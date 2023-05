Una mujer explicó por qué se arrepiente de sus tatuajes: “Es como usar la misma camisa el resto de tu vida”

escuchar

Una mujer, a través de su cuenta de TikTok, comentó que se arrepiente de los tatuajes que lleva en su cuerpo, y les advirtió a las personas que se tatuaron siendo muy jóvenes que, probablemente, llegue un momento en el que sientan lo mismo.

“Imagínese, si quiere, que se puso una camisa una vez cuando tenía 20 años y ahora tiene que usarla por el resto de su vida. Eso es lo que se siente al tatuarse mucho antes de convertirse en un humano adulto completamente desarrollado”, aseguró la mujer, cuyo usuario es @saraovershares que en la red social.

La mujer de 36 años habló de sus tatuajes (Captura video)

Sara contó que, lo que pudo haberla representado a sus 20 años, ya no lo hace a sus 36, y es por esa razón que se arrepiente de lo que plasmó en su piel cuando era más joven. “Tengo muchos de estos tatuajes que no necesariamente reflejan quién soy a los 36 años. Podrían haber reflejado un momento en el tiempo, cuando tenía 20 años. Tal vez un momento en el tiempo, cuando no estaba tan bien mentalmente, y están aquí para siempre”, afirmó.

Un joven cuenta por qué se arrepiente de los tatuajes que se hizo

Y agregó: “Solo desearía que no estuvieran en mi cuerpo, pero quería venir aquí y exponerme y decir que me dijeron que me arrepentiría de mis tatuajes cuando fuera mayor. Soy mayor y me arrepiento de mis tatuajes, y tú también podrías”.

Por otro lado, las personas en los comentarios tuvieron opiniones divididas al respecto. Sin embargo, muchos coinciden en que no se arrepienten de sus tatuajes, pues representan épocas de su vida o tienen un “trabajo artístico” elaborado. “Cuando uno está coleccionando genuinamente arte de calidad que le gusta en lugar de buscar un estilo/tendencia no se siente de esa manera”, indicó un usuario.