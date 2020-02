Sofia Gala. Habla de su relación con Ezequiel Fernández, su nuevo novio

Con la agenda completa de proyectos, la actriz, dice: "Este año mi meta es estar cada vez mejor" Fuente: HOLA - Crédito: Fabian Mattiazzi

Soy una mujer moderna, me acomodo entre mi trabajo, mis hijos y mi pareja. Me gusta tener tiempo para todo", cuenta Sofía Gala Castiglione (33) a días de estrenar Respira, el nuevo film de Gabriel Grieco que la tiene como protagonista. En un nuevo año con muchísimo trabajo en cine, teatro y televisión, la hija de Moria Casán hace un stop en su agenda para hablar sobre su presente pleno.

-Volviste a apostar al amor de la mano de Ezequiel Fernández, ¿cómo lo vivís?

-Muy feliz. Ezequiel me hace ver el amor de una manera totalmente distinta a como lo percibí toda mi vida. Estamos acostumbrados a que debe ser con sacrificio y sufrimiento, y por suerte, ahora tengo la posibilidad de encontrarme con él en un momento en el que los dos nos percibimos de maneras distintas, ya somos grandes, tenemos hijos y una libertad muy linda. Estamos creando un amor real, que dure para siempre más allá de lo que pase entre nosotros. Estamos construyendo algo nuevo para mí y me encanta.

-¿Cómo se lleva con tus hijos, Helena y Dante?

-Bárbaro. Siendo mamá eso es algo muy importante. Entre los dos tenemos cinco hijos. Se llevan bárbaro entre ellos, suelen compartir tiempo todos juntos, pero también nos encargamos de tener nuestros momentos a solas y que cada uno mantenga su casa. Después de haber tenido dos relaciones muy largas, me parece que el crecimiento también es no correr atrás de la pasión desenfrenada. Trato de sacar eso de mi vida porque eso fue lo que arruinó mis otras relaciones. Ahora veo muy claro lo que no quiero más.

-¿Con los padres de tus hijos tenés buena relación?

-Con Diego, el papá de Helena, tengo una relación fraternal, somos más que familia. Estoy muy agradecida de que finalmente hayamos podido tener este vínculo, que nos llevó su tiempo. Siempre lo quise y lo voy a querer en mi vida porque es una persona increíble. Con Juli la relación es más reciente, pero terminamos de construir todo para el buen clima, entender que seguimos siendo una familia.

"Lo más lindo de mi profesión es que es un hermoso canal expresivo. Después, el otro lado, la exposición y todo lo que uno no elige, no me gusta para nada", admite

-¿Cómo viven Helena y Dante que su mamá y su abuela sean tan reconocidas?

-Lo llevan con total normalidad. No lo piensan mucho, porque es lo que les tocó y no conocen otra cosa. Es como cuando a mí me preguntan qué es ser hija de Moria. Para mí es mi mamá y sólo estoy acostumbrada a vivir de esta manera. Tanto Helena como Dante ya saben quiénes somos y qué hacemos. Hace poco, el chiquito me fue a ver por primera vez al teatro y quedó fascinado con que soy actriz. Descubrió esa faceta mía y le encantó. A mí me molesta mi profesión más que a ellos.

-¿Cómo es Moria como abuela?

-Genial. A partir de lo que veo en mis hijos me doy cuenta de que es una gran abuela, y eso me llena de orgullo. Es muy lúdica con los chicos, se sienta a jugar, le encanta llevarlos a comer su comida favorita, estar con ellos en su casa en la pileta. Les dedica tiempo y tienen una gran relación. Los chicos la aman y ella es muy importante, un valor determinante en sus vidas.

-¿Sentís que repetís cosas de la maternidad con las que te criaste?

-Es inevitable no repetir cosas. De todos modos, creo que soy una mamá muy auténtica y que hago mi propia historia con mis hijos. Trato de manejarme por lo que voy sintiendo.

-¿Cuáles son tus deseos para este 2020?

-Estar cada vez mejor. Más contenta, más feliz, poder hacer más lo que me gusta y acompañar a mis hijos en lo que les gusta a ellos. Estar cada vez mejor, esa es mi meta.

