Puertas adentro: la genialidad de la diseñadora Paola Navone, expuesta en su casa de Milán

"Cuando vine a verlo, este taller estaba a cielo abierto (el techo se había desplomado en un incendio) y no me quise desprender de esa sensación aérea y luminosa. Así surgió la estructura que sobrevuela las dos aguas."

El sueño de cualquier cocinero, a esta cocina no le falta ni la máquina de cortar fiambre.

Este box revestido en piezas de cerámica traídas de distintas fábricas del sudeste asiático cierra un baño que no se pudo mover durante la refacción del antiguo taller.

"Todos mis proyectos de diseño son muy ‘friendly’; no tienen nada de objeto de museo. Me gusta pensar que después van a vivir en la casa de alguien; alguien que, de ahí en más, los va a tomar como absolutamente propios".

La parte dedicada a los huéspedes está desprovista de los colores insignia de la dueña de casa. En el territorio de los grises, es como una manera de dar la bienvenida sin invadir. La cama alta fue acompañada con mesas de metal a cada lado, sobre las que hay pantallas de cestería para iluminar la lectura

“No me gusta lo mal hecho: me gusta lo ‘no perfecto’, que es distinto. Ni siquiera me gustan los jardines demasiado refinados. Yo promuevo la imperfección”.