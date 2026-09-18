Singapore Airlines destronó a Qatar Airways y es la nueva mejor aerolínea del mundo; cómo quedó el top 10

Singapore Airlines fue elegida como la mejor aerolínea del mundo en la clasificación anual de Skytrax. Le arrebató el primer puesto a Qatar Airways en un año en el que las compañías de Medio Oriente sufrieron una fuerte presión por la guerra en curso en Irán.

Singapore Airlines fue nombrada la Mejor Aerolínea del Mundo en los World Airline Awards de 2026, con Qatar Airways en segundo lugar y Cathay Pacific Airways en tercera posición

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Los premios se anunciaron el viernes en Londres y se basan en una encuesta a casi 25 millones de viajeros. Las aerolíneas asiáticas dominaron la lista. Solo una compañía europea —Air France-KLM— entró entre las diez primeras, y ninguna estadounidense lo logró, pese a sus esfuerzos por mejorar la experiencia de los pasajeros y sus cabinas de categoría superior.

Qatar Airways, ganadora en 2025, quedó segunda en la clasificación de este año

Del servicio en clase económica a las cabinas más exclusivas, la experiencia del pasajero está en el centro de la competencia entre aerolíneas

La clase ejecutiva de Cathay Pacific Airways. La aerolínea de Hong Kong ocupó el tercer puesto en el ranking mundial de Skytrax de 2026

En un momento en que crece la demanda mundial de viajes de lujo, el reconocimiento de Skytrax les da a las aerolíneas un argumento para destacarse ante los viajeros. Además del ranking general, Air France recibió el máximo premio por su primera clase La Première, que está ampliando ante el fuerte aumento de la demanda.

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El conflicto en Medio Oriente planteó un gran desafío para las aerolíneas de todo el mundo, por la suba del precio del petróleo y la caída de la demanda. Las compañías del Golfo fueron las más afectadas inmediatamente después del inicio de la guerra: Qatar Airways y Emirates tuvieron que suspender temporalmente sus vuelos.

En las Suites dobles, la separación central se abre para crear un espacio compartido con una cama doble (Singapore Airlines)

Así son las Suites de Singapore Airlines, la categoría más exclusiva de la aerolínea que encabezó el ranking de Skytrax en 2026

El asiento de las Suites gira libremente y se reclina, una de las características de la cabina más exclusiva de Singapore Airlines

Singapore Airlines obtuvo el primer puesto del ranking de Skytrax y desplazó a Qatar Airways

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El año pasado, Qatar Airways había ganado el título de mejor aerolínea, un puesto que se ha disputado con Singapore Airlines durante la última década.

Las diez mejores aerolíneas del mundo: ¿y Aerolíneas Argentinas?

El ranking de Skytrax de 2026 quedó encabezado por Singapore Airlines, que subió un puesto y desplazó a Qatar Airways al segundo lugar. Les siguieron Cathay Pacific Airways, ANA All Nippon Airways, Turkish Airlines, Emirates, Air France, Hainan Airlines, Japan Airlines y Korean Air.

Una de las propuestas gastronómicas de Singapore Airlines para sus pasajeros. La compañía encabezó el ranking de las mejores aerolíneas del mundo de 2026

Aerolíneas Argentinas no entró en el top 10. Tampoco aparece entre las 100 primeras. Sí figuran dos compañías que operan en el país: LATAM, grupo con sede en Chile, en el puesto 42, y JetSMART, en el 78.

*Con información de Bloomberg

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