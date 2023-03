The Last of Us: quién fue Sally Ride, la astronauta considerada una “heroína nacional” que mencionan en la popular serie

escuchar

Sally Ride fue la primera mujer estadounidense en viajar al espacio. Aunque no fue la primera en lograrlo (ese hito lo consiguió la rusa Valentina Tereshkova), esa proeza disparó la imaginación de decenas de niñas y adolescentes en el mundo.

Hasta el momento solo 75 mujeres, de 566 personas en total, viajaron al espacio. En junio de 1983, Ride, junto a su equipo, permaneció más de 17 días alrededor de la Tierra, como parte de la misión STS-7 de la NASA.

En 2012, cuando falleció a los 61 años debido a un cáncer de páncreas, fue homenajeada, entre ellos por el presidente de EE. UU. de ese momento, Barack Obama. “Como la primera mujer estadounidense en viajar al espacio, Sally fue una heroína nacional y un poderoso modelo a seguir”, dijo el entonces mandatario.

Pero en los últimos días su nombre volvió a estar en los titulares de los medios debido a la mención especial que hacen de su figura en la exitosa serie The Last of US del canal de streaming HBO Max.

La astronauta es mecionada en la popular serie "The Last of Us"

La serie, que está basada en un videojuego del mismo nombre, trata de dos personas intentando sobrevivir en un mundo post apocalíptico invadido por zombies.

En el último capítulo de la primera temporada transmitido este domingo, la protagonista interpretada por la actriz Bella Ramsey, señala que de no haber ocurrido la invasión zombie, a ella le hubiera gustado ser astronauta, como Ride. Pero, ¿cómo llegó a convertirse en una de las primeras mujeres en visitar el espacio?

Del tenis al Universo

Ride nació en la ciudad de Los Ángeles y desde pequeña se destacó en algo muy distinto al espacio exterior: el tenis. Fue becada en distintos colegios por su talento deportivo y participó en algunos torneos nacionales con éxito.

A la hora de escoger una carrera, decidió asistir a la Universidad de Stanford donde estudió Física. Al graduarse, se presentó para un trabajo en la NASA tras ver un aviso en la Universidad que hacía un llamado a científicos e ingenieros, incluyendo mujeres que quisieran ser parte del cuerpo de astronautas.

Comenzó a ser parte de la NASA en 1978, después de ser seleccionada entre 8000 aspirantes. Entonces, gracias a sus capacidades, fue escogida para ser parte de la tripulación del transbordador “Challenger” en 1983.

Ride participó en distintas misiones espaciales Getty

Su trabajo se concentró específicamente en el uso de un brazo robótico que ella misma ayudó a desarrollar y que servía para recuperar satélites en la órbita de la Tierra. De esa manera se convirtió en la primera mujer estadounidense, y tercera en la historia en estar en el espacio detrás de las rusas Tereshkova y Svetlana Savitskaja.

Después estuvo en otras misiones, pero tal vez el momento más difícil de su carrera fue el accidente del “Challenger” en 1986. Por su trabajo en los años anteriores, fue incluida en la comisión espacial creada por la NASA para investigar qué pasó.

El accidente, ocurrido el 28 de enero de 1986, dejó siete astronautas muertos, pero sobre todo, muchos interrogantes sobre el programa espacial.

Pionera y héroe nacional

Un año después de la tragedia del Challenger, Ride dejó la NASA, pero nunca su amor por el espacio y la física.

La empresa Mattel creó una muñeca inspirada en Sally Ride Getty

Ride se convirtió en profesor en la Universidad de California y se desempeñó como becaria de ciencias en la Universidad de Stanford.

En medio de su trabajo académico, fundó el Instituto Sally Ride Science, que creó programas y publicaciones científicas para estudiantes jóvenes, en 2001.

También escribió cinco libros de ciencia para niños. “El hecho de que iba a ser la primera mujer estadounidense en viajar al espacio generó grandes expectativas”, dijo Ride en una entrevista de 2008.

“Realmente no pensé mucho en eso en ese momento, pero llegué a apreciar el honor de ser seleccionada”, dijo. En 2011 le fue detectado un cáncer de páncreas. Unos 10 meses después del anuncio de la enfermedad, murió en su casa de La Jolla.

Sus hazañas la llevaron a estar en parte de la cultura popular de los Estados Unidos. Además de la mención en la famosa serie, Ride también fue inspiración para una colección de piezas para armar de la marca Lego y el cantante Billy Joel incluyó su nombre en la canción “We didn’t start the fire”. También la empresa Mattel lanzó una muñeca estilo “Barbie” en homenaje a ella.

