Una noche con Turf: música en vivo y una experiencia exclusiva en el Teatro Coliseo

Hay canciones que apenas suenan los primeros acordes, hacen aparecer recuerdos, épocas y escenas compartidas. Eso fue parte de lo que sucedió el martes pasado en el Teatro Coliseo, donde Turf se presentó ante los socios Platinum de American Express en una noche dedicada a la música.

La banda liderada por Joaquín Levinton, referente del rock y el pop argentino desde hace tres décadas, recorrió durante unos 80 minutos algunos de los temas que forman parte de su historia. “Loco un poco”, “Pasos al costado” y “Magia blanca” estuvieron entre las canciones que sonaron en una noche en la que los clásicos volvieron a encontrarse con un público de distintas generaciones.

Germán Paoloski, Juana Viale y Simón Hempe, entre los invitados que participaron de un meet and greet con el artista, fueron parte de los 1300 asistentes que llegaron al Teatro Coliseo. La noche comenzó a las 20.30, con un Levinton que desde el primer momento dejó en claro su espíritu rocker: traje negro, camisa roja y toda la energía sobre el escenario.

Pero hubo algo más que hizo especial al show: la cercanía que se generó entre Turf y el público. Con su carisma y espontaneidad, Joaquín Levinton llevó el recital más allá del escenario y generó un ida y vuelta constante con los invitados. Hacia el final, la sala entera terminó de pie, cantando y celebrando junto a la banda. Un clima de complicidad que convirtió al Coliseo en una verdadera fiesta.

Turf recorrió todos los clásicos de su repertorio en un concierto que se extendió por 80 minutos.

La música también fue un punto de encuentro para quienes llegaron al teatro acompañados. Padres e hijos, parejas y grupos de amigos volvieron a cantar canciones que cruzan generaciones. Parte de lo especial de la noche estuvo en la posibilidad de disfrutar esas canciones junto a alguien querido y llevarse, además de la música, un momento para recordar.

Germán Paoloski, Juana Viale, Simón Hempe y Ale Lacroix, disfrutaron del show de Turf.

American Express ofrece a sus socios propuestas únicas para disfrutar la música y vivir momentos que van más allá del show. “En American Express buscamos acercar a nuestros Socios Platinum a sus artistas favoritos a través de experiencias únicas, pensadas especialmente para ellos. Una noche con Turf refleja ese propósito: ofrecerles una manera diferente de vivir la música, con un acceso diferencial y la posibilidad de compartirla con quien elijan”, señaló. Manuel Cascante, Country Manager de American Express Argentina.

El acceso al show

Para esta edición, los socios titulares y adicionales de The Platinum Card® pudieron acceder a dos entradas de cortesía por cuenta a través de la App Amex Experiences, una invitación pensada para que cada socio pudiera compartir la experiencia con un acompañante.

Joaquín Levinton hizo vibrar al público.

Una noche en la que la música, los clásicos y la cercanía con los artistas fueron protagonistas. Un encuentro pensado para disfrutar de Turf en un escenario único y compartir una experiencia inolvidable.

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