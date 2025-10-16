Sobrevivía en la calle escondido de quienes lo golpeaban hasta que una mujer decidida lo encontró: “Los perros maltratados no necesitan lástima”

LA NACION Jimena Barrionuevo Escuchar Nota

Todo comenzó con una publicación en redes sociales. La foto mostraba a un perro grande, con la mirada perdida y el cuerpo extremadamente delgado. Se escondía de las personas que solían golpearlo. Tenía parte de sus orejas mutiladas, evidentes signos de desnutrición y una historia triste que estaba a punto de cambiar.

Mientras muchos se limitaron a observar el posteo con curiosidad pero sin iniciativa por ayudar, un grupo pequeño de personas decidió actuar de inmediato. El rescate fue complejo, ya que el animal se encontraba en una zona riesgosa y de difícil acceso en Alto Moche, Perú.

Goliat sobrevivía en la calle.

“Teníamos una causa en común: salvar al animal”

Sin embargo, una vez que lo pudieron poner a salvo, no perdieron tiempo. “No nos conocíamos entre nosotros. Pero teníamos una causa en común: cambiar la vida de aquel animal que había sido ignorado y maltratado por mucho tiempo”, recuerda Lois Retamoso, quien se involucró en el rescate desde el primer momento.

Tras ser llevado al veterinario, Goliat —como bautizaron al perro por su imponente tamaño— comenzó un largo tratamiento. Además de los evidentes signos de la vida en la calle, le diagnosticaron una enfermedad transmitida por las garrapatas, la ehrlichia.

La ehrlichiosis es una enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas infectadas con la bacteria Ehrlichia canis. “Afecta principalmente a los perros y puede causar fiebre, decaimiento, pérdida de apetito, sangrados y alteraciones en la sangre. El tratamiento requiere antibióticos específicos y siempre debe realizarse bajo control veterinario. En los casos más severos, puede ser necesario recurrir a una transfusión de sangre. La prevención es fundamental: aplicar antiparasitarios externos de manera regular, revisar el pelaje del animal después de los paseos y mantener limpios los espacios donde habita ayudan a evitar la presencia de garrapatas”, explica la médica veterinaria Silvina Muñiz (MP 5438), consultora de Vetify, el plan de salud para perros y gatos que acaba de lanzarse en Argentina.

Goliat pasó a un hogar de tránsito, donde por primera vez pudo descansar sin estar constantemente en alerta, comer tranquilo y saber que estaba en un lugar seguro, protegido de la maldad humana y las inclemencias del clima. La ayuda financiera para su tratamiento y estadía temporal fue sostenida por las personas que se unieron a la causa, a través de rifas y donaciones.

Goliat tenía una enfermedad transmitida por garrapatas.

Un obstáculo impensado

Pero el tiempo de estadía en ese lugar transitorio se agotaba y el perro, al que el veterinario le calculó unos seis años, necesitaba una familia para siempre. La adopción no sería fácil. Al frágil cuadro de salud de Goliat se sumaba un obstáculo extra: su gran porte hacía casi imposible encontrarle un hogar definitivo.

El gran tamaño de Goliat hacía difícil encontrarle familia.

La oportunidad llegó de la manera más inesperada y de la mano de una noticia triste. En la casa familiar de Lois Retamoso, quien estaba pendiente de todo lo que Goliat necesitara, una perrita viejita y también adoptada, falleció durante esos meses. Su partida abrió el espacio necesario para acoger a Goliat, aunque con algunas dudas iniciales.

“Los perros maltratados necesitan oportunidades”

“Mi familia nunca habían convivido con un perro grande y, al final, se enamoraron de él”, cuenta. Hoy, Goliat vive con esa familia, es “amado, consentido y feliz”. Se acostumbró rápidamente a las rutinas, va al parque y tiene una vida plena, lejos de las calles.

“Goliat demuestra que los perros maltratados no necesitan lástima, sino oportunidades“, reflexiona la rescatista. “Yo lo visito cuando puedo, ya que me mudé. Verlo transformado me recuerda que valió la pena no mirar a otro lado“, concluye.

