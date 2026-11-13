Una discusión con su padre lo llevó a crear un producto para tener razón y hoy es una gran empresa: “Éramos David y Goliat”

Pablo Martelli estudió Derecho, quería recibirse, cursar una maestría, ser bueno en lo suyo y probar qué pasaba. Después de 10 años confirmó lo que siempre había sospechado: la abogacía no le gustaba.

En su ser curioso, un día tuvo una discusión con su papá, “él me decía que la única tecnología que sacaba el arsénico era la ósmosis inversa, y bueno, como buen abogado me gustaba discutir, ahora me calmé un poco”, se ríe. Discutían muy fuerte ambos en busca de la razón hasta que Pablo lo desafió: “yo te voy a hacer un purificador de agua que te va a sacar el arsénico y te voy a cerrar la boca”. Aceptado el reto por parte del padre, Pablo puso manos a la obra.

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“Mi papá tiene amigos bioquímicos, entonces digamos, un abogado discutiéndole a un médico éramos David y Goliat”, se ríe.

“Siempre fue alguien que empuja y te lleva a tu mejor versión”

Pablo y Juan Manuel Martelli son primos. Pese a la diferencia de edad entre uno y otro la curiosidad por crear nuevas cosas siempre los llevó a tener un punto en común y un modo de ver la vida muy similar.

Juan Manuel es más chico y siempre lo vio a su primo mayor como un modelo a seguir. “Hicimos un par de proyectos webs y otras cosas, nos encanta emprender, salir de la zona de confort, buscar nuevos desafíos, nuevas herramientas, intentamos siempre estar a la vanguardia de todo lo que pasa a nivel ciencia, tecnología, información, política e ir viendo para que lado va a ir el mundo y poder construir herramientas que lo mejoren, eso es un punto que hemos tenido en común desde chicos”, describe.

Juan Manuel (atrás) es más chico y siempre lo vio a su primo mayor como un modelo a seguir Gentileza Martelli

En ese momento tenían 28 y 22 años, Juan Manuel estudió Ingeniería Industrial, y Pablo lo llamó para que lo ayudara.

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“Cuando me pidió ayuda, mi desafío fue encuadrar técnicamente y desde el punto de vista de procesos todo lo que él planteaba que se podía hacer. Siempre fue alguien que empuja y eso esta bueno porque te lleva a tu mejor versión”, recuerda Juan Manuel de aquel momento.

Su primo menor pudo conseguir una media filtrante que, dentro de la industria, se venden a granel. “La textura de la media es como de una arena pero absorbe, o sea, quita determinados contaminantes. Esta media filtrante que importamos era alemana, leímos toda la hoja de seguridad y el material con el cual estaba hecha es totalmente inocuo, es el mismo material o muy parecido con el que está hecho la pasta de dientes”, explica Pablo.

“Tuvimos un golpe de suerte”

Cuando terminaron el purificador le hicieron un análisis físico - químico al agua y comprobaron que sacaba el arsénico por un 99,9 por ciento. “La tecnología que usa es nanotecnología de adsorción, o sea que no le agrega nada al agua. Cuando vos medís el agua de salida del purificador vas a ver que ya no tiene arsénico pero no le agrega otros metales”, asegura Pablo del gran descubrimiento.

Los Martelli, Oriundos de Carué, una vez que armaron ese primer filtro casero, el padre de Pablo, que creyó imposible que pudiera funcionar, lo mandó a analizar al Laboratorio IACA en Bahía Blanca para ver los resultados Gentileza Martelli

“Era una cosa espectacular, fue como descubrir algo nuevo que no había en el mercado. Fue una idea 100% nuestra. Ya había ensayos de universidades, que lo hacían con hueso quemado pero no son escalables, ¿Cuánto hueso tenés que conseguir? Y bueno, tuvimos un golpe de suerte de alguna manera", se sincera Pablo.

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Oriundos de Carué, una vez que armaron ese primer filtro casero, el padre de Pablo, que creyó imposible que pudiera funcionar, lo mandó a analizar al Laboratorio IACA en Bahía Blanca. Pablo le preguntó: ¿mediste el agua?. El padre le respondió: “Sí, pero salió mal, hubo un error, hay que hacerlo de nuevo porque dicen que no detectaba”.

El hijo le respondió: “Pero el resultado te está diciendo que sacó el arsénico o ¿estamos todos locos?”. Pero para el padre no podía ser cierto, debía haber un error.

Lo mandó a analizar de nuevo. Cuando llegó la respuesta le dijo a su hijo: “No te emociones porque le saca el arsénico por completo, pero no te ilusiones porque no sabemos qué le agrega al agua”, y mandaron, pese al alto costo de los análisis, a hacer uno más.

Y fue en el tercero que descubrieron que no le agregaba nada al agua. Entonces su padre lo admitió: “Che, está bueno esto, ¿no me podés armar uno para mí?"

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“Mis conocimientos técnicos eran nulos”

Los primeros pedidos de purificadores de agua vinieron de la familia, luego de amigos de amigos, después hicieron una pagina web. En ese entonces Pablo trabajaba en la creación de las páginas web de una empresa de medios de comunicación, “ganaba bien porque era la única persona, había muy pocos en Argentina de 2008, ahora todo el mundo es programador. Pero en el plazo de los dos, tres meses era infernal la cantidad de mails y llamadas que me llegaban, tuve que renunciar porque estaba ganando de 3 a 4 veces más de lo que quera mi sueldo”, dice Pablo que se preguntó, ¿qué pasaría si me dedico cien por ciento?

Nunca imaginaron que una discusión terminaría en un producto exitoso

Y luego tuvieron que crecer, “imaginate que vos tenés que sacar el arsénico porque tenés un alojamiento para mascotas, entonces ahí no te puedo vender un purificador, te tengo que dar un equipo más grande”, explica Pablo. El primero fue un señor que les pidió un tratamiento para toda su casa.

Así fue escalando de lo más pequeño y doméstico que es su marca llamada Hidrolit, hasta lo que es para la industria bajo el nombre de General Water. En el medio GWS (General Water Company Store) orientado a restaurantes, cafeterías, panificadoras, y otros del rubro intermedio.

No todo fue sencillo ni tan eficaz como suena, pasaron por muchos años de no saber si llegarían a fin de mes, como todo emprendedor fue cuesta arriba. Pero hoy están convencidos de que le pueden agregar un valor a la sociedad, eso los hace felices y los impulsa a seguir creciendo.

“Mis conocimientos técnicos eran nulos, en las clases de física no tanto pero en las de química me quedaba literalmente dormido. Pobre, mi profe era una adivina bárbara y obviamente en 18 años me he capacitado, voy a ferias internacionales, hago cursos”, asegura Pablo.

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“Trabajamos por el valor que podemos aportar”

De a poco fueron escalando y llegaron a las grandes industrias para lograr el cambio

Pablo explica que en nuestro país hay una problemática con el arsénico muy importante, no por un tema de contaminación humana sino por un fenómeno geológico.

“Te tienen que garantizar que el agua está dentro de los parámetros del código alimentario argentino para lo que es agua apta para consumo humano. En Buenos Aires no hay problema con arsénico pero en el interior del país, inclusive la provincia de Buenos Aires la problemática es muy importante. Por eso desarrollamos el purificador que funciona muy bien, está homologado por ANMAT en el Ministerio de Salud”, asegura Pablo.

Fueron escalando tanto que llegaron a la industria minera. Al principio eran ellos los que escribían a las mineras y no obtenían respuesta, hoy son las mineras los que los buscan. “Hacemos el trabajo que nadie quiere hacer. Yo soy el que saca el cianuro de sodio o el arsénico, hay un tema de responsabilidad social, ambiental que nos gusta mucho y realmente nos hace disfrutar mucho de lo que hacemos”, asegura Pablo.

La relación entre los primos funciona, la conexión que tienen desde chicos sigue intacta. “Lo que uno emprenda es casi tan importante como con quien lo emprende. Con Pablo tengo admiración, para mí es un genio y como todo genio tiene un lado loco”, se ríe Juan Manuel al describir a su primo. Su tarea es la de dar contexto a las brillantes ideas o, por el contrario, mostrarle por qué no es posible hacerlo. “Vos conoces realmente a las personas cuando las cosas no salen, y a nivel emprendedores nos ha pasado de todo y no cambió la forma en que nos vinculamos ni la forma en que miramos el negocio, si bien uno hace esto para vivir no perseguimos la plata per se, no tenemos la visión desde ese lugar sino desde hacer las cosas bien”, dice con seguridad Juan Manuel.

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