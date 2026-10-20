Un encuentro de camaradería, disfrute y comunidad de la mano de Guía MICHELIN y Nespresso

En gastronomía, la excelencia va mucho más allá de lo que se sirve en el plato: incluye un modo de trabajo, una mirada sobre los productos, las técnicas y las dinámicas de la profesión. Con esta filosofía, Nespresso for Business y la prestigiosa Guía MICHELIN lograron lo que parecía imposible: reunir a 15 destacados chefs de Argentina y ponerlos a cocinar juntos, en un mismo lugar, para un encuentro de camaradería y disfrute.

El lugar elegido fue Aramburu, único restaurante con 2 estrellas MICHELIN de la Argentina, con su escenográfica cocina vidriada abierta al salón. Allí, en un evento exclusivo para los propios cocineros, el chef Gonzalo Aramburu ofició de anfitrión y recibió a los equipos de algunos de los mejores restaurantes de la ciudad porteña, para armar en conjunto un family meal, esa comida que comparte la brigada de un restaurante justo antes de abrir sus puertas al público. Un instante clave y fundamental de conexión humana previo a la adrenalina y el rigor del servicio.

En la foto: Pablo Han Park, Clara Corso (Garabato Bistro), Lucas Díaz (Horta), Pablo Cerne (4 ta Pared), Máximo Togni (Evelia), Rodrigo Da Costa (Presencia), Julio Lunghi (A Fuego Fuerte), Juan Simonte (Gioia Cocina Botánica), Dommenico Romeo (Casa Veltri), Victoria Di Gennaro (Chuí), Julián Galende (Alcanfor), Maximiliano Rossi (Ultramarinos) y Martín Rebaudino (Roux).

Allí estuvieron Pablo Park, de Han; Clara Corso, de Garabato Bistró; Lucas Díaz, de Horta; Pablo Cerne, de 4ta Pared; Máximo Togni, de Evelia; Rodrigo Da Costa, de Presencia; Julio Lunghi, de a A Fuego Fuerte; Juan Simonte, de Gioia Cocina Botánica; Dommenico Romeo, de Casa Veltri; Victoria Di Gennaro, de Chuí; Julián Galende, de Alcanfor; Maximiliano Rossi, de Ultramarinos; y Martín Rebaudino, de Roux. Un grupo notable de profesionales de la gastronomía, como embajadores de sus respectivos restaurantes.

Es poco común ver a tantos cocineros disfrutando y aprendiendo en la cocina de un chef anfitrión. Lo de Aramburu fue así una experiencia inmersiva y revolucionaria, donde cada invitado pudo recorrer ese santuario culinario, observar de cerca las técnicas utilizadas e intervenir en la dinámica del equipo. El resultado fue un menú de seis pasos, diseñado por el propio Gonzalo, que incluyó por ejemplo cintas caseras con crema de mejillones, langostinos y azafrán; pesca en una tempura crujiente; y un delicioso crumble de manzanas al cognac. El objetivo fue claro: compartir entre todos tiempo e inspiración, ganando conocimientos que luego cada uno pueda adaptar según su propia mirada y propuesta.

El café como protagonista de la alta cocina

Es sabido que el café es el cierre ideal de una experiencia gastronómica. Pero este encuentro demostró que ese mismo café evolucionó también en el segmento del fine dining, dejando de ser sólo el cierre para convertirse en protagonista durante toda la comida. En este caso, Camila Carpanetti, Coffee Ambassador de Nespresso Argentina, propuso un maridaje de cócteles sin alcohol, refrescantes y complejos a la vez.

Apenas al entrar, como aperitivo, pensado para abrir el apetito, uno de los favoritos fue el Bienvenida Floral, combinación de café Nespresso Galápagos con infusión de flor de Hibiscus y un toque de almíbar; también fue un éxito el mocktail Cítrico, que unió el carácter del café Nespresso Guatemala con agua tónica y notas de naranja. “El café es un ingrediente sumamente versátil. A través de mocktails, buscamos demostrar cómo los perfiles aromáticos de nuestros cafés, por ejemplo las notas dulces de Galápagos o el carácter intenso de Guatemala, pueden dialogar a la perfección con la alta gastronomía”, explicó Camila.

En una época donde el individualismo parece ser la norma, este encuentro apostó a los equipos y a la comunión. Soledad Cabut, Marketing Manager de Nespresso Argentina destacó: “Desde Nespresso siempre buscamos elevar la experiencia gastronómica y sentimos que era fundamental generar este espacio de encuentro para celebrar el inmenso talento de la cocina argentina. Quisimos regalarles a quienes marcan el rumbo del fine dining un momento de conexión real, donde pudieran celebrar sus logros haciendo lo que más aman”.

En un sector donde la presión y la exigencia son moneda corriente, este encuentro sirvió como reconocimiento al trabajo en conjunto que hacen los cocineros de todo el país. Una comida “de familia” donde el talento, el compañerismo y el amor por el detalle demostraron por qué la gastronomía nacional brilla con sus propias estrellas en el mapa mundial.

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