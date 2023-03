Correr con temperaturas agobiantes. ¿Cómo prevenir el golpe de calor en carreras?

Aunque se suele minimizar es un riesgo que está presente; cómo hidratarse correctamente antes, durante y después del evento.

Carolina Rossi PARA LA NACION

escuchar

Justo cuando las carreras de calle volvieron a invadir las fechas del calendario porteño, incluso haciendo coincidir a varias pruebas en un mismo fin de semana, la alerta roja de altas temperaturas no da tregua. Esto puede hacer desertar a algunos, pero son miles los que participan igual. Habrá varios eventos en Capital Federal y Gran Buenos Aires que reunirán a miles de corredores.

Prevenir el golpe de calor Freepik

Exceso de temperatura corporal

El golpe de calor es un trastorno que se corresponde a un exceso de temperatura corporal. Se debe a la consecuencia de la exposición prolongada o de realizar un esfuerzo físico cuando en el exterior hay altas temperaturas. Se define como una temperatura corporal central mayor a 40°C y 40,5°C asociada con disfunción multiorgánica y resulta en una condición extremadamente grave para la salud de los atletas.

Las dos causas importantes de muerte súbita durante las carreras de resistencia son la muerte arrítmica y el golpe de calor. Muchas veces suele minimizarse el riesgo del golpe de calor y sin embargo resulta una situación que presenta un número muy superior al de los eventos cardíacos adversos graves.

Es importante que desde la organización de eventos deportivos se tomen medidas de mitigación para priorizar la salud de los corredores: reforzar y aumentar la hidratación prevista, contar con hidratación disponible antes de la largada y no sólo en el circuito y llegada como es habitual, y asegurar la presencia de puestos que pulvericen agua durante el recorrido.

Estas medidas fueron parte del operativo de la primera prueba de la agenda 2023 de Asociación Ñandú – Maratón de Buenos Aires para el domingo 12 de Marzo. La largada se fijó para las 7:30 am, justamente para evadir las horas más calurosas.

Por su parte, los 10 K Vicente López, primera fecha del calendario de eventos 2023 de Maratón de Buenos Aires, se corrieron con un gran operativo de hidratación y médico. El agobiante calor de las últimas semanas, y que aún no cede, era un condicionante. No obstante, entre la largada que se concretó a las 7.30 horas y una suave brisa que llegaba desde el río a pocos metros, el clima para el desarrollo de la prueba no resultó tan dramático.

Los 10k de Vicente López

De hecho permitió que los atletas de élite de primer nivel que participaron registren muy buenos tiempos: 32 min 48 seg tardó la primera dama; Florencia Borelli, y 30 min 15 seg el ganador de la general; Eulalio Muñoz.

Oriundo de Esquel y acostumbrado a climas frescos, Eulalio Muñoz se sorprendió de que el calor no le afectara tanto. Cuenta que ni bien llegó a Buenos Aires el sábado y salió a trotar la pasó muy mal por las altas temperaturas y pensaba que al día siguiente sufriría muchísimo. Pero si bien el clima repercutió en el rendimiento de todos, asegura que la situación de competencia siempre aporta un plus de adrenalina, y que pudo correr bastante bien. Agrega que tomó mucho líquido antes de largar y después de completar la carrera también, pero no tomó nada durante el circuito.

Claramente esto no es algo que pueda hacer cualquiera. Los atletas de elite son un caso especial y pueden a veces soportar correr 10 kilómetros o más, a fondo, aún en climas muy calurosos, sin tomar una gota de líquido. Para evitar la disminución de ritmo que esto implica; no perder segundos. Pero son organismos más fuertes y en general mejor preparados para las adversidades.

Los 10k de Vicente López, cerca del río.

Distinto es el caso de corredores que pueden tardar el doble del tiempo o más, para completar la misma distancia, con una pérdida de líquido muy superior, y un cuerpo menos resistente.

Rubén Ledesma corre hace casi diez años y también fue parte de los 10 K Vicente López este domingo. Tardó 47 minutos en completar los 10 kilómetros y se hidrató en los dos puestos del recorrido, además de en la llegada. Destaca que le fué muy útil la presencia del camión de bomberos pulverizando agua para refrescar a los corredores en el circuito.

Por eso, a la hora de inscribirse en un evento, es importante interiorizarse sobre si este cumple con las medidas necesarias para el cuidado y seguridad de sus participantes y dispone de un operativo medico y de emergencias serio.

Al margen de esto, a nivel individual, se deben tomar varios recaudos a la hora de participar de una carrera en climas tan calurosos.

.

Antes de la carrera

- Aumentar la hidratación diaria desde los días previos al evento, para llegar en las mejores condiciones.

- Mantener una dieta rica en alimentos frescos que no contribuyan a la deshidratación. Por ejemplo, incrementar el consumo de frutas y verduras puede ser una buena opción.

- Asegurarse de haber hecho una buena adaptación al calor en los entrenamientos para preparar esa carrera. Si no se está habituado a correr con calor extremo, no sería acertado hacerlo por primera vez en una competencia.

Medidas de hidratación adicionales que tomó la organización de la carrera

El día de la carrera

- Al realizar la entrada en calor, considerar que sea menos extensa e intensa de lo habitual. Por un lado, porque con altas temperaturas los músculos necesitan menos tiempo e intensidad para estar preparados para correr, y por otro, para economizar energía para la carrera, ya que correr con mucho calor significa un costo energético extra importante.

- Antes de largar no exponerse al sol innecesariamente, buscar lugares con sombra.

- Adaptar el plan de carrera a las condiciones ambientales. Entender que no es posible rendir igual y seguramente se deba bajar el ritmo proyectado. De tener entrenador/a, consultarlo.

- No esperar a tener sensación de sed para hidratarte, hacerlo cada vez se tenga la oportunidad y alternar con bebidas isotónicas: aportan cantidades significativas de carbohidratos, sodio y potasio.

- Usar gorra, lentes y protector solar.

- En lo posible mantener mojada la cabeza, hombros y espalda.

- Escuchar al cuerpo. No seguir corriendo en caso de sentirse mal, en especial si aparecen dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos o debilidad. En ese caso, detenerse y pedir ayuda. Ubicar al staff y/o al equipo de emergencias.

Después de la carrera

Una vez finalizada la carrera, continuar hidratándote, especialmente en las próximas horas, y durante todo el día.

Más información: el domingo 19 de marzo se corre la Carrera Unicef por la educación en Palermo, la que abre el calendario de las más grandes pruebas de calle porteñas: se esperan cinco mil corredores.

Por Carolina Rossi, entrenadora Nacional de atletismo y corredora

Asesoró: Diego Pizzini, Técnico Universitario en protección civil y emergencias, director de @emerteam

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project