“Tomás tiene lo mismo que Messi”: un encuentro, una madre y la historia detrás de la foto que se hizo viral

Constanza Bengochea LA NACION

La final del mundial de Qatar fue el disparador. Aunque habían pasado más de 10 años desde el encuentro, sintió que era el momento de hacerlo público. “Nunca había llorado por un partido de fútbol. Me emocioné por él. Pensé bastante si debía hacerlo, pero llegué a la conclusión de que quería que todos sepan lo maravilloso que fue con nosotros”, dice Bárbara Esses (47). En cuestión de horas, su relato, que tiene como protagonistas a su hijo Tomás y al capitán de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Messi, se volvió viral.

“Siempre le voy a estar agradecida. Y no es por fútbol”

“Cada uno tendrá su propia historia con Messi. Esta que les voy a contar es la mía y es por la que siempre le voy a estar eternamente agradecida. Y no es por fútbol”, es el comienzo de una historia que nació hace 14 años, cuando Tommy apenas tenía cuatro e iba al jardín de infantes.

Fue ese el momento en el que Bárbara empezó a sospechar que algo no estaba funcionando en el desarrollo de su hijo. “Yo lo comparaba con sus compañeritos de sala y sentía que algo no estaba bien. No crecía como ellos. Los médicos a los que consultaba me decían que no tenía que preocuparme, que Tommy estaba bien. Aunque él tenía un percentil bajo, como los padres no éramos altos, era lo esperable... Básicamente le restaban importancia a mis dudas. Pero yo tenía esa ‘intuición de madre’ que me guiaba, así que me puse a investigar por mi cuenta” , dice.

-Bárbara ¿Y qué descubriste investigando?

-Si yo le pregunto a alguien que tiene hijos cuánto pesaron sus chicos al nacer seguramente lo recuerda, pero si le pregunto cuánto midieron, seguro que la cosa cambia. No lo recordamos. Y entre las cosas que leí, decía que una de las características de los chicos que padecen el déficit de la hormona de crecimiento es que miden menos de 50 centímetros al nacer. Me acuerdo que cuando leí eso fui corriendo a buscar la partida de nacimiento de Tommy y lo encontré. Él midió menos de 50 centímetros, y ahí me di cuenta... Me fui con todos los papeles al pediatra y le dije: Tommy tiene lo mismo que Messi”

Lionel Messi padeció el déficit de la hormona de crecimiento

Déficit de hormona de crecimiento

“Lo de Messi”, aunque algunos lo llaman enfermedad, Bárbara aclara que en realidad se trata de una carencia. “A Tommy le hicieron varios estudios inusuales, como una radiografía de muñeca, que comprobaron que él tenía el déficit de hormona de crecimiento . Es una producción insuficiente, valga la redundancia, de la hormona de crecimiento. En estos casos, es importante detectarlo lo antes posible porque el tratamiento, para que produzca los efectos deseados y evitar secuelas, puede realizarse hasta la pubertad”, explica.

-¿Qué sentiste cuando dieron con el diagnóstico?

-Al principio sentí la alegría de que mi instinto materno no se había equivocado, teníamos un diagnóstico. Pero después vino una parte muy dura de afrontar: decidir si le contábamos a Tommy lo que tenía y cómo encarábamos el tratamiento que es muy invasivo con inyecciones diarias por años.

-Imagino que no fue una situación fácil de sobrellevar...

-Fue muy difícil. ¿Cómo haces para que una criatura entienda que todos los días, durante 10 años, tiene que ponerse una inyección? ¿Cómo se hace para que se someta a un dolor para algo que va a poder apreciar los resultados recién cuando sea grande? Es difícil manejar la noción del tiempo a esa edad...

-¿Y cómo lo resolvieron?

-Me acuerdo que le pusimos un poster de Messi en el cuarto de Tommy y le explicamos. Para ese entonces, Messi ya era Messi. Pensamos que su ídolo en el deporte podía servirle de inspiración para afrontar lo que estaba viviendo porque había pasado por lo mismo que él. La idea era que él se motivara.

El día que conoció a Messi

Barbara: -¿Te gustaría conocer a Messi?

Tommy: -Sí

“Los padres buscamos lo mejor para nuestros hijos. ¿Quién no mueve cielo y tierra por un hijo? Si podemos hacer cualquier cosa para aliviar un sufrimiento lo hacemos sin dudarlo”, dice Barbara sobre el día que le preguntó a Tommy si deseaba conocer a la estrella de fútbol.

“Fue un desafío. Conseguimos el teléfono del padre de Lionel Messi, Jorge, y lo llamamos. Después de contarle lo que estábamos viviendo, él nos dijo que la semana siguiente la Selección iba a estar concentrando en el Intercontinental y que nos iba a avisar así lo veíamos en el lobby del hotel. Y efectivamente nos avisó.”

En septiembre de 2010, a través del papá de Lionel Messi pudieron conocer al jugador que estaba concentrando en el Hotel Intercontinental. "De ese encuentro solo tenemos una foto, no necesitábamos más", dice Bárbara.

-La reunión ocurrió el 3 de septiembre de 2010 ¿Cómo fue el encuentro con Lionel Messi?

-Fue increíble. Los tres, Messi, mi hijo y yo nos sentamos en el piso y conversamos. Duró más de media hora y no se habló de fútbol. Durante el encuentro Lionel fue muy humano, empático. Le dijo a Tommy que a él también le dolió ponerse las inyecciones, que él también había sentido bronca pero que había que tener paciencia, que todo iba a salir bien. Mi hijo le contó que él se ponía las inyecciones en los brazos y Messi le dijo que él lo hacía en sus piernas. En un momento, le dijo a Tommy: ‘Tenés el mismo cuerpo que tenía yo cuando era chico’... Fue muy cálido.

Según Bárbara, el fanatismo de su hijo por el jugador trasciende el plano deportivo y agradece que Messi siempre haya sido un ejemplo para el joven

-¿Pasaron muchos años desde aquel encuentro por qué decidiste contarlo ahora?

-Siento que hay historias que dan cuenta de lo que es él, pero no se conocen, por eso quise contarla. Además, estoy muy agradecida porque nunca dejó de ser un ejemplo para mi hijo... Hace poco alguien me dijo: “Messi fue una inyección más en el tratamiento de Tommy” y creo que tiene razón.

Hasta que cumplió los 14 años, todos los días Tommy se aplicó las inyecciones para cumplir con su tratamiento. Según los médicos alcanzó los resultados esperados. Hoy con 18 años, Tommy se prepara para ingresar el próximo marzo a la facultad. “Mi hijo es uno de los que más admira a Messi, pero no sólo en plano futbolístico, sino por algo que no se ve, su humanidad”, finaliza Bárbara.

Durante la entrevista Bárbara cuenta que nunca imaginó que su agradecimiento hacia el jugador iba a tener tanta repercusión Instagram