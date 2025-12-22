Compras en Rivera

La ciudad fronteriza ofrece una amplia oferta de free shops con precios competitivos en indumentaria, electrónica, perfumería y bebidas, convirtiéndose en una parada estratégica para los viajeros que buscan comprar antes de continuar su ruta.

Museo del Anglo en Fray Bentos

Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, este histórico complejo industrial permite conocer el legado de la industria frigorífica uruguaya y su impacto en la alimentación del mundo, a través de un recorrido cultural y arquitectónico único.