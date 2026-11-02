Subastada por US$75.000: la historia detrás de la lujosa capa que usó Liz Taylor y hoy lucen Kim Kardashian y Kris Jenner

En la segunda temporada del drama legal de Ryan Murphy Kim Kardashian lleva una fastuosa prenda que usó Elizabeth Taylor en la fiesta por los 40 años de una princesa europea

Ya se lanzó la segunda temporada de All’s Fair (Todo Vale), la serie sobre un bufete de abogadas de divorcio que protagoniza, entre otras figuras de Hollywood, Kim Kardashian. En este drama legal, además de las intrincadas tramas, tienen un lugar preferencial la ambientación y el vestuario.

En este último punto, la nueva entrega de esta producción que se verá por Disney+ exhibe una sorpresa. Es que allí aparece Kardashian, en el papel de Allura Grant, enfundada en una capa muy llamativa de terciopelo negro que lleva en su parte delantera y en la capucha unos escorpiones bordados.

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Kim Kardashian con la capa escorpiana de Liz Taylor en el set de All´s Fair hulu

Esta prenda, que seguramente no pasará desapercibida para los espectadores, tiene una historia muy especial. Es que fue usada nada menos que por la megaestrella de Hollywood Elizabeth Taylor en el cumpleaños número 40 de otra celebridad de la fábrica de sueños que terminó convertida en princesa: Grace Kelly.

Todo Vale (All's Fair), trailer de la temporada 2

Pero no es la primera vez que esta icónica capa será visto en público. Quizás como un guiño al estreno de la serie de su hija Kim, fue su madre, Kris Jenner quien lució esa misma prenda hace unas semanas en la alfombra roja del Festival de Cine de Roma.

En rigor, la matriarca del clan Kardashian sería la verdadera propietaria de ese atuendo espléndido, con forro de seda marfil y los escorpiones color plata bordados.

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Un vestido largo blanco y guantes del mismo color completaban el atuendo de la mujer, que no dejó de sonreír ante los reiterados flashes que inmortalizaron su fulgurante presencia aquella alfombra roja.

Kris Jenner arrives for the red carpet of the show "All's Fair" at the 21st edition of the Rome Film Fest in Rome, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) Alessandra Tarantino - AP

El cumpleaños de Grace Kelly

En 2022, Kim Kardashian se presentó en la Met Gala con el legendario vestido blanco que llevaba Marilyn Monroe cuando entonó el feliz cumpleaños a John Fitzgerald Kennedy, el día que el expresidente estadounidense cumplió sus 45 años.

Esta vez, como si se tratara de un mandato genético, otra vez la estrella mediática hace gala, para su serie, de un mítico vestuario. Tiene la capa de los escorpiones es la misma que usó Liz Taylor en el cumpleaños número 40 de Grace Kelly.

La capa

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En aquella ocasión, la princesa de Mónaco y exactriz había celebrado su llegada a la cuarta década con una lujosa fiesta en Montecarlo que fue bautizada como “The Scorpio Ball”. Fue el 15 de noviembre de 1969 y la esposa de Rainiero III de Mónaco impuso algunas consignas a su celebración.

En primer lugar, los invitados debían ser del signo zodiacal de Escorpio o tener una pareja que hubiera nacido bajo esa señal astrológica. En segundo lugar, se estableció un dress code (código de vestimenta) en el que las prendas deberían ser rojas, negras o blancas. Y los 60 invitados debían llevar algún detalle que hiciera referencia a los escorpiones.

Grace Kelly llevó un vestido negro de terciopelo con hombros descubiertos de Balenciaga a su icónico cumpleaños de 40, el 15 de noviembre de 1969 Getty

Liz Taylor en realidad era pisciana. Pero fue al cumpleaños del brazo de su colega y marido de entonces, Richard Burton, que sí había nacido bajo el signo del escorpión. La estrella de Cleopatra, entonces, encontró el atuendo perfecto para cumplir con la consigna de la cumpleañera.

La capa fue encargada a la casa Tiziani Roma. En ese entonces, trabajaba allí como diseñador freelance el alemán Karl Lagerfeld, por lo que muchos sugieren que pudo haber sido él el creador de la prenda y quien dispuso en ella los escorpiones adornados con pedrería.

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Elizabeth Taylor y Richard Burton en la fiesta de cumpleaños número 40 de Grace Kelly, en Montecarlo redes

Otro detalle que suma opulencia al look de Liz Taylor aquella noche: la diva llevaba consigo el collar Taylor-Burton, en el que se exhibía un oneroso diamante de 69,42 quilates que el actor le había obsequiado a la actriz.

Kim Kardashian y su madre, Kris Jenner, en el Festival de Cine de Roma Ig @kimkardashian

La historia de una capa

En 2011, esa capa salió a subasta en la prestigiosa casa Christie’s junto a otras prendas del vestuario de la estrella de ¿Quién le teme a Virginia Woolf?. Y fue vendida por unos 74.500 dólares. Se estima que la prenda pasó por diferentes dueños -se supone que millonarios todos- hasta que fue a dar con la matriarca del clan Kardashian, que esperó una ocasión especial para exhibirla en público.

Se llegó a especular con que la prenda fuera una réplica de la original, pero fue la propia Kim Kardashian la que se encargó de despejar las dudas. Fue cuando expresó, a través de una de sus historias de Instagram: “Un dato curioso sobre la capa que lleva mi madre: perteneció a Elizabeth Taylor y ahora es de ella, quien tuvo la gentileza de dejármela usar en All’s Fair”.

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La segunda temporada de Todo Vale (All's Fair) se estrena este 4 de noviembre en Disney+ IMDB

En efecto, en uno de los trailers de la nueva temporada de la serie, es posible ver a la segunda hija de Kris Jenner con la icónica capa. Allí, Kardashian comparte los sets con un elenco notable, conformado por Sarah Paulson, Glen Cloose, Naomi Wats, Niecy Nash-Betts y Teyana Taylor, entre otras.

Ellas forman parte de un bufete de abogadas de divorcio, un emprendimiento que comenzaron para dejar de depender de profesionales del sexo masculino. La serie, con romances, escenas calientes y un cuidado exagerado de la estética tiene el sello inconfundible del prolífico productor Ryan Murphy.

Kirs Jenner junto a parte del elenco de Todo vale: Sarah Paulson, Kim Kardashian, Niecy Nash y Naomi Watts Ig @kimkardashian

Para que esta historia tenga un cierre circular, se puede decir que Kris Jenner, actual dueña de la capa que fuera de Liz Taylor, cumplirá 71 años el próximo 5 de noviembre. Es decir, ella también, al igual que la princesa Grace Kelly, es del signo de Escorpio. De modo que bien podría haber estado invitada al cumpleaños de la princesa.

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