco Provincia de Río Negro sucursal Bariloche y poseedor de otra de las llaves codiciadas por la banda, estaba alojado en el hotel Pilmayquen, sobre las calles 12 de Octubre y John O’Connor, donde hoy funcionan parte de los tribunales de Bariloche.

Allí la banda sumó más rehenes. En primer lugar, creyeron necesario reducir al conserje, porque no les quería informar el número de habitación del subgerente. Un huésped del alojamiento que se cruzó con los maleantes también terminó bajo la custodia de estos.

Finalmente, los delincuentes dieron con Pérez. Lo tomaron como rehén junto a su señora y le quitaron las ansiadas llaves del tesoro.

Luego, en medio de la noche barilochense, la gente de Gordon volvió a la propiedad de Gaiza para dejar allí a todos los rehenes, maniatados y amordazados.

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Anibal Gordon fue acusado de secuestros, desapariciones y asesinatos

Un botín de 21 millones de dólares

Las crónicas señalan que, en todo momento, los delincuentes se dirigieron con cortesía y respeto hacia los rehenes. Gordon conversaba con ellos y, según El Cordillerano, hasta besaron a la hija de Gainza. Sin dejar de ser amables, sin embargo, advirtieron a todos los prisioneros que no debían moverse por las próximas dos horas. Era el tiempo suficiente para vaciar las arcas de la entidad bancaria.

Entre las 4 y las 4.30 de la madrugada de ese 26 de febrero los delincuentes, llaves en mano, se dedicaron a llevarse el botín del banco. Cargaron en sus bolsos entre $85.000.000 y $90.000.000 ley 18.188. Un equivalente a US$21.000.000 de entonces.

Una vez consumado el asalto, se fugaron en un Torino, un Dodge Polara y una camioneta Ford F-100, donde depositaron el dinero robado en fajos de $5000 y $10.000.

La ciudad de Bariloche fue el escenario del robo hasta entonces más importante de la Patagonia, que se produjo el 26 de febrero de 1971 Martinez Marcelo

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En algún momento de esa misma madrugada, en la casa de Gaiza, uno de los rehenes maniatados, el huésped del Pilmayquen, logró despojarse de sus ataduras para liberar al resto de los prisioneros. De inmediato dio aviso de lo sucedido a la policía.

Comenzó entonces una búsqueda intensiva de los atracadores con efectivos de la policía de Río Negro, la de Neuquén y también de Chubut. Por tierra y también por aire, pero sin éxito.

Alrededor de las diez de la mañana, a unos 30 kilómetros de Bariloche, sobre la Ruta 231 los agentes dieron con el Torino y la F-100 de los asaltantes. Pero ellos no estaban.

Los delincuentes huyeron en avión hacia Chile Netflix

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Ladrones profesionales

En Sañicó, un paraje ubicado cerca de la localidad neuquina de Piedra del Águila, la policía encontró, al atardecer de ese mismo día, el Dodge Polara de la banda. Lo habían cubierto con una lona y ramas para evitar la visualización desde el aire.

Ahí los agentes de la ley se dieron cuenta definitivamente de que el grupo de ladrones estaba lejos de ser improvisado. Eran verdaderos profesionales del delito.

Esta certeza se profundizó mucho más cuando la policía notó, por las marcas que había en el lugar, que un pequeño avión había aterrizado y había despegado desde allí. Gordon y sus hombres se habían fugado en una avioneta Piper. Presumiblemente, hacia Chile.

Posteriormente se supo también que la aeronave había hecho algunas escalas en su viaje. Incluso había cargado combustible en algún lugar en el límite entre Mendoza y Neuquén.

Aníbal Gordon y su banda escaparon en una avioneta de la zona donde habían realizado el asalto del Banco de la Provincia de Río Negro Cr. Marcos Ludevid / Netflix © 2026 MARCOS LUDEVID 2025

Investigaciones posteriores señalaron que habría sido el mismo Aníbal Gordon el que piloteaba la nave del escape. En efecto, el que luego se convertiría en paramilitar sabía volar aviones.

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Se descubrió que solía despegar la nave desde un terreno que él tenía en Colón, en la provincia de Buenos Aires un lugar que se había convertido en la base de su banda. Allí usaban como pantalla legal un negocio de comercio de metales y plásticos.

Un robo sin condena

Gordon y su banda nunca fueron condenados por el caso del asalto del banco de Bariloche, una jugada criminal magistral que fue caratulada como robo calificado y asociación ilícita, pero nunca fue esclarecida.

Poco después, en noviembre de ese mismo 1971, Gordon y otro cómplice fueron atrapados en el intento de robo a una joyería porteña. Le dieron tres años y medio de prisión, pero en mayo de 1973 aprovechó la liberación de presos políticos realizada en el gobierno de Héctor Cámpora para salir libre de la cárcel de Villa Devoto.

A partir de allí comenzaría el recorrido de este personaje por las cloacas más brumosas de la violencia política de la Argentina. Primero, como fuerza de choque dentro de la Triple A de José López Rega y después como parte de la estructura del terrorismo de Estado, como el único civil que manejó un centro clandestino de detención, Automotores Orletti. Pero esa ya es otra historia.

Del robo del banco de Bariloche y de todo lo que viene después habla la miniserie Gordon, que está basada en la novela Gordon, el aniquilador, del periodista y escritor Marcelo Larraquy.

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