22 de diciembre de 2025
22 de diciembre de 2025
Uruguay capitaliza el turismo en tránsito
y refuerza los incentivos para
la temporada 2025/26
Uruguay inicia una nueva temporada veraniega con una oferta que combina incentivos económicos, una variada agenda cultural y destinos enfocados hacia la experiencia del visitante.
Un verano récord
En un verano que anticipa récords de movilidad de turistas regionales, Uruguay renueva servicios y refuerza la infraestructura para mejorar las opciones disponibles tanto para quienes buscan descanso como para quienes aprovechan el llamado turismo “stop-over”, una tendencia que gana espacio entre los viajeros que hacen escala rumbo a Brasil.
Incentivos para viajar
Con el objetivo de atraer a turistas argentinos, el gobierno de Uruguay sigue promoviendo una serie de incentivos fiscales para los no residentes. Estos incluyen un IVA del 0% en hospedaje durante todo el año, y una rebaja total del IVA en catering, alquiler de autos y servicios para eventos hasta el 30 de abril del 2026. A su vez, se establece una rebaja parcial de 9 puntos de IVA en servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico. Además, se mantiene el régimen de Tax Free en los comercios adheridos. También existen beneficios adicionales a través de tarjetas de crédito de bancos establecidos tanto en Argentina como en Uruguay.
El Stop-Over se
instala con fuerza
Además, se suma el fenómeno “turismo stop-over" (cada vez más visible), debido a los miles de viajeros que, camino a Brasil, eligen detenerse un par de días en ciudades uruguayas para descansar, comer bien y disfrutar antes de seguir con su viaje. En este contexto, el “stop-over” en Uruguay no es solo una pausa técnica sino una oportunidad real de descubrir experiencias únicas en el interior del país.
Una parada que se resignifica:
la oportunidad de conocer otros destinos
Compras en Rivera
La ciudad fronteriza ofrece una amplia oferta de free shops con precios competitivos en indumentaria, electrónica, perfumería y bebidas, convirtiéndose en una parada estratégica para los viajeros que buscan comprar antes de continuar su ruta.
Museo del Anglo en Fray Bentos
Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, este histórico complejo industrial permite conocer el legado de la industria frigorífica uruguaya y su impacto en la alimentación del mundo, a través de un recorrido cultural y arquitectónico único.
La tradición del oro
en Minas de Corrales (Rivera)
Este pequeño pueblo es uno de los pocos lugares de la región donde aún se mantiene viva la historia de la minería del oro. Sus túneles, relatos y paisajes conectan al visitante con una etapa clave del desarrollo productivo del país.
Naturaleza y termas
en el norte del país
Destinos como las Termas de Arapey o Daymán ofrecen una experiencia de descanso y bienestar en un entorno natural, ideal para recargar energías antes de retomar el viaje.
Ruta gastronómica del interior
Desde parrillas tradicionales hasta emprendimientos gourmet emergentes, los viajeros pueden disfrutar carnes de primer nivel, vinos locales y productos regionales que reflejan la identidad culinaria uruguaya.
El factor conectividad
Además, con las nuevas rutas aéreas que se ofrecerán desde Córdoba, y Brasil (desde el 2026) semanalmente a Punta del Este, los turistas del interior de Argentina cuentan con conectividad directa, permitiéndoles disfrutar mayor tiempo en el país vecino y evitar el traslado a Buenos Aires.
Uruguay
en clave lujosa
Además de sus destinos tradicionales, Uruguay consolida un circuito de lujo que combina hoteles históricos como el Sofitel Montevideo Casino Carrasco, propuestas de diseño contemporáneo como el Hyatt Centric, estancias de alta gama y resorts exclusivos como Altos del Arapey, el all-inclusive más sofisticado del país. En el Este, experiencias premium como Vik y el Hotel Fasano elevan la oferta junto con una gastronomía que suma más de 20 restaurantes destacados en distintas ediciones de Latin America’s 50 Best, reforzando un estándar internacional de servicio. Esta temporada, el perfil premium se completa con eventos de relevancia global, como la llegada de la Regata Rolex Circuito Atlántico Sur 2026, y actividades de alto nivel en clubes como La Barra Golf Club y Cantegril Country Club, que posicionan a Uruguay como un destino de exclusividad a minutos de Buenos Aires.