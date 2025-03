Creó Megaupload. Auge y caída de Kim Dotcom, el hacker más odiado en Hollywood que cambió Internet para siempre

Acusado de facilitar piratería a escala global, enfrentó a Hollywood y al FBI desde Nueva Zelanda durante más de una década

Si alguien hubiera dicho a finales de los años ochenta que un adolescente alemán llegaría a desafiar al gobierno de los Estados Unidos, a las corporaciones de Hollywood y al orden establecido de la propiedad intelectual global, probablemente lo habrían tomado por loco. Y, sin embargo, allí estaba él, Kim Dotcom, un chico que construyó su reino sobre el frágil cimiento de la piratería y la opulencia, para luego ver su imperio derrumbarse.

La suya es una historia de excesos, de fugas, de fortuna y de caída. Es la vida de un hombre que creció en los márgenes de la legalidad, jugando con las reglas del sistema hasta que el sistema decidió jugar contra él.

Aún mientras era perseguido por el FBI, Kim Dotcom eligió exponer su vida en redes sociales Reuters

El nacimiento de un hacker

Kim Schmitz nació el 21 de enero de 1974 en Kiel, Alemania Occidental, en un tiempo donde la computación era aún un universo por descubrir. Su madre, finlandesa, y su padre, alemán, le dieron una educación que él mismo se encargó de complementar con una obsesión por la tecnología. A los once años tuvo su primera computadora, una Commodore, y fue en esas líneas de código escritas en BASIC donde comenzó a moldear su destino.

En la Alemania de finales de los ochenta, la cibernética era un territorio sin dueño, una selva de posibilidades para aquellos que, como el joven Kimble —su primer alias en la comunidad hacker—, sabían cómo moverse en ella. No tardó en hacerse un nombre, accediendo a sistemas telefónicos para realizar llamadas internacionales a menor costo. No había entonces una legislación clara que regulara esas actividades, y los hackers eran, en muchos casos, vistos más como sinvergüenzas tecnológicos que como delincuentes. Pero la historia de Kim no tardaría en cruzar la línea.

El empresario alemán, creador de Megaupload Andreas Bohnenstengel

En 1994, con apenas veinte años, fue arrestado en Alemania por tráfico de números de tarjetas telefónicas robadas. La primera condena le llegó en 1998: 11 cargos por fraude informático, 10 por espionaje de datos y varios más por posesión de material ilegal. Fue condenado a dos años de prisión, pero la sentencia quedó suspendida. No era el final de su camino; era apenas el inicio de una escalera hacia lo alto, que él mismo estaba construyendo con pasos rápidos y poco ortodoxos.

Así se veía Megaupload

El ascenso: de las burbujas financieras a Megaupload

En los albores del nuevo milenio, cuando la burbuja puntocom generaba fortunas de la noche a la mañana, Kim Schmitz vio la oportunidad de entrar en el juego. En 2001 protagonizó uno de sus primeros golpes de efecto: invirtió 375.000 dólares en acciones de la empresa quebrada LetsBuyIt.com. Luego anunció una multimillonaria inversión en la empresa, lo que hizo subir artificialmente el precio de sus acciones. Vendió su participación con una ganancia de €1,5 millones antes de que la compañía colapsara. Con el mercado financiero y las autoridades alemanas observándolo con recelo, decidió que era momento de partir.

Dotcom se refugió en Tailandia, pero su estadía fue breve. En 2003, fue deportado de regreso a Alemania, donde se declaró culpable de malversación de fondos en sus negocios tecnológicos. Pasó cinco meses en detención preventiva y fue sentenciado a 20 meses adicionales de cárcel, que tampoco llegó a cumplir.

Fue entonces cuando miró hacia Hong Kong y se mudó allí. En 2005, con la industria de la piratería digital en auge y la banda ancha expandiéndose por el mundo, registró su empresa más famosa: Megaupload. Lo que comenzó como un simple servicio de almacenamiento en la nube pronto se convirtió en el gigante del intercambio de archivos. Su promesa era simple: permitir a cualquier usuario subir archivos y compartirlos con un enlace. En poco tiempo, Megaupload fue la opción preferida para compartir películas, series, música y software en todo el mundo.

Kim Schmitz nació en Alemania occidental en 1974; fundó Megaupload en 2005 Reuters

Dotcom diseñó un sistema de monetización brillante. Ofrecía suscripciones premium para acelerar las descargas, al tiempo que lucraba con la publicidad en el tráfico masivo de usuarios. En su apogeo, Megaupload representaba el 4% del tráfico total de Internet y generaba más de 175 millones de dólares en ingresos. Era, sin lugar a dudas, el monarca absoluto de un mundo digital donde las leyes prácticamente no existían. Pero su expansión atrajo la atención de quienes veían en su existencia una amenaza.

El imperio bajo asedio

Para 2011, Megaupload era un gigante demasiado grande para ser ignorado. Hollywood, la industria discográfica y el gobierno de los Estados Unidos habían puesto sus ojos en el servicio, viéndolo como el epicentro de la piratería global. Las denuncias en su contra se multiplicaron, y los estudios cinematográficos lo acusaban de facilitar la distribución ilegal de contenido protegido por derechos de autor.

Dotcom no se escondía. Sabía que Megaupload era visto como un problema por la industria del entretenimiento, pero argumentaba que su servicio simplemente respondía a una demanda del mercado. Decía que Megaupload no almacenaba los archivos en sí, sino que solo ofrecía un sistema para compartir enlaces. También insistía en que su empresa respetaba la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) de Estados Unidos, eliminando cualquier contenido ilegal cuando se le solicitaba. Pero las grandes productoras de Hollywood no compraban su defensa. Para ellas, Megaupload era una plataforma diseñada para la piratería masiva, una organización criminal digital que generaba millones a costa del robo de propiedad intelectual.

El 20 de enero de 2012, un día antes de su cumpleaños número 38, la maquinaria judicial estadounidense se puso en marcha. En una operación conjunta con las autoridades neozelandesas, el FBI ejecutó una redada cinematográfica en la mansión de Dotcom en Coatesville, Auckland. Fue un despliegue sin precedentes: helicópteros, agentes armados, unidades especiales, un espectáculo mediático digno de una superproducción de Hollywood. Dotcom fue arrestado junto a sus principales socios de Megaupload, mientras el sitio web era clausurado y sus dominios confiscados.

Kim Dotcom junto a sus socios, tras una redada de la policía a comienzos de 2012 EFE

Los cargos eran demoledores: crimen organizado, lavado de dinero y violación de derechos de autor a gran escala. El gobierno de EE.UU. argumentaba que Megaupload había generado más de 175 millones de dólares facilitando la distribución de contenido pirata, causando pérdidas a la industria por más de 500 millones de dólares. Para las autoridades estadounidenses, Dotcom no era un simple empresario tecnológico: era el líder de una conspiración global, un “capo” de la piratería en línea que había construido un imperio al margen de la ley.

Dotcom, por su parte, alegó que era víctima de una persecución política. Sostenía que el gobierno de EE.UU. actuaba bajo presión de la industria del entretenimiento y que la redada en su mansión había sido un abuso de poder sin precedentes. Su defensa argumentaba que el caso tenía fallas fundamentales, que la evidencia había sido obtenida de forma ilegal y que el arresto había violado sus derechos como residente de Nueva Zelanda.

Kim Dotcom, el fundador de Megaupload, lleva más de una década batallando contra su extradición a los Estados Unidos; vive en Nueva Zelanda Reuters

Pero mientras la batalla legal comenzaba, Dotcom enfrentaba otro problema: sus bienes habían sido congelados. Su flota de autos de lujo, sus cuentas bancarias, sus inversiones, todo lo que había acumulado con Megaupload estaba ahora en manos de las autoridades. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser un magnate digital a un hombre con recursos limitados, atrapado en un limbo judicial que duraría más de una década.

Tras su espectacular arresto en 2012, comenzó una de las batallas judiciales más prolongadas y mediáticas de la era digital. Dotcom y su equipo de abogados se prepararon para pelear contra la extradición a Estados Unidos, donde enfrentaba hasta 20 años de prisión por los cargos de crimen organizado, lavado de dinero y violación de derechos de autor.

Desde el principio, el caso estuvo marcado por irregularidades. En 2013, John Key, el entonces primer ministro de Nueva Zelanda, determinó que la Agencia de Seguridad Gubernamental (GCSB) había actuado ilegalmente al espiar a Dotcom. Como residente del país, no podía ser objeto de vigilancia sin una orden judicial, algo que las autoridades neozelandesas habían pasado por alto.

Durante meses, el caso se enredó en tecnicismos legales que permitieron a Dotcom mantenerse fuera de la cárcel mientras la batalla por su extradición se prolongaba.

En 2015, un tribunal neozelandés falló en su contra y declaró que su extradición era procedente. Dotcom llevó el caso a la Corte de Apelaciones, que en 2018 ratificó el fallo. Sin embargo, Dotcom aún tenía una última carta: la Corte Suprema de Nueva Zelanda. En 2020, el tribunal más alto del país concluyó que la extradición podía seguir adelante, aunque dejó abierta la posibilidad de una revisión judicial.

Kim Dotcom,el fundador de Megaupload, junto a su familia en una playa; suele publicar en Twitter fotos de este estilo Kim Dotcom vía Twitter

Pero el tiempo jugaba en su contra. Durante la última década, Dotcom había gastado más de 10 millones de dólares en abogados, luchando en tribunales de Nueva Zelanda y Estados Unidos. Su fortuna, que alguna vez incluyó mansiones, autos de lujo y jets privados, había desaparecido. El gobierno de EE.UU. había confiscado 50 millones de dólares en efectivo.

Finalmente, en agosto de 2024, tras 12 años de disputas legales, el Ministro de Justicia de Nueva Zelanda firmó la orden de extradición de Kim Dotcom. La noticia marcó el principio del fin para su lucha legal. Aunque aún tenía un último recurso con una revisión judicial, la decisión del gobierno neozelandés dejaba claro que su tiempo en el país estaba contado.

Dotcom reaccionó furioso en redes sociales. En un mensaje publicado en X (Twitter), acusó a Nueva Zelanda de ser “una obediente colonia de Estados Unidos”.

Fuera de los tribunales, la vida de Kim Dotcom siempre fue un reflejo de excesos y excentricidad. En los años dorados de Megaupload, cuando su imperio generaba millones, construyó una imagen de magnate digital: autos deportivos de alta gama, mansiones dignas de una estrella de cine y un estilo de vida extravagante que él mismo se encargaba de mostrar.

Tras mudarse a Nueva Zelanda en 2010, alquiló una mansión de 30 millones de dólares en Coatesville. Organizó fiestas con celebridades y contrató a los mejores chefs del mundo para que prepararan sus cenas. Su flota de autos incluía Mercedes-Benz, Rolls-Royces y un Cadillac de los años 50, muchos de ellos con matrículas personalizadas con palabras como “GOD” (Dios) o “STONED” (Drogado). Su ostentación no pasaba desapercibida, y algunos de sus críticos argumentaban que su caída fue, en parte, consecuencia de su incapacidad para mantener un perfil bajo.

También era un apasionado de los videojuegos y la música. Durante un tiempo, llegó a ser el jugador número uno del mundo en Call of Duty. También incursionó en la música electrónica y en 2014 lanzó su propio álbum, Good Times.

La mansión de Dotcom en Auckland, valuada en 24 millones de dólares AP

El Internet Party y su faceta política

Dotcom no se limitó a ser un empresario. En 2014, decidió incursionar en la política con la creación del Internet Party, un partido que defendía la privacidad digital, la transparencia gubernamental y la reforma de las leyes de derechos de autor. La campaña fue un espectáculo mediático.

Pero la política neozelandesa no estaba lista para él. Su partido no logró obtener escaños en las elecciones de 2014 ni en las de 2017, y en 2018 el Internet Party fue dado de baja oficialmente.

El logo del Internet Party

El ocaso de un imperio digital

Más allá de las conspiraciones y la retórica de su defensa, la realidad es que Kim Dotcom nunca logró reconstruir el poder que una vez tuvo.

En 2019, anunció otro proyecto: K.im, un sistema descentralizado para compartir y monetizar contenido digital con criptomonedas. Aunque prometía ser “la revolución de la distribución de archivos”, su lanzamiento se retrasó repetidamente y hasta la fecha no ha logrado convertirse en una alternativa viable.

Su influencia en la industria tecnológica disminuyó, y aunque sigue teniendo seguidores en redes sociales (casi 2 millones en X), su impacto ya no es el mismo.

Para algunos, Dotcom es un héroe de la resistencia digital, un empresario que desafió las estructuras de poder en Internet. Para otros, es simplemente un pirata informático que explotó un vacío legal para enriquecerse.

El destino final de Kim Dotcom aún no está sellado, pero la historia avanzó inexorablemente hacia su desenlace. Con la firma de su extradición en agosto de 2024, su lucha contra el sistema legal de Estados Unidos parece haber llegado a su última fase. Si es enviado a Norteamérica, enfrentará un juicio que podría condenarlo a décadas de prisión.

