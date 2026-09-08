Stella Artois presentó Pure Gold, su nueva cerveza con menos calorías

La cerveza sigue asociada a momentos de disfrute, sin embargo, en la actualidad los hábitos de consumo están cambiando: cada vez más personas buscan opciones que les permitan mantener el ritual de compartir con amigos, pero que se adapten a un estilo de vida más equilibrado. En este contexto, Stella Artois amplió su portafolio en Argentina con la llegada de Pure Gold, una innovadora cerveza premium que responde a esta tendencia global, donde las personas eligen opciones de disfrute más livianas sin resignar sabor ni calidad.

Para informar la llegada al país de este nuevo producto, la marca organizó un evento de lanzamiento para presentarla al público argentino. El encuentro estuvo pensado como una experiencia, bajo un dress code específico, y convocó a celebridades, influencers y distintas personalidades del espectáculo bajo el lema de “Todo el sabor, menos calorías”.

Germán Martitegui, Damián Betular y Narda Lepes disfrutaron del evento

Con 34 calorías cada 100 ml, Stella Artois Pure Gold llegó a Argentina luego de generar gran aceptación en otros mercados del mundo y se posiciona como una alternativa para quienes buscan incorporar hábitos más conscientes a su estilo de vida, manteniendo el ritual y la experiencia que caracterizan a la marca. Esta variedad fue un éxito en mercados como Brasil, donde las cervezas bajas en calorías vienen ganando protagonismo dentro de la industria.

La directora de Stella Artois Argentina fue la encargada de presentar el nuevo producto

“En Stella Artois buscamos evolucionar junto a nuestros consumidores. Pure Gold representa una nueva forma de disfrutar una cerveza premium: manteniendo la calidad, el sabor y la sofisticación que distinguen a la marca, pero adaptándose a nuevas preferencias y ocasiones de consumo”, afirmó Soledad Azarloza, Directora de Stella Artois Argentina, quien fue la encargada de presentar el producto en el evento y hacer un repaso de los logros de la marca, tanto a nivel internacional como en Argentina.

Stella Artois reflejó los cambios en el consumo a nivel global

Las características de Stella Artois Pure Gold

Elaborada 100% con pura malta y libre de gluten, Pure Gold conserva el perfil equilibrado y refrescante de Stella Artois, con un amargor suave y un carácter liviano que la convierten en una propuesta ideal para quienes buscan alternativas con menor aporte calórico.

Stella Artois Pure Gold tiene 34 calorías cada 100 ml

Desde la compañía belga, fundada en 1336, destacaron que este nueva nueva cerveza tiene caracerísticas que la hacen única:

Tiene menos calorías : cuenta con 34 calorías cada 100 ml.

: cuenta con 34 calorías cada 100 ml. Es libre de gluten : manteniendo los estándares de calidad característicos de la marca.

: manteniendo los estándares de calidad característicos de la marca. Está elaborada 100% con pura malta: con ingredientes seleccionados para garantizar una experiencia premium.

con ingredientes seleccionados para garantizar una experiencia premium. Llega a Argentina tras su éxito en otros mercados: la variedad ya conquistó consumidores en Brasil y otros países del mundo.

El evento de lanzamiento convocó a celebridades, influencers y periodistas

El evento de lanzamiento

Para anunciar el desembargo de este nueva cerveza en Argentina, la compañía ideó una experiencia que no solo hizo foco en el producto sino también desde su concepto: quedarse con lo que realmente importa y darle prioridad a aquello que elegimos disfrutar. La analogía venía de que Pure Gold dejó todo el sabor caracerterístico de Stella Artois pero se desprendió de las calorías.

Stella Artois Pure Gold llega con el sabor de siempre pero con menos calorías

La noche comenzó con una recepción y cena, donde los invitados pudieron conocer Pure Gold y compartir distintos momentos alrededor del producto. Los asistentes llegaron al evento bajo un código de vestimenta de colores neutros, en consonancia con el concepto de la cerveza.

Dijeron presente personalidades como Germán Martitegui, Damián Betular, Narda Lepes, Azucena Coudeu, Belén Román, Benicio Gravier, Constanza Chismechian, Delfina Ferro, Emma Klass, Franco Rizzaro, Gianfranco Odoguardi, José “El Purre” Giménez Zapiola, Lucila Belén Eyman, Marcos Moneta, Tobías Juárez y Valentina Chait, entre otros.

El lanzamiento oficial se realizó bajo un dress code específico

Uno de los momentos principales de la noche fue el Wow Moment, donde el concepto cobró vida dentro del evento. Se retiraron del espacio aquellos elementos que representan lo menos importante, hasta dejar únicamente aquello a lo que se eligió darle prioridad: la música, los amigos, la cerveza y el sabor de Stella presente en Pure Gold.

La influencer Valentina Chait dijo presente en el lanzamiento oficial de la cerveza

Luego, la noche continuó con música y DJ sets para que los asistentes se distiendan bailando y tomando la cerveza que los convocó. Hacia el cierre, se entregaron hamburguesas de Grasa para el “Bajón Artois” y se hizo entrega de souvenirs para los invitados.

Stella Artois Pure Gold es 100% pura malta y libre de gluten

La llegada de Stella Artois Pure Gold a la Argentina marca, así, algo más que la incorporación de una nueva variedad al mercado: refleja la transformación de una categoría que busca acompañar consumidores con nuevas prioridades. Con menos de calorías que la versión tradicional, 100% pura malta y libre de gluten, la propuesta apuesta por demostrar que disfrutar una cerveza premium también puede convivir con elecciones más equilibradas. En definitiva, Pure Gold representa la evolución de un ritual que permanece, pero encuentra nuevas formas de adaptarse a los hábitos y preferencias de hoy.

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