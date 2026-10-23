Todo a los revestimientos: de Cersaie a Casa FOA, mirá las paredes que aportan volumen, relieve y movimiento

Aunque siempre estuvieron ahí, las paredes vienen adquiriendo un inusitado protagonismo en el mundo del diseño interior. Lejos de funcionar como meras superficies de fondo, se convierten hoy en elementos centrales de la arquitectura a través de texturas, relieves, color y combinaciones de materiales capaces de aportar a los ambientes juego y sobre todo, mucha personalidad.

Esta evolución se vincula con algunas de las tendencias que pudieron verse en Cersaie, la feria internacional de diseño y revestimientos cuya edición 43 tuvo lugar hace poco en Bologna, Italia. Allí las superficies con profundidad, las materialidades de apariencia natural y las paletas cálidas reflejaron una búsqueda cada vez más original.

Revestimiento Roller, de Atrim, en el espacio 26, el Coworking de Intro_Arquitectura en Casa FOA 2026.

También en Casa FOA Buenos Aires 2026 (que este año se organiza bajo el concepto “alquimia”) la tendencia está encontrando nuevas expresiones: los materiales se combinan, las superficies adquieren movimiento y los detalles arquitectónicos se convierten en recursos creativos capaces de transformar por completo la percepción de los ambientes.

Es en ese escenario que ATRIM, empresa referente en perfiles, terminaciones y revestimientos arquitectónicos en Latinoamérica, presenta una serie de aplicaciones que reflejan su concepto de campaña: “el Efecto ATRIM, el poder del detalle”. Toda una invitación a descubrir hasta qué punto una pieza puede generar un efecto significativo en el diseño de todo un espacio.

Otro caso de "paredes protagonistas": el efecto volumen del revestimiento Roller de Atrim en el espacio 28 de Casa FOA 26, "La inmobiliaria", de de Raúl Sáenz Valiente y María Medina.

Líneas que transforman: por qué los perfiles ganan protagonismo

Una de las tendencias que viene destacándose en el diseño contemporáneo tiene que ver con la búsqueda de superficies con mayor riqueza visual. Así los materiales de apariencia natural, las texturas y los detalles arquitectónicos empiezan a integrarse para construir ambientes con identidad.

Es precisamente en ese terreno donde la perfilería gana protagonismo. Más allá de su función como terminación, los perfiles pueden convertirse en recursos de composición que permiten incorporar líneas, generar ritmo y trabajar los encuentros entre diferentes materiales.

Un ejemplo se dejó ver en el Espacio 3, “Estar con cocina del Estudio Viviana Melamed”, ganador del Premio ATRIM a la Aplicación Creativa en Casa FOA Buenos Aires 2026. En las paredes, el Guardacanto Quadra Marfil de ATRIM (con acabado símil piedra) se incorpora entre placas de yeso pintadas con una textura que dialoga con el perfil. El juego de líneas en relieve recorre y envuelve el ambiente, integrándose a la composición arquitectónica y reforzando la continuidad visual de las superficies.

La elección del acabado Marfil permite, en tanto, trabajar el detalle desde la sutileza, acompañando las materialidades sin generar contrastes marcados: una aplicación que demuestra cómo una pequeña pieza puede adquirir un rol central en el diseño de toda una pared.

También el Zócalo Shadow Cromo incorpora iluminación indirecta y genera la sensación de paredes suspendidas, aportando profundidad y una nueva dimensión a la percepción de todo el espacio.

La propuesta conecta con las tendencias identificadas en Cersaie, donde los acabados de apariencia natural, las tonalidades cálidas y las superficies texturadas se llevaron todos los aplausos.

Guardacanto Quadra Níquel y zócalo Shadow de Atrim en el espacio que el Estudio Casabe desplegó en Casa FOA 2026, "Bar de Hotel".

El revestimiento Snail de Atrim, en el espacio 23 de Ramiro Arzuaga en Casa FOA.

El revestimiento Snail de Atrim en el Espacio 14 "Wellness", de Inés Muzzio.

¿Dejaron las paredes de ser planas?

Otra de las tendencias que gana terreno: la incorporación de revestimientos que aportan relieve, volumen y movimiento a las superficies verticales. Las paredes dejan de ser elementos planos para convertirse en composiciones donde la geometría, la repetición y el color generan diferentes efectos visuales.

Los revestimientos de pared EPSILON de ATRIM responden a esta búsqueda a través de modelos con diferentes geometrías y acabados, incluyendo versiones blancas pintables que permiten personalizar las superficies según la identidad de cada proyecto.

Un ejemplo se puede ver en el Espacio 12, Departamento Completo de Fontenla (también en Casa FOA) donde los revestimientos se integran al diseño desde dos aplicaciones diferentes.

El modelo Zig Zag en gris se incorpora al mobiliario y suma a toda la composición textura y ritmo. También el revestimiento Snail blanco pintable, aquí personalizado en azul y aplicado en el antebaño, aporta una impronta contemporánea y demuestra en ese camino todo el potencial del color.

Revestimiento Zig Zag en el espacio de Fontenla en Casa FOA 2026.

El sugestivo efecto del revestimiento Roller de Atrim en el Espacio 12 Departamento Completo by Estudio Fontenla de esta Casa FOA.

En el Espacio 16 de estudio ID.US se luce el Listello Cuadrado Oro de Atrim.

“El poder del detalle”: lo que sucede cuando una pieza transforma toda una pared

Las tendencias de Casa FOA Buenos Aires 2026 dejan en claro que transformar una pared no tiene por qué requerir una gran intervención. A veces el efecto nace de un perfil que se integra a la arquitectura y genera líneas que recorren todo un ambiente. Otras, el cambio llega de la mano de un revestimiento que se repite y aporta textura, movimiento o color.

El caso es que, en ambas alternativas, el diseño se construye a partir de decisiones que, aunque pueden parecer pequeñas, tienen en el resultado final un impacto realmente significativo. De ahí que “El Efecto ATRIM: el poder del detalle” es un concepto que pone en valor el potencial transformador de cada pieza y su capacidad para elevar el diseño: a veces lo que hace único a un espacio no aparece entre los grandes elementos, sino en esos detalles que terminan de definirlo.

Más información: Perfiles y terminaciones ATRIM

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