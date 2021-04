Sorpresivo giro en el juicio de divorcio más caro de la historia: amantes, un yate y una fortuna

La exesposa de un multimillonario ruso ganó el último round de su batalla legal para conseguir un pago de divorcio de 630 millones de dólares, ya que una jueza ordenó a su hijo mayor que abone los 105 millones de dólares que ayudó a ocultar a su padre.

Tatiana Akhmedova afirmó que su exmarido, el magnate del petróleo y el gas Farkhad Akhmedov, de 64 años, tiene activos ocultos. Además, acusó a su hijo Temur Akhmedov, de 27 años, de actuar como “lugarteniente” de su padre, y de confabularse para ocultar la fortuna que le debía.

Según una sentencia de 2016, Farkhad Akhmedov debe pagarle a su exesposa el 41,5% de la fortuna familiar Daily Mail

Farkhad no quería pagar a su exmujer, de 48 años, ni siquiera “un centavo ” tras el caso de divorcio más caro de la historia de Gran Bretaña, ocurrido en 2016.

Este miércoles, una jueza falló a favor de Tatiana, alegando que se habían transferido sumas exorbitantes a su hijo. Y concluyó que el multimillonario debe pagarle alrededor de 105 millones de dólares.

La jueza Gwynneth Knowles examinó las pruebas de la batalla judicial entre las partes en un juicio celebrado en la División de Familia del Tribunal Superior de Londres. Durante su matrimonio, la pareja disfrutó de un estilo de vida increíblemente lujoso, con una mansión de 55 millones de dólares en Surrey como hogar familiar, así como una casa de vacaciones de 39 millones de dólares.

Farkhad, cuyo patrimonio se estimó en más de 1250 millones de dólares, fue incluido en una “lista Putin”, publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que tiene los nombres de 210 rusos prominentes con estrechos vínculos con el Kremlin.

Temur Akhmedov fue acusado por su madre de complotar en su contra PA

El hombre posee una colección de arte de 125 millones de dólares y un jet privado tasado en unos 58 millones de dólares. En 2014, le compró a Roman Abramovich un superyate de 377 pies de eslora, llamado Luna, por la increíble suma de 418 millones de dólares. La embarcación tiene nueve camarotes, el espacio suficiente para albergar a 18 invitados, y fue construida especialmente para su compatriota.

Pero después de que la pareja, que tiene dos hijos en común, se separara tras más de 20 años de matrimonio, se le ordenó a Tatiana que renunciara a una enorme parte de su fortuna, una de las mayores indemnizaciones dictadas por un tribunal del Reino Unido.

Tatiana alegó que Temur conspiró con su padre para impedir que ella obtuviera su sentencia de divorcio, ocultando esa enorme suma de dinero en una serie de fideicomisos en el extranjero.

Durante el juicio de dos semanas celebrado el año pasado, Temur negó las acusaciones, pero la jueza Knowles sentenció: “Su hijo mayor confirmó en su declaración oral que el marido (el señor Akhmedov) hubiera preferido quemar el dinero antes de que la esposa recibiera un centavo”.

La mansión de Surrey de 55 millones de dólares se llama Somerton House dailymail.co.uk

“Lamentablemente, esos planes se llevaron a cabo con el conocimiento y la ayuda activa de Temur. Era, en efecto, el lugarteniente de su padre. El joven ha aprendido bien de la conducta pasada de su padre y ha hecho y dicho todo lo que podía para evitar que su madre recibiera un centavo de los bienes matrimoniales”, expresó la jueza.

En respuesta a la sentencia, un vocero de Temur afirmó: “Como millones de jóvenes, él se ha visto atrapado en la ruptura del matrimonio de sus padres. Nunca trató de tomar partido o involucrarse, pero inevitablemente se vio envuelto en el vórtice de una amarga disputa familiar”.

“Sus acciones posteriores sólo estuvieron motivadas por su deseo de poner fin a la guerra entre sus padres. Aunque no está de acuerdo con esta sentencia, considera que es un precio que vale la pena pagar si conduce a un acuerdo razonable entre los dos padres que ama”, aseguró el portavoz.

En el centro de la batalla del divorcio estaba también el superyate Luna. Farkhad fue condenado a entregar la embarcación a su exesposa después de que la jueza considerara que había intentado ocultarla en un “elaborado” plan para “evadirla”, trasladando la embarcación entre una serie de empresas en el extranjero.

El yate fue confiscado por los agentes judiciales de Dubai, y un tribunal local se negó a devolvérselo al multimillonario. Sin embargo, un juez cambió de opinión más tarde, dictaminando que el magnate era el legítimo propietario.

Planes deshonestos

La jueza Knowles acusó a Farkhad de instigar “planes deshonestos” para ocultar su riqueza, que fueron puestos en práctica por sus asesores y Temur. “La esposa ha sido víctima de una serie de planes diseñados para poner cada centavo de la riqueza del marido fuera de su alcance”, señaló la magistrada.

“Esta estrategia fue diseñada para dejar a la esposa impotente, asegurándose de que, si ella no resolvía su demanda de ayuda financiera después de su divorcio en los términos expuestos por el marido, no quedaría ningún activo contra el que ella pudiera hacer valer su derecho”, manifestó.

La jueza Knowles también atacó en duros términos a Temur al declarar que “mintió a este tribunal en numerosas ocasiones, incumplió las órdenes judiciales y no reveló todos sus bienes”. También lo acusó de ocultar pruebas vitales. “Considero que es un individuo deshonesto que hará cualquier cosa para ayudar a su padre, sin duda porque depende totalmente de él para su apoyo financiero”, dijo.

El yate Luna era uno de los bienes en disputa The Guardian

Durante el juicio, el tribunal escuchó los detalles de la increíble riqueza que acumuló Temur como parte de la determinación de su padre para no dar a su exesposa el pago del divorcio.

Entre las revelaciones más sensacionales que surgieron durante la lectura del veredicto, fue que Temur perdió 50 millones de dólares de su padre al invertir en acciones y participaciones, en 2015, y recibió otros millones más al año siguiente, incurriendo en más pérdidas. El joven alegó al tribunal que era víctima de la “mala suerte”.

La jueza Knowles dictaminó que “las transferencias de sumas muy grandes de dinero a Temur en 2015 y 2016 fueron impulsadas por el deseo primordial del marido de mantener sus activos lejos de su esposa”.

“Temur entendió los propósitos de su padre en los momentos pertinentes y trabajó con él para lograr el objetivo de preservar los activos para la familia manteniéndolos fuera de las manos de su esposa”, manifestó la jueza.

A los 19 años, mientras estudiaba en la Escuela Económica de Londres, Temur recibió 40 millones de dólares en One Hyde Park, el complejo de departamentos más exclusivo de Inglaterra, en cuya reforma se gastaron otros 7 millones más.

El tribunal también escuchó cómo le regalaron un jeep Mercedes de 170.000 dólares a la edad de 17 años, salió de su casa con una “tarjeta de crédito ilimitada” y más tarde tuvo varios vehículos de lujo, incluido un Rolls Royce de 480.000 dólares, del que afirmó ante el tribunal que “no sabía” que era suyo.

En el juicio también se escucharon detalles sensacionales sobre la ruptura familiar, ya que Temur acusó a su madre de tener aventuras con dos hombres mientras seguía casada con su padre.

Antes del juicio del año pasado, el lujoso piso de Temur en Londres fue allanado después de que su madre obtuviera con éxito una orden judicial para la incautación de pruebas documentales y electrónicas.

Los jets privados son parte del suntuoso estilo de vida de la familia dailymail.co.uk

La jueza Knowles señaló en su sentencia: “Todas las familias felices son iguales, cada familia infeliz es infeliz a su manera. Con perdón de Tolstoi, la familia Akhmedov es una de las más infelices que han pasado por mi sala”.

Una lucha en cuatro países

Tatiana también está inmersa en un litigio para intentar conseguir el acuerdo de divorcio de su exmarido a través de una serie de fideicomisos y empresas que él estableció en otros cuatro países: Estados Unidos, Dubai, Rusia y Liechtenstein. La mujer está respaldada por Burford Capital, una empresa de financiación de litigios que se llevará una parte del pago si consigue recuperar el acuerdo de divorcio.

En un comunicado, Farkhad aseguró: “Después de la escandalosa adjudicación del Tribunal Superior de Londres a mi exesposa en 2016, Burford se ha embarcado en una asombrosa y costosa gira global por los tribunales de todo el mundo para tratar de apoderarse de mis activos y de los fideicomisos familiares”.

“Después de haber fracasado en cuatro años para asegurar una sentencia significativa y no obtener nada de ningún tribunal del mundo, volvieron a Londres para presentar una acción cobarde contra nuestro hijo”, indicó.

“De forma totalmente predecible, dada su equivocada y errónea sentencia original, el tribunal de Londres ha fallado a favor de visitar ‘los pecados’ del padre sobre un hijo inocente y leal”, expuso Farkhad en el comunicado.

En respuesta a la sentencia de hoy, Tatiana indicó: “Desde nuestro divorcio en 2016 la conducta de mi exmarido Farkhad, ha dejado un rastro de destrucción y dolor a su paso. Ha impulsado una venganza nacida de sus mentiras, que se propuso destruir no solo a mí misma, sino también, lamentablemente, tratar de abrir una brecha entre una madre y un hijo. Afortunadamente, ese vínculo es irrompible”.

“Como padre ha manipulado su responsabilidad parental, como marido ha deshonrado el papel de buen padre y en su lugar ha intentado destruir e impulsar su propaganda vengativa para manipular, burlarse y utilizar los tribunales en Inglaterra y en el extranjero”, continuó.

“La sentencia de hoy es la conclusión inevitable, dado que Farkhad no se comportó de forma honorable en primera instancia. Este acuerdo debería haberse alcanzado de forma amistosa, como he ofrecido en tantas ocasiones. El dinero no sustituye el daño permanente y las cicatrices de mis hijos, ni la devastación que Farkhad ha aplicado a su propia familia e hijos”, dijo Tatiana.

Los departamentos del bloque de torres de One Hyde Park en Londres son los más caros de la ciudad dailymail.co.uk

Asimismo, la mujer manifestó que “como madre y abuela, asumo con gusto el papel de protectora de mi familia donde Farkhad ha fracasado. Siempre supe que mi fuerza prevalecería a través del humo y los espejos presentados por Farkhad y su circo de ilusionistas”.

Un portavoz de la familia añadió: “La relación de Tatiana con Temur es ahora muy extraña. Hay esperanza, ciertamente por parte de Tatiana, de que esta relación pueda restablecerse con el tiempo. Ella, por supuesto, ama a su hijo. Pero era apropiado que ella tomara esta acción y nos complace, aunque no nos sorprende, que el Tribunal Superior esté de acuerdo”.

“Es importante señalar que Tatiana es una persona privada, no ha hablado durante este caso y desea seguir adelante con su vida. Espera poder centrarse en el futuro ahora que ha eliminado la sombra de Farkhad de su vida y que se ha determinado en derecho que tenía razón al llevar a cabo este caso”, concluyó el portavoz.

LA NACION