Su casa compite por ser “la mejor de 2021″ pero un detalle de la cocina generó controversia

Una exquisita construcción bautizada como “la casa negra” por su realizador tiene grandes chances, por su originalidad y diseño, de convertirse en la Casa del Año 2021, un concurso que se lleva adelante en la televisión de Irlanda. Sin embargo, esta vivienda tiene en su cocina un detalle que no dejó de generar controversia en quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.

La casa tiene la particularidad de presentar una fachada y paredes exteriores completamente negras, de ahí el por qué de su nombre, pero a la vez tiene un interior luminoso, aireado y con mucha personalidad.

La casa negra se destaca por sus amplios ventanales y su interior luminoso Mirror

David O’Brien fue el constructor de este inmueble, que se encuentra en la ciudad de Cork, en el sur de Irlanda, y que despliega en cada uno de sus ambientes un diseño elegante y moderno, caracterizado por sus grandes ventanas que llegan desde el piso hasta el techo y presentan una maravillosa vista de la campiña irlandesa.

Como si todo eso fuera poco, el interior tiene como decoración, además de los muebles que mezclan lo clásico con lo contemporáneo, una serie de tapices y de plantas que están bañadas en gran parte de la jornada por la luz natural que ingresa por los amplios ventanales.

Los tres jurados del reality de la televisión irlandesa Casas del año eligieron la casa negra como una de las finalistas del concurso Mirror

El detalle de la discordia

Pero, más allá de todos estas virtudes en la construcción y en el diseño de la casa negra, hubo una característica controversial que los que vieron el hogar en la televisión y en las redes sociales no dejaron pasar. Y tiene que ver con un piano de cola. Y con el lugar que ocupa el instrumento en la distribución de los muebles del hogar.

Sucede que el delicado y antiguo objeto de madera y marfil está ubicado en el medio de la cocina, y funciona como una isla, o desayunador, sobre el cuál se apoyan cosas como si se tratara de una mesa.

El piano como "isla" o desayunador en la cocina despertó infinidad de comentarios en las redes sociales, algunos a favor, y otros en contra Mirror

Las fotos exhiben una casi irrespetuosa instalación del piano a pocos metros de la pileta de la cocina, y con un jarrón de flores y una tabla de cortar sobre la superficie de su cola.

La casa apareció en el popular programa Home of the Year, de la señal televisiva irlandesa RTE, y despertó la polémica entre los espectadores, que destacaron, y no para bien, la presencia del instrumento en una ubicación tan inusual.

Los comentarios en redes sociales de quienes miraron el reality de hogares señalaron la función del piano como isla y se mostraron incluso indignados con esa presencia.

“El tipo que usa un piano como isla de cocina está muerto para mí”, llegó a escribir un usuario, según lo que recoge el medio británico Mirror. “El piano como isla dividirá a la nación, lo presiento”, escribió otro; en tanto que un tercero se atrevió a bromear: “Jaja, ¿Toca el piano y lava los platos?”.

Pero también hubo gente que ponderó el lugar del piano. “He seguido a Dave y su casa negra en Instagram desde el principio. Fabuloso hogar, y el piano antiguo es genial como isla de cocina”. “Lo siento, ¿pero usar el piano como isla? Amo”, escribió otra persona.

El instrumento, sin embargo, no fue un obstáculo para que los jueces del popular programa, Hugh Wallace, Suzie McAdam y Amanda Bone convirtieran la casa de O’Brien en la primera en pasar a la gran final.

David contó su experiencia en la construcción de su propia casa y las decisiones detrás de su sorprendente diseño. “Hace unos cinco años decidí que me gustaría construir mi propia casa. Quería algo que fuera realmente único para mí. El negro es mi color favorito, así que decidí construir una casa negra”, relató el constructor al citado medio británico.

La oscuridad del exterior de la casa contrasta con el interior luminoso Mirror

Con relación al instrumento, O’Brien no se hizo cargo de la polémica que desató, aunque ya sus amigos lo miraron de manera extraña cuando les dijo dónde lo ubicaría.

“El piano es probablemente una de mis piezas favoritas. Lo compré hace unos diez años con la idea de que sería mi isla de cocina. Todos pensaron que estaba un poco loco en ese momento”, señaló en un posteo de Instagram de la cuenta Newbuildingireland.

LA NACION