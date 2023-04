Tenía fiebre, mostró a su “enfermera” y provocó el enojo de su novio: “Sorry, no podés competir”

escuchar

Internet suele ser un espacio en el que miles de personas comparten historias o anécdotas de su vida cotidiana. En los últimos días, un joven estuvo enfermo y tuvo que hacer reposo por prescripción médica, pero una asombrosa situación fue la que enterneció a todos los usuarios que comenzaron a compartir y comentar el posteo.

Es que el joven que estuvo varios días en cama por un cuadro leve compartió una foto de su “enfermera”. Se trata de su perra que estuvo a su lado todo el tiempo. En la imagen se ve a la perra apoyando su hocico sobre las sábanas de la cama con una mirada muy tierna.

Un joven mostró su particular enfermera y enamoró a todos (Fuente Instagram @manuelcastillol)

La enfermera viral

El joven había compartido la enternecedora imagen en una de sus historias de Instagram. Pero la viralización de la anécdota llegó cuando su novio escribió un hilarante tuit contando lo que había pasado en su casa durante los días que su pareja estuvo enferma a lo largo de seis días.

Con el usuario @juanpecamara de Twitter, el joven dio detalles de esos días de intimidad cuidando a su novio. Dijo que durante el reposo de su pareja estuvo llevándole los medicamentos a la cama, ayudando a limpiar la casa y atento a todas sus necesidades. Pero su novio decidió compartir la foto de su perra “enfermera” en su cuenta personal sin darle nada de crédito a sus amorosos cuidados.

“Mi novio tiene seis días enfermo. Yo: le cocino todas las comidas, llevo registro de su temperatura, administro sus medicamentos con dosis y horarios apropiados, limpio el cuarto, lo baño, cuento chistes para que se distraiga, voy de compras. La perra: no se mueve ni 1 cm. Mi novio”, escribió junto a la foto de la perra con el hocico pegado a su dueño.

La mascota se volvió viral en las redes sociales Twitter

El desopilante tuit sumó más de 80 mil me gusta y millones de visualizaciones. “Sorry, no podés competir con esos ojitos”, “Los hombres son todos iguales”, “Divina, si él dice que ella es la enfermera, razón tiene”, “Realmente lo es, ella es la enfermera y la reina”, “Es que no tenés competencia si se trata de un perro”, son algunos de los comentarios que recibió en su posteo.

