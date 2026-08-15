Un pulpo saltó sobre un pescador y se le prendió de la cara: el desesperante video

Una jornada de pesca terminó en una desesperante lucha entre un hombre y un pulpo en Filipinas. Todo ocurrió el pasado 10 de julio cuando Jesser Cervantes, un pescador que se encontraba en una pequeña embarcación cerca de Puerto Princesa, en la provincia insular de Palawan, fue atacado por un molusco.

El momento fue registrado por su acompañante y posteriormente publicado en TikTok, donde su desesperante lucha con el animal se volvió viral. Las imágenes muestran al hombre sentado dentro de una pequeña embarcación de madera con el pulpo completamente extendido sobre su rostro. Jesser intenta retirar al animal con ambas manos, pero este vuelve a sujetarse una y otra vez mediante sus poderosas ventosas.

La situación, cada minuto que pasa, se vuelve más y más angustiante debido a que uno de los brazos del pulpo se coloca sobre la boca del pescador, mientras el resto permanece adherido a diferentes partes de su cabeza. Ante la dificultad para respirar y la imposibilidad de retirarlo con sus manos, el protagonista de esa traumática escena tuvo que agarrar un trozo de bambú y comenzar a golpear al animal mientras continuaba intentando separarlo de su rostro. Finalmente, consiguió que se soltara.

Las impactantes imágenes muestran al pescador intentando desesperadamente arrancarse el molusco de la cara (Foto: Captura de pantalla de TikTok @kuys_jess_)

Tras recuperar el control de la situación, el pescador devolvió el molusco al mar y continuó en la embarcación. Pese a lo impactante de las imágenes y la desesperante situación, el episodio no terminó con consecuencias graves para el hombre.

Una vez publicado, el video superó rápidamente los seis millones de visualizaciones, por lo que Jesser decidió explicar en otra publicación que el ejemplar que había capturado resultó ser mucho más rebelde de lo que pensaba. “El pulpo que atrapé era muy difícil de manejar. Casi me desgarra la cara”, aseguró.

¿Los pulpos son peligrosos para los seres humanos?

Ante la aparición de este caso en Internet, muchas personas comenzaron a preguntarse si los pulpos son seres peligrosos. Según el portal especializado Octonation, que se dedica a estudiar a estos animales, los octópodos poseen características que les permiten defenderse con eficacia frente a amenazas y capturar a sus presas. Entre ellas se destacan sus ocho brazos cubiertos de ventosas, capaces de generar una fuerte adherencia sobre distintas superficies.

Estas estructuras les permiten desplazarse, explorar el entorno, manipular objetos, sujetar alimento y defenderse. A pesar de la fuerza que pueden ejercer, la mayoría de las especies de pulpos no representan un peligro significativo para los seres humanos y tienden a evitar el contacto.

Todos los pulpos poseen algún tipo de veneno que utilizan principalmente para inmovilizar y alimentarse de presas como crustáceos, peces y otros animales pequeños. Sin embargo, en la enorme mayoría de las especies, este no supone una amenaza mortal para los humanos.

Los pulpos no son peligrosos para los humanos (Foto: Pexels)

Una de las excepciones son los pulpos de anillos azules, un grupo de pequeños cefalópodos cuyo veneno contiene tetrodotoxina, una potente neurotoxina capaz de provocar parálisis y que puede resultar mortal.

Por lo general, estos animales suelen evitar el contacto con humanos. Sin embargo, los ataques suelen producirse porque se sienten amenazados, acorralados o son manipulados, como ocurrió durante la captura registrada en Filipinas.