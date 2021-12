Una pileta para Papá Noel

Jueves: tarde de sol y calor moderado

Comienza una jornada a puro sol en el estuario, como siempre festejando la rotación de viento al mediodía que nos salve de una jornada de calor intenso. El amanecer se proyecta muy agradable, con el mercurio largando desde los 21°C con cielo despejado y viento moderado. La temperatura subirá rápidamente de la mano del viento norte y de la total insolación de la superficie pero encontrará al mediodía un nuevo giro de veleta para que el aire fresco desde el río frene cualquier intento de una tarde de calor intenso. El termómetro se frenará en 31°C configurando una jornada calurosa pero lejos de valores incómodos. De todas formas no subestimen al sol que en estos días alcanza índices de radiación ultravioleta muy altos. La noche vuelve a moderarse térmicamente de la mano del viento del este para cerrar el día en 24°C.

Viernes: Nochebuena calurosa

Desde una semana atrás se venía vislumbrando que el pronóstico del viernes iba a resultar un verdadero dolor de cabeza y la cosa no ha cambiado mucho con el correr de los días. La ley de Murphy es implacable y se aplica a esta jornada. Si un día necesitábamos conservar las variables de circulación de viento era el 24 y será la única jornada que no nos proponga esa gentileza vespertina de giro de veleta que atenúe la temperatura nocturna, justo cuando más la necesitábamos. Se espera un día de viento norte de punta a punta, con permanente descenso de aire caliente. La mañana comienza térmicamente muy tranquila, con 20°C de mínima para luego empezar una corrida térmica rumbo a una tarde muy calurosa, casi lindante con valores sofocantes. Se espera que el cielo se vaya nublando progresivamente hasta casi abarcar una cobertura total hacia la tarde, lo que no nos serviría de mucho, los cúmulos no nos taparán el sol y solo servirán para conservar la temperatura durante la noche. El termómetro superaría cómodamente los 33°C, a diferencia de las últimas jornadas persistirá el viento norte por lo que el descenso será muy gradual llegando a 28°C a la hora de la cena, que no falte hielo en la mesa. El brindis se proyecta con 26°C. No son valores tan incómodos como festejos anteriores con calor extremo pero es una picardía que la única noche calurosa se dé en los festejos de Nochebuena. Pasada la medianoche se estima un giro de veleta con entrada de aire frío. Nada de viento fresco desde el río, esta vez se espera un aporte decididamente frío desde el sur como para desplomar la temperatura a la madrugada y permitir que todos duerman bien. Esto plantea un escenario de inestabilidad con baja probabilidad de precipitaciones, menos del 10% para la cena y 20% pasado el brindis. Si se adelanta la rotación de viento o llegaran algunos pulsos frío antes de lo previsto nos dejaría una noche mas fresca pero también más expuesta a alguna precipitación. Si llegara a llover, lo que se espera es poco y nada, tres gotas, solo dos milímetros, pero suficientes para opacar una mesa afuera en el festejo.

Sábado: almuerzo al aire libre

El sábado acusará recibo de la débil circulación de aire frío que logrará frenar al termómetro en su búsqueda de una nueva tarde de calor intenso. Luego de una madrugada inestable los nubarrones se correrán hacia media mañana para dejarnos un mediodía a pleno sol como para sacar la mesa afuera en el almuerzo navideño que encontraría al mercurio merodeando los 29°C. Se espera una tarde soleada con el suave viento frío oficiando de contrapeso para que el termómetro se recorte en 31°C y nos lleve a una noche agradable con cielo despejado y 24°C.

Domingo: vuelve la tregua térmica

La jornada dominical ofrecerá cielo mayormente despejado durante todo el día con la veleta conservando su orientación entre este y sudeste para configurar una tarde muy agradable con una máxima de 30°C. Hacia el final del domingo volvería la nubosidad con una intensificación del viento.

Spoiler alert

La semana entrante propondrá tres días más de tregua térmica, hasta el miércoles inclusive sin previsión de lluvias y máximas que no superen los 31°C. El jueves comienza un brutal descenso de aire caliente que nos podría poner el la antesala de un evento de altísimas temperaturas. Todavía falta y cruzamos los dedos para que ese escenario se vaya desarmando.

Eso es todo, amigos. Después de todo un mes sin sobresaltos térmicos y con situaciones sinópticas muy previsibles, la única jornada que no propondrá un descenso de temperatura nocturno y hasta cierta incertidumbre atmosférica será la Nochebuena. La probabilidad de lluvia es muy baja y muchos ya la desestiman o la colocan pasada la medianoche, pero estadísticamente todavía existe. Desde ya, las cenas navideñas suburbanas tendrán temperatura mucho más agradable por estar exentas de la inercia térmica que plantea el cemento porteño. El reporte del próximo lunes será vital, el dragón podría planear un demoledor ataque para año nuevo.

Feliz navidad para todos, hasta la semana que viene.

@JopoAngeli