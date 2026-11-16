Una capilla, un hombre piadoso y un matadero: el origen de uno de los barrios porteños más emblemáticos

Balvanera es un punto neurálgico de la ciudad de Buenos Aires pero en sus orígenes era un paraje rural atravesado por un camino llamado Real, la actual avenida Rivadavia

El barrio de Balvanera es uno de los más emblemáticos y poblados de Buenos Aires. También, uno de los más transitados. Por la Plaza Miserere, punto neurálgico de la barriada, pasan alrededor de 200.000 personas cada dia hábil (datos oficiales del gobierno de la ciudad), que se dirigen o vienen, en tren, subte, o colectivo, hacia y desde distintos puntos de la ciudad y alrededores.

Pero este barrio y su punto de trasbordo tan activo no siempre ha sido así. Convergen en los tiempos de su origen la historia colonial de la ciudad, su estampa rural junto con su costado religioso.

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Fue sede de mataderos y ferias de frutos y campo de batalla durante las invasiones inglesas. También fue el lugar de alojamiento de misioneros franciscanos y allí se levantó una pequeña capilla que le dio su nombre al barrio.

Parroquia de Nuestra Señora de Balvanera, circa 1883 Ig @buenoairesperdida

El matadero del oeste

A comienzos del siglo XVIII el barrio conocido como ‘Once’ -en realidad es Balvanera- era una zona de quintas atravesada por el Camino Real del Oeste -la actual avenida Rivadavia- que era la más importante vía de conexión de la incipiente ciudad con los llamados “Reinos de Arriba”. Las caravanas de carretas con hombres y mercancías iban y venían por allí desde Córdoba, Salta o Mendoza.

Cuando en la gobernación de Juan José de Vertiz (1770-1776) se reglamentaron los mataderos, se instaló el llamado Matadero del Oeste en la actual plaza Miserere y alrededores. El lugar, conocido como Hueco de Carcaburu, estaba limitado por las actuales calles Paso-Saavedra, Hipólito Yrigoyen, 24 de noviembre-Anchorena y Sarmiento.

Además de ser un sitio de corrales y faenado de ganado vacuno, este extenso terreno servía también un punto para el estacionamiento de las carretas que venían hacia Buenos Aires. Allí se descargaban los productos que traían estos vehículos y se pasaban a mulas, para ingresar a la ciudad sin destruir, con las ruedas de los carretones, las precarias calles de la ciudad.

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En diciembre de 1797, dos vecinos que poseían varios terrenos en la zona, Antonio González Varela y su esposa Josefa Ramírez donaron una parcela para misioneros franciscanos. Fray Damián Pérez y Juan Domínguez levantaron allí un hospedaje para los miembros de su orden que estuvieran de paso por la zona.

Esquina sudoeste y costado sur de la Plaza Miserere. La foto fue tomada desde la calle Ecuador hacia Rivadavia, ca 1885. Samuel Boote. AGN. Gentileza Ediciones de la Antorcha

Nuestra Señora de Valvanera y Miserere

Con el tiempo, ellos levantarían allí una capilla. Lo harán en la actual equina de Bartolomé Mitre y Azcuénaga. Como ambos religiosos provenían de Logroño, en la provincia española de La Rioja, decidieron entronizar en el nuevo templo a una advocación mariana venerada en aquella región ibérica: Nuestra Señora de Valvanera.

En 1823, con la reforma eclesiástica propulsada por Bernardino Rivadavia, se clausuró el reducto franciscano, pero la capilla continuó abierta. Diez años después se levantó allí una nueva iglesia, más imponente, que conservó el nombre de la anterior, pero esta vez con un pequeño cambio. Ahora era Nuestra Señora de Balvanera. Los vecinos, en algún momento habían cambiado la ve corta inicial por una be larga.

El propio González Varela, que falleció en 1801, le dejaría al barrio otra de sus denominaciones identitarias. Este comerciante, que era dueño de una pulpería ubicada en las actuales Azuénaga y Rivadavia, era conocido por todos los pobladores cercanos por su apodo: “Miserere”. Los historiadores aseveran que el término proviene del latín y que significa: “Ten misericordia”.

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La iglesia de Nuestra Señora de Valvanera le dio el nombre al barrio archivo

Algunos afirman que el hombre tenía ese sobrenombre por la cantidad de gestos de caridad que había tenido en su vida, como el legado del terreno a los Franciscanos. Otros dicen que eso es lo que González Varela decía cada vez que veía cómo los matarifes ultimaban un animal en el matadero del Oeste. “¡Ten misericordia!“, exclamaba el ilustre vecino ante la feroz -pero cotidiana- escena.

Lo cierto es que, con el tiempo, Miserere pasó a formar parte de la nomenclatura casi oficial de la zona. La quinta de Miserere, los corrales de Miserere, la capilla de Miserere, los mataderos de Miserere.

Al día de hoy, la característica plaza del barrio lleva ese nombre, aunque muchos porteños suelen llamarla Plaza Once. Una confusión que tiene que ver con que ese es el nombre de la estación cabecera del tren Sarmiento ubicada allí.

En rigor, el nombre completo de la estación es Once de septiembre y recuerda esa fecha del año 1852 cuando la entonces provincia de Buenos Aires se separó de la Confederación argentina que lideraba Justo José de Urquiza.

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“La partida del general John Whitelocke y el vicealmirante Murray, 1807”, oleo sobre tela 1912, de Charles Forqueray argentina.gob.ar

El combate de Miserere

Pero mucho antes de que se cree una plaza en los antiguos corrales de Miserere, otro acontecimiento histórico de relevancia pasó por ese predio. Ocurrió en 1807, durante las segundas invasiones inglesas, cuando las tropas británicas acamparon allí antes de acometer contra la ciudad.

Allí mismo, el 2 de julio de ese año, hubo una batalla a campo abierto entre las tropas criollas comandadas por Santiago de Linniers y el enemigo inglés. Los invasores vencieron en este enfrentamiento, que pasó a la historia como Combate de Miserere, aunque pronto resultarían derrotados por la resistencia que les contrapuso el mismo pueblo porteño para derrotarlos definitivamente.

Hacia 1820 el lugar en el que se encontraba el matadero del Oeste se convirtió en el Mercado del Oeste. Hasta allí llegaban desde distintos puntos del país comerciantes que traían frutos y cueros para la venta. Para ese entonces, la llamada gran aldea porteña se encontraba en pleno crecimiento hacia el oeste.

La estación Once a principios del siglo XX Ig @fotos.antigua.ba

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Mucho más cuando, en 1857, se inauguró a la vera de esa plaza una estación de entonces llamado FC Oeste, que es el actual Sarmiento. Esa parada era entonces la segunda en el recorrido del tren desde el centro porteño hacia el oeste. La cabecera estaba entonces donde hoy se encuentra el Teatro Colón.

El transporte sería un muy efectivo acelerador del desarrollo de la zona. En 1870 llegaron hasta allí los tranvías a caballo, con las empresas La Central y Once de Septiembre, y en diciembre de 1913, el moderno subte, primera línea inaugurada en Sudamérica.

En 1853 el mercado de frutos pasó a llamarse Once de Septiembre. Según consta en el libro Buenos Aires tiene historia, de Leonel Contreras y Víctor Coviello, hacia 1882 y en el contexto de la Exposición Continental Sudamericana, el mercado pasó a ser la Plaza Once de Septiembre.

El predio cambió su nombre por Miserere por un decreto municipal de 1947. Volvió a denominarse, así, como conocían el lugar los vecinos de fines del siglo XVIII.

La Plaza Miserere (circa 1920) se llamó así desde 1947, pero todavía mucha gente la llama con su antiguo nombre, Plaza Once Ig @buenosairesperdida

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El mausoleo del primer presidente

En 1932, cuando la “Plaza Once” era ya un punto neurálgico de trasbordo de transportes y uno de los centros de comercio más importantes de Buenos Aires, se inauguró en ella el mausoleo en el que se depositaron los restos de Bernardino Rivadavia.

El primer presidente argentino fue trasladado allí desde el cementerio de la Recoleta, en una ceremonia multitudinaria, que contó con el entonces primer mandatario del país, Agustín P. Justo.

La idea era levantar en un lugar público una “tumba cívica” para honrar a quien, según muchos, había impulsado instituciones básica para modernizar la nación.

El sepulcro de Bernardino Rivadavia se construyó en la Plaza Miserere en 1932 para honrar al prmer presidente de la Argentina AGN

Este monumento, que fue diseñado por Rogelio Yrurtia, cuenta con dos particularidades. La primera, que el el único mausoleo de la Argentina que se encuentra en un espacio público, que no es ni un cementerio ni una iglesia.

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Y la segunda tiene que ver con la persona homenajeada. Rivadavia, que falleció exiliado en Cádiz en 1845, había dejado expresamente destacado en su testamento que no deseaba que sus restos terminaran en Buenos Aires o Montevideo.

Pero los intereses políticos desoyeron esta última voluntad. Cuando cayó Juan Manuel de Rosas -enemigo político de Rivadavia-, quienes se alzaron con el poder pensaron que regresar al primer presidente al país era reivindicarlo. Y así, en 1857 lo trasladaron de Cádiz a la Recoleta.

Esta es apenas una pequeña historia del origen de un barrio y de su nombre. Balvanera integra hoy, junto con San Cristóbal, la comuna porteña número tres. Y es mucho más grande que la zona de su plaza principal, que la gente conoce como Once.

Ilustración de la Estación Once, en tiempos en que correspondía al Ferrocarril Oeste (circa 1900) Revista el Abasto

Al norte la limita Córdoba; al este, Callao y Entre Ríos; al sur, Independencia; y al oeste, Díaz Vélez, Sánchez de Bustamante y Gallo. Y ya nada queda de aquel paraje rural del siglo XVIII. Excepto, qiuzás, el nombre. Aunque con una letra cambiada.

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