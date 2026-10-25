Un funeral rosa y una rivalidad feroz: la mujer que nació lejos del glamour, se inventó un nombre y construyó un imperio de la belleza

Hace 60 años murió Elizabeth Arden, la mujer que convirtió a su pequeño salón de belleza en un negocio millonario

Hace sesenta años, la sala de la histórica funeraria Campbell, en Manhattan, desbordaba de flores en distintos tonos de rosa. Elizabeth Arden se despedía rodeada del color que había elegido para su ropa, sus casas y los envases de sus productos. También su vestido era rosa: lo había diseñado Oscar de la Renta cuando trabajaba para ella. Arden le había dicho que lo reservaría para una ocasión especial. El modisto volvió a verlo en su funeral.

Irónicamente, ese día, no había quien la maquillara por última vez. Pablo, su célebre maquillador italiano, se negó. La idea lo horrorizaba y llegó a consultar con sus abogados para confirmar que podía rechazar el pedido. Finalmente, fue Miss Harris, una colaboradora que llevaba más de cuarenta años a su lado, quien se ofreció para la tarea. Preparó su rostro con rubor rosado, su sombra celeste favorita y su habitual labial rosa.

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Dieciocho meses antes había muerto Helena Rubinstein, su gran rival, a quien también habían velado en Campbell. Las dos habían dedicado décadas a competir por la belleza de otras mujeres.

Arden murió el 18 de octubre de 1966. El lujo marcó su despedida. Pero sus comienzos estuvieron muy lejos de ese mundo de glamour... ni siquiera se llamaba Elizabeth Arden.

Arden consideraba que el rosa era el color más favorecedor y lo elegía para su ropa, sus casas y los envases de sus productos

Elizabeth antes de Elizabeth

Cuando Elizabeth Arden nació sus padres le pusieron otro nombre: Florence Nightingale Graham. Era la cuarta de cinco hijos y creció en Woodbridge, Ontario, en una familia humilde. Su madre, Susan Tadd, había conocido una vida más cómoda en Cornualles, Inglaterra. Pero se enamoró de William Graham, un obrero escocés y la pareja emigró a Toronto en 1870. En Canadá, William pasó por distintos trabajos sin conseguir que el dinero alcanzara. Susan, cada vez más enferma, le pidió dinero a una tía para pagar la educación de los chicos. Murió de tuberculosis en 1888 cuando Florence tenía seis años.

Antes de convertirse en Elizabeth Arden, se llamaba Florence Nightingale Graham y había crecido en una familia humilde de Ontario, Canadá

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Susan había elegido el nombre de su hija en homenaje a Florence Nightingale, la pionera de la enfermería moderna. Años después, la joven intentó seguir ese camino, pero dejó los estudios. En 1901 se mudó con sus hermanas a Toronto para buscar trabajo. Fue operaria, recepcionista y asistente dental. Con Gladys, la menor, también probó fabricar cremas para la piel. Mezclaban ingredientes y ensayaban fórmulas que esperaban vender. No les fue bien, aunque la idea de trabajar con la belleza apareció.

Con el paso del tiempo, Florence decidió mudarse a Nueva York donde hacía años vivía su hermano William. Llegó en 1908 y encontró trabajo en el salón de Eleanor Adair. Allí aprendió a hacer tratamientos faciales y conoció mujeres para quienes cuidar la piel era un lujo que podían pagar.

Tomó clases de dicción y convirtió su salón en un lugar de lujo: Arden también trabajó en la imagen que quería dar de sí misma

A fines de 1909 se asoció con Elizabeth Hubbard para abrir un salón en la Quinta Avenida. Pero la relación duró apenas unos meses, en agosto de 1910 la sociedad se disolvió. Florence pidió un préstamo a su hermano y siguió con el local, estaba ubicado en 509 de la Quinta Avenida, cerca de la calle 42 y de la Biblioteca Pública. Pintó la puerta de rojo (para diferenciarla del resto de las de la calle) y cambió el nombre por el de Elizabeth Arden. Al principio, fue el nombre del salón. Después, también fue el suyo.

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La belleza como negocio

Arden vivía para trabajar y reinvertía lo que ganaba en nuevas fórmulas y tratamientos. Pero también cuidaba los detalles del salón: compró una alfombra persa y un escritorio antiguo para la recepción. Incluso tomó clases de dicción para acercar su manera de hablar a la de sus clientas. Vendía productos y tratamientos bajo una premisa que repetiría en sus anuncios: toda mujer tenía derecho a ser linda.

Al principio ella hacía casi todo. Recibía a las clientas, realizaba los tratamientos, llevaba las cuentas, escribía los anuncios y, al terminar el día, limpiaba el salón. Cuando pudo contratar asistentes, las entrenó personalmente. Antes de tocar un rostro, debían practicar los movimientos sobre sus propias rodillas.

Salón de Elizabeth Arden de 1928 en los grandes almacenes David Jones de Sídney, Australia

El salón de Elizabeth Arden ofrecía tratamientos de belleza en un ambiente de lujo; ella cuidaba cada detalle, desde la decoración hasta la atención de las clientas (Salón d’Oro de Elizabeth Arden en Londres)

En el verano de 1912 dejó el negocio al cuidado de sus empleadas y viajó a Europa. Recorrió salones de belleza en París y Londres, compró perfumes y cosméticos para estudiar a su regreso. También le llamó la atención cómo se arreglaban las parisinas. Ellas usaban el maquillaje con una libertad que todavía no era habitual entre sus clientas estadounidenses.

Elizabeth Arden junto a un grupo de empleadas; la empresaria supervisaba personalmente la formación de quienes atendían a sus clientas

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Volvió con nuevas ideas. En 1914 incorporó maquillaje para los ojos y después amplió la oferta de productos para labios y mejillas. La publicidad de uno de sus rubores prometía recuperar el color natural del rostro. También cuidaba las texturas: quería una crema ligera y esponjosa, como la crema batida.

El negocio pronto quedó chico. En 1913, Arden alquiló más espacio en el edificio y duplicó el tamaño del salón. Al año siguiente abrió otro en Washington y consiguió que grandes tiendas neoyorquinas vendieran sus cosméticos. En 1915 trasladó su establecimiento al 673 de la Quinta Avenida. Después llegaron salones en otras ciudades y, en 1920, en París. También las publicidades y las ventas por correo permitían comprar sus productos sin visitar un salón.

Arden estaba convencida de que el rosa era el color que mejor les sentaba a ella y a sus clientas. Y lo elegía para casi todo: las flores, los almohadones, las mantas de cashmere que llevaba en su auto y hasta las lamparitas de los veladores. También eran rosadas sus sábanas que cambiaban a diario. El color llenaba su guardarropa, desde los vestidos hasta decenas de pares de zapatos, y se repetía en los envases y las cintas de sus productos.

La entrada del salón de Elizabeth Arden en la Quinta Avenida, Nueva York

La puerta roja se convirtió en el emblema de los salones de Elizabeth Arden

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Mientras el rosa predominaba en los envases y la decoración, la puerta roja de sus salones se convertía en un emblema de la marca. En 1946, TIME describía el salón de la Quinta Avenida con un portero de uniforme gris y una puerta roja que llevaba su nombre: Elizabeth Arden.

La puerta roja era solo la parte más visible del negocio. Cuando Arden murió, en 1966, TIME calculó que su empresa ofrecía unas 300 variedades de cosméticos en 44 países y tenía ingresos anuales superiores a los 15 millones de dólares.

Publicidad Elizabeth Arden

Una publicidad de “Arden Pink”: el rosa que Elizabeth Arden eligió como sello de su marca también se repetía en labiales, esmaltes y rubores

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“La otra”, “esa mujer” y un ex marido

Pero el local de Arden no era el único que atraía clientas en Nueva York. En 1915, a pocas cuadras de la puerta roja, Helena Rubinstein, una inmigrante nacida en Cracovia, en la comunidad judía ortodoxa, abrió su primer salón de belleza en la ciudad.

Durante décadas compitieron por las clientas, empleados y prestigio. Uno de los episodios más escandalosos fue cuando Rubinstein contrató como vicepresidente a Thomas Jenkins Lewis, el exmarido de Arden. Se habían casado en 1915 y él había trabajado en la expansión comercial de la empresa, por lo que conocía el negocio desde adentro.

TIME contó la contratación en 1958 como una respuesta a una maniobra de Arden, que había incorporado al responsable de ventas de su competidora. Rubinstein había incorporado a alguien que conocía el negocio de su rival desde adentro.

Helena Rubinstein, la gran rival de Arden: durante décadas compitieron por clientas, empleados y prestigio

Arden volvió a casarse en 1942, con el príncipe ruso Michael Evlanoff. Aunque el matrimonio duró poco, terminó en divorcio en 1944. Rubinstein también se había casado con un príncipe, cuatro años antes.

Según Lindy Woodhead, autora de War Paint (2004) que cuenta las vidas de Arden y Rubinstein y cómo construyeron dos grandes imperios de la belleza; evitaban incluso nombrarse. Para Rubinstein, Arden era “la otra”; para Arden, Rubinstein era “esa mujer”. Vivían y trabajaban cerca, tenían conocidos en común y asistían a los mismos eventos. Sin embargo, nunca se conocieron personalmente.

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La rivalidad también estaba en los productos y en la forma de presentarlos. Cuando Arden comercializó el primer rímel, Rubinstein no paró hasta que consiguió dar con una versión waterproof. También competían por llamar la atención. Para promocionar el lanzamiento de su perfume Rubinstein hizo soltar desde el techo de los almacenes Bonwit Teller 500 globos rosas y azules que llevaban pequeñas muestras de la fragancia.

Elizabeth Arden en las escaleras de su nuevo salón, en el 691 de la Quinta Avenida, en 1930. Fue una de sus pocas apariciones en un anuncio. Le gustaba posar en los escalones porque así se sentía más alta

Rubinstein murió en abril de 1965. Unas semanas después Arden pasó frente al salón de su rival mientras caminaba con unos invitados hacia un restaurante. Según Woodhead, se detuvo y murmuró: “Pobre Helena”. La periodista Ernestine Carter, que estaba con ella, dijo que su voz sonaba triste, pero sus ojos parecían triunfantes.

Arden la sobrevivió apenas dieciocho meses.

Productos de Elizabeth Arden de 1923: la crema Venetian Velva, el tónico facial Ardena, un astringente y una crema limpiadora de la línea Venetian

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Lady Lipstick

Además de la belleza, Arden tenía otra pasión: los caballos de carrera. Desde chica le gustaban esos animales. Por eso, con las ganancias de las cremas y los labiales compraba y criaba caballos pura sangre. En las pistas también quería ganar.

Los caballos de su establecimiento, Maine Chance Farm, corrían con los colores cereza y azul. Arden gastaba fortunas en ellos e, incluso, llevaba a las caballerizas algunas de sus costumbres del salón: los cuidaba con sus propias cremas de belleza. En el ambiente del turf la conocían como “Lady Lipstick”, la dama del lápiz labial. También allí era muy exigente, contrataba y despedía con rapidez y estaba en contra del maltrato animal.

Elizabeth Arden en la portada de TIME del 6 de mayo de 1946, dedicada al protagonismo de su caballeriza en el turf

Su pasión por los caballos también le dio motivos para celebrar. En mayo de 1946, TIME la llevó a su portada por el protagonismo de su caballeriza en el turf. Un año después, el 3 de mayo de 1947, uno de sus caballos, Jet Pilotm ganó el Kentucky Derby, una de las carreras más prestigiosas de Estados Unidos.

Después de su muerte, mantener lo que había construido resultó difícil. Según cuenta Woodhead, Arden no tuvo hijos y no dejó una sucesión clara al frente de la empresa. Los impuestos y las disputas por la herencia obligaron a vender sus caballos, sus casas y, finalmente, el negocio. En 1971, la compañía pasó a manos de Eli Lilly.

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Eight Hour Cream, uno de los productos más conocidos de Elizabeth Arden, la empresaria la usaba para curar las heridas de sus caballos

El 3 de mayo de 1947, Jet Pilot, uno de los caballos de Arden, ganó el Kentucky Derby