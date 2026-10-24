Una pareja construyó una vivienda con 1100 neumáticos: tiene cuatro habitaciones, tres baños y un estacionamiento privado

Construir una vivienda propia puede convertirse en uno de los proyectos más importantes de una familia. Sin embargo, una pareja de Nueva Zelanda decidió llevar ese desafío un paso más allá y apostar por una alternativa poco convencional: utilizar alrededor de 1100 neumáticos reciclados para levantar una casa sustentable, diseñada para aprovechar los recursos naturales y reducir su impacto ambiental.

Una pareja construyó una vivienda con 1100 neumáticos

Los protagonistas de esta historia son Gus Anning y Sarah Rowe, quienes construyeron su hogar en la península de Coromandel, en Nueva Zelanda. El proyecto, conocido como Earthship Te Timatanga, comenzó con la idea de crear una vivienda que pudiera integrarse al paisaje y funcionar mediante sistemas de aprovechamiento de agua y energía.

El interior de la vivienda creada con todos productos reciclados (Foto: Trade Me)

La construcción se completó en 2015 y alcanzó notoriedad después de aparecer en el programa televisivo Grand Designs New Zealand, conducido por Chris Moller. Más de una década después, la propiedad volvió a despertar interés cuando sus dueños anunciaron que habían decidido ponerla a la venta.

La vivienda fue desarrollada bajo el concepto de Earthship, un modelo de construcción sustentable que combina materiales naturales y reciclados con sistemas diseñados para aprovechar los recursos disponibles. En este caso, los aproximadamente 1100 neumáticos utilizados en la obra permitieron reutilizar residuos que podrían haber terminado en basurales. Este tipo de construcción suele emplear neumáticos rellenos de tierra compactada para formar muros de gran espesor, capaces de aportar masa térmica y contribuir a mantener temperaturas interiores más estables.

El diseño también contempla principios de arquitectura solar pasiva, que buscan aprovechar la orientación de la vivienda y la energía del sol para disminuir la necesidad de calefacción y refrigeración artificial.

Después de 11 años viviendo toda la familia unida, sus propietarios decidieron venderla (Foto: Trade Me)

La propiedad cuenta con cuatro habitaciones, tres baños y estacionamiento privado, además de espacios destinados al cultivo de plantas. Está ubicada en un terreno de aproximadamente 1,08 hectáreas, rodeado por el paisaje natural de la península de Coromandel.

Para sus propietarios, uno de los aspectos más especiales fue que sus hijos pudieron crecer en contacto directo con la naturaleza y aprendiendo sobre el cuidado del medioambiente. “Imagínense cómo fue para los niños. El más pequeño tenía un altillo. Podían cuidar y cultivar sus propias plantas fuera de sus habitaciones. Y pudimos verlos aprender desde pequeños cómo podían construir, y en realidad, cómo pueden hacer cualquier cosa si aprenden; su huella está en las paredes”, dijo Rowe en una entrevista con la revista Stuff al hablar de la experiencia familiar.

Otro de los aspectos más valiosos del proyecto fue la participación de cientos de voluntarios, muchos de ellos desconocidos, que llegaron hasta el lugar para colaborar con la obra. “Hicimos amigos para toda la vida con muchísimas personas de todo el mundo, y esa fue probablemente la parte más gratificante”, expresó.

Así es el cuarto matrimonial de la vivienda viral (Foto: Trade Me)

“Vivir aquí nos ha permitido prolongar nuestra vida. Hay algo mágico en lo saludable que es la casa para vivir. Y sabemos que alguien más la va a disfrutar”, aseguró la mujer, feliz de poder dar la oportunidad a otra familia de vivir esta experiencia. Según remarca el anuncio de la inmobiliaria que la comercializa, la casa se encuentra en 189 Puketui Valley Road, Hikuai y el plazo establecido para recibir ofertas vence el 9 de noviembre de 2026.