Singapore Airlines destronó a Qatar Airways y es la nueva mejor aerolínea del mundo; cómo quedó el top 10

Singapore Airlines fue elegida como la mejor aerolínea del mundo en la clasificación anual de Skytrax. Le arrebató el primer puesto a Qatar Airways en un año en el que las compañías de Medio Oriente sufrieron una fuerte presión por la guerra en curso en Irán.
Los premios se anunciaron el viernes en Londres y se basan en una encuesta a casi 25 millones de viajeros. Las aerolíneas asiáticas dominaron la lista. Solo una compañía europea —Air France-KLM— entró entre las diez primeras, y ninguna estadounidense lo logró, pese a sus esfuerzos por mejorar la experiencia de los pasajeros y sus cabinas de categoría superior.
En un momento en que crece la demanda mundial de viajes de lujo, el reconocimiento de Skytrax les da a las aerolíneas un argumento para destacarse ante los viajeros. Además del ranking general, Air France recibió el máximo premio por su primera clase La Première, que está ampliando ante el fuerte aumento de la demanda.
El conflicto en Medio Oriente planteó un gran desafío para las aerolíneas de todo el mundo, por la suba del precio del petróleo y la caída de la demanda. Las compañías del Golfo fueron las más afectadas inmediatamente después del inicio de la guerra: Qatar Airways y Emirates tuvieron que suspender temporalmente sus vuelos.
El año pasado, Qatar Airways había ganado el título de mejor aerolínea, un puesto que se ha disputado con Singapore Airlines durante la última década.
Las diez mejores aerolíneas del mundo: ¿y Aerolíneas Argentinas?
El ranking de Skytrax de 2026 quedó encabezado por Singapore Airlines, que subió un puesto y desplazó a Qatar Airways al segundo lugar. Les siguieron Cathay Pacific Airways, ANA All Nippon Airways, Turkish Airlines, Emirates, Air France, Hainan Airlines, Japan Airlines y Korean Air.
Aerolíneas Argentinas no entró en el top 10. Tampoco aparece entre las 100 primeras. Sí figuran dos compañías que operan en el país: LATAM, grupo con sede en Chile, en el puesto 42, y JetSMART, en el 78.
*Con información de Bloomberg