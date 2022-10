“Un robo”: pidió una galletita de agua con jamón y queso y el ticket lo dejó en shock

escuchar

Le sorprendió tanto el plato servido como la cuenta final. Un cliente acudió a un bar histórico de la ciudad de Buenos Aires y pidió algo sencillo para quitarse el hambre, pero cuando le sirvieron el plato se llevó una decepción. Ese no fue el final de la sorpresa, además, le cobraron una cantidad que no coincidía con sus expectativas. El hombre hizo su descargo en Twitter y se volvió viral.

“Pedí una traviata de m***, que es una criollita con una feta de jamón y queso”, expresó Germán en su cuenta de la red social, que tiene bajo el usuario @germanfermo. El hombre acudió a un bar histórico, La Biela, que se ubica en el barrio porteño de Recoleta. Pero se llevó una decepción tanto por la comida como por el ticket de la cuenta.

El cliente hizo un descargo en la red social. Twitter: @germanfermo

“Me la cobraron a 1100 pesos. Me estoy pute...do con el mozo, que encima no me trae la factura”, relató, junto a una imagen de unas galletitas de agua en un plato, que envuelven dos fetas de jamón y otras dos de queso. La publicación se volvió viral y en tan solo dos días ya acumuló casi 10 mil likes.

Los usuarios de la red social no perdieron la oportunidad de comentar la publicación y fueron dispares en sus opiniones. “Con mayonesa tendría recargo”, señaló uno. Otros cuestionaron que el cliente no revisara los precios de la carta antes de hacer su pedido, aunque también apuntaron contra el restaurante: “Qué poca vergüenza cobrar eso, que es lo que cuestan cinco paquetitos de galletas, medio kilo de jamón y 1/4 de queso. Un robo”.

Los usuarios de Twitter criticaron el precio. Twitter: @lasole1975

“Es una tremenda falta del respeto y un insulto hacia el cliente. Nunca visto”, señaló un tuitero. “Yo no lo pagaría. No hay noción de precios relativos, pero dos galletitas con jamón y queso a 1100 pesos es un abuso total. El tema es que, si lo tienen publicado en el menú a ese precio y lo pediste...”, destacó otra. “Son lugares trampa para turistas extranjeros”, advirtió un tercero.

Lo que un mozo nunca le dirá a un cliente

Mac, un tiktoker que trabajó en el sector de la gastronomía, compartió con sus seguidores los secretos más recónditos acerca de lo que los mozos y chefs realizan en los platos de sus comensales. Además, sacó a la luz algunos misterios que sorprendieron a los espectadores del video.

“Solía ser mesero. He sido barback, corredor de alimentos y ayudante de camarero. Incluso fui un poco de barman y déjenme decirles algunas cosas”, comenzó el usuario de TikTok @littlefatpug en su video. Y prosiguió: “Los chefs generalmente odian a los clientes”.

Reveló los secretos que en restaurantes no dicen

El trabajador aseguró que los propios jefes de sus compañías los obligan a mentir acerca de sus materias primas. En su caso, trabajaba en un restaurante de sushi de cinco estrellas en Nueva York y los dueños les pidieron a todos los empleados que siempre dijeran que el pescado llegaba fresco cada semana, para asegurarles a los clientes que sus productos eran de buena calidad. “Esa mie... venía como cada dos semanas (no cada semana). No sé por qué, simplemente mentimos. Siendo mesero le mientes a todo el mundo”, admitió.

LA NACION