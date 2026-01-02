LA NACION CONTENT LAB
PARA SKYY
31 de diciembre de 2025
LA NACION CONTENT LAB PARA SKYY
31 de diciembre de 2025
Skyy Vodka:
el
vodka que
marca
tendencia
en
las previas de la
nueva generación
Las previas ya no son solo un paso antes de salir, sino un plan en sí mismo. En ese ritual clave siempre Skyy Vodka acompaña por su perfil moderno.
¿Porqué es la primera opción?
Es fácil de mezclar, fresco y alineado con las tendencias actuales.
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.
¿Qué
SKYY
VODKA
va con vos?
Participá de la trivia y
descubrí
el SKYY que mejor va con tu personalidad
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.
¿Cómo arranca tu previa ideal?
Charlas y música entre amigos.
Haciendo trends de TikTok y fotos a full.
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.
¿Qué rol cumplís en el grupo?
El que mantiene el plan organizado: hora, lugar, quién pasa a buscar a quién.
El que improvisa y cambia todo último momento porque encontró algo “mejor”.
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.
¿Qué no puede faltar en tu look?
Buzo o campera negra, cómodo pero con onda.
Brillos, colores o algún accesorio trendy que destaque.
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.
¿Cuál es tu mood en el boliche?
Quedarse en la barra charlando.
Subir stories y bailar con medio mundo.
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.
¿Qué esperás de la música en la previa?
Que haya hits que todos conozcan y unan al grupo.
Que suenen los temas del momento que están explotando en TikTok.
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.
¿Qué tipo de amigo sos?
El que está siempre y sostiene al team pase lo que pase.
El que trae la energía, el humor y todo lo inesperado a la noche.
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.
¿Qué te gusta tomar?
Algo clásico, simple y fresco; lo que sé que me gusta.
Lo que está trending; me gusta probar algo con más onda o sabor.
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.
¿Qué ritual te representa antes de salir?
Elegir el outfit con tiempo, organizar el traslado y preparar la casa.
Maquillaje compartido, bailes, fotos y contenido divertido para redes.
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.
En una fiesta de fin de año,
¿qué buscás primero?
La cocina o la barra para armar buenos tragos.
La pista, el parlante y el grupo que está haciendo chistes o trends.
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.
¿Qué te motiva a celebrar?
Terminar la cursada, recibidas, fin de año.
Cualquier excusa: cayó viernes, salió un tema nuevo, lo vi en tiktok.
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.
¿Qué vibe tiene tu grupo en la previa?
Juegos de previa, anécdotas y un mood chill pero divertido.
Fotos, risas, mini-bailes, cambios de planes constantes.
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.
¿Qué estilo de noche preferís?
Una salida fluida, con un ritmo que se disfruta de principio a fin.
Una noche intensa, vibrante, energética y llena de sorpresas.
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.
El SKYY TRADICIONAL
va con vos
Te gusta lo auténtico, lo que funciona y acompaña todas las previas. Sos el corazón del grupo, el que genera buenos momentos sin complicaciones.
Tu match es el SKYY COSMIC
Vivís la noche al máximo, conectás con lo nuevo, lo viral y lo que hace reír a tus amigos. Sos el que enciende la previa.
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.