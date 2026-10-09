Skinko inauguró un nuevo local en Nordelta y celebró el auge de la cosmética coreana con un evento de lujo

El auge de la cosmética coreana y el cuidado integral de la piel sumaron un nuevo capítulo en Zona Norte de la mano de una firma en plena expansión. Con una propuesta que combinó tecnología, asesoramiento profesional y experiencias interactivas, Skinko celebró el pasado viernes 2 de octubre la apertura oficial de su nuevo local multimarca en el Centro Comercial Nordelta. Esta inauguración consolida su plan de crecimiento en retail físico, que ya cuenta con recientes aperturas tanto a la calle, con su local en el barrio porteño de Recoleta (sobre avenida Santa Fe 1951), como en Dot Baires Shopping.

La jornada comenzó a las 17:00 hs con la SKINKO Glow Session, una masterclass brindada por las cosmetólogas, Carolina Sayus y Andrea Kim y la cosmiatra, Ana González, que estuvo enfocada en la preparación del rostro y técnicas de maquillaje con productos de alta calidad. Ante un público exclusivo, las especialistas demostraron en vivo los pasos clave para alcanzar el tan anhelado acabado glass skin.

La jornada comenzó con la SKINKO Glow Session, una masterclass que estuvo enfocada en la preparación del rostro y técnicas de maquillaje.

De la preparación al maquillaje: los puntos destacados de la masterclass

Como punto de partida para lograr este codiciado efecto, se aplicó la esencia COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, formulada con un 96% de mucina de caracol. Este paso aportó un primer shock humectante y reparador apto para todo tipo de pieles, unificando la textura. Hacia el final del encuentro, la marca volvió a decir presente con la bruma COSRX The Ceramide Skin Barrier Moisturizing Mist, ideal para rehidratar, refrescar y proteger la barrera cutánea a lo largo del día sin alterar el maquillaje.

Uno de los momentos de mayor impacto visual fue la incorporación del dispositivo Medicube AGE-R Booster Pro, utilizado en sinergia con la ampolla calmante SKIN1004 Madagascar Centella TECA Ampoule. Esta combinación de alta tecnología permitió maximizar la absorción de los activos en capas más profundas, acelerando las propiedades reparadoras del tratamiento.

El cuidado del contorno de ojos se trabajó con VT Reedle Shot Eye Cream, enfocado en mejorar la textura y devolverle luminosidad a la zona de las ojeras mediante tecnología de vanguardia. A su vez, para sellar la hidratación previa al maquillaje se recurrió a la VT PDRN Capsule Cream 100, una fórmula con cápsulas de PDRN vegetal que regenera y deja la piel confortable, elástica y sin sensación pesada.

En la transición hacia el maquillaje, la base UNLEASHIA Satin Wear Healthy-Green Cushion mostró cómo construir una cobertura ligera por capas mediante toques suaves con puff, preservando el brillo natural del rostro. El toque final para la mirada estuvo a cargo de la máscara A BY UNLEASHIA Lift Lock Fixing Mascara, elegida por su alta fijación para asegurar elevación y definición duradera en las pestañas.

Especialistas demostraron en vivo los pasos clave para alcanzar el tan anhelado acabado glass skin

Bajo el concepto de K-Beauty —como se conoce al universo de cosmética y rutinas nacido en Corea del Sur—, la piel es siempre la protagonista. Lejos de concebir al maquillaje como un mero recurso para ocultar imperfecciones, la filosofía coreana propone un abordaje preventivo: capas de hidratación, constancia y fórmulas específicas que trabajan desde la salud del cutis para alcanzar ese acabado fresco, equilibrado y naturalmente radiante.

Una jornada de experiencias inmersivas, diagnósticos personalizados y celebraciones

A las 18:30 hs, el tradicional corte de cinta formalizó la apertura de la tienda física. Sin embargo, la expectativa se sentía de antemano: el público colmó rápidamente el espacio para descubrir de cerca los productos virales y las últimas novedades, mientras que en el exterior una multitud de distintas edades seguía con entusiasmo cada detalle de la puesta en escena.

Por un lado, el espacio contó con tres estaciones de diagnóstico facial atendidas por cosmetólogas profesionales, quienes realizaron análisis personalizados en tiempo real para orientar a cada visitante hacia una rutina a su medida. Equipada con tecnología de última generación, la Skin Scanner Area brindó recomendaciones específicas para quienes buscaban conocer el estado de su piel en profundidad.

Quienes asistieron a la apertura, se llevaron experiencias lúdicas, vouchers y premios

En simultáneo, los asistentes disfrutaron de un área de entretenimiento frente al local con propuestas lúdicas como el juego Scoop, pantallas interactivas y un Memo Test temático con vouchers y premios de la marca. No faltó la Dazzling Station, una estación creativa donde el público pudo intervenir y personalizar sus productos con apliques brillantes, haciendo hincapié en que cada piel es única, y requiere un cuidado personalizado. La experiencia se completó con dos photo opportunities pensados para inmortalizar momentos, y una barra con cocktails y mocktails.

El nuevo local de Skinko en el Centro Comercial Nordelta está ubicado en la planta baja

El fundador de Perfumerías Pigmento, Rubén Unrrein, destacó la visión de Mateo Paik, CEO de Skinko, al frente de la propuesta: “Si algo siempre tuvo en claro Mateo y nos transmitió como líder del proyecto, fue que el consumidor tiene que ser el verdadero beneficiado. Cuando viajamos a Corea nos sorprendió la excelencia de sus productos: es una industria pensada para el público, sin elitismos innecesarios y con una cercanía absoluta entre el consumidor y el producto”, sostuvo.

Skinko celebró el pasado viernes 2 de octubre la apertura oficial de su nuevo local multimarca

A la hora de repasar el camino recorrido, Mateo Paik destacó el valor de la alianza que impulsó el nacimiento y la consolidación de la marca. “Nacimos en 2016 con SkinFree y con el sueño de acercar la cosmética coreana al consumidor argentino, para que pudiera comprobar los beneficios de fórmulas que combinan vanguardia y tradición”, recordó el CEO. Tras una década de desarrollo en el canal mayorista B2B, la unión con Rubén Unrrein significó un salto de escala clave. “Combinar los más de 25 años de trayectoria de Pigmento en el retail local con nuestros diez años de especialización en K-Beauty fue lo que nos permitió darle vida a Skinko”, explicó Paik, y concluyó: “Skinko no puede existir sin pasión por los detalles, la innovación y la excelencia. Recién estamos comenzando y nuestro gran desafío hacia adelante sigue siendo sorprender al cliente todos los días”.

Rubén Unrrein (Dueño de Perfumerías Pigmento) junto con Mateo Paik (CEO de Skinko) celebraron la alianza en un evento de lujo

Beneficios adaptados y pensados para el consumidor

Durante toda la jornada, los asistentes accedieron a promociones de hasta un 30% de descuento en toda la tienda, que ofrece una cuidada selección de skincare, maquillaje, cuidado corporal y capilar (K-hair), fragancias y dispositivos de belleza. Además, quienes se acercaron a celebrar la inauguración se llevaron obsequios especiales, incluyendo un regalo exclusivo para aquellos que se sumaron a la consigna de incorporar una prenda metalizada o plateada en su outfit, en sintonía con la paleta estética de la marca.

Skinko celebró su apertura en el Centro Comercial Nordelta con una serie de activaciones, una masterclass, premios y más sorpresas

El desembarco en el Centro Comercial Nordelta representa un hito estratégico al consolidar la octava apertura de Skinko en el país. Lo que comenzó en 2016 como un emprendimiento enfocado en introducir las esponjas de konjac en el mercado argentino, hoy protagoniza una de las expansiones más emblemáticas del retail de belleza local. Apenas a dos años de sellar su alianza con Perfumerías Pigmento y comenzar a desplegar tiendas propias, la firma pasó de operar en el canal mayorista a construir una sólida presencia en los principales shoppings y centros comerciales —con hitos recientes como su local insignia sobre avenida Santa Fe en Recoleta, Dot Baires Shopping y celebraciones masivas en su primer aniversario—. Con una comunidad fidelizada y un ritmo de aperturas constante, Skinko confirma que el K-Beauty dejó de ser una tendencia de nicho para consolidarse como una categoría protagónica en el consumo argentino.

Para conocer más de la propuesta, se puede ingresar a https://www.skinko.com.ar/

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.