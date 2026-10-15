Viajó miles de kilómetros para conocer a la chica que conoció online y lo que descubrió al llegar se volvió viral

Edimar Rocha Martins, un albañil de 49 años, vivió una experiencia traumática tras caer en un engaño digital. El hombre, oriundo de Imperatriz, viajó 2000 kilómetros hasta Belo Horizonte, Brasil, con la esperanza de conocer a una mujer llamada Jéssica Oliveira o Jéssica Fazendeira. Tras la reciente muerte de su madre, Edimar buscaba compañía y creyó en las promesas de una supuesta granjera. El perfil de la mujer, que contaba con más de 300.000 seguidores en Instagram, prometía una vida nueva en el campo y estabilidad económica.

El hombre salió de su ciudad el 9 de octubre y soportó 36 horas de viaje en colectivo, aunque la ilusión terminó apenas llegó a la capital de Minas Gerais el domingo 11. Al preguntar por el paradero de la mujer, nadie supo darle información. Edimar relató que recorrió diversos puntos con fotos impresas de Jéssica con el fin de hallarla. Ante la falta de respuestas, comprendió la verdad: el personaje era una creación de inteligencia artificial.

Algunas de las imágenes de la mujer creada con inteligencia artificial Redes sociales

“Ya había caminado por todos lados con varias fotos, mostrándolas y preguntando si alguien conocía a esa persona. Todos me decían que no, así que me sentí engañado”, contó el albañil a The Sun. El caso refleja un fenómeno creciente donde perfiles falsos utilizan IA para seducir a usuarios solitarios. Según el medio inglés, el hombre afirmó: “Vine en busca de la felicidad”. La decepción resultó doble, dado que el albañil utilizó todos sus ahorros para costear el trayecto. Al quedar sin dinero, recurrió al servicio municipal de asistencia a migrantes de Belo Horizonte.

El organismo le brindó comida, acceso a una ducha y orientación sobre cómo evitar futuras estafas digitales. Además, las autoridades gestionaron un pasaje de ómnibus para su regreso y Edimar finalmente decidió viajar hacia Tocantins, su estado natal. Este episodio se suma a otros reportes de hombres engañados por perfiles similares en la misma zona. Samuel Costa, experto en tecnología, advirtió sobre la falta de regulación actual ante estas identidades digitales fabricadas. La Policía Civil de Minas Gerais informó que no existen denuncias formales sobre este caso específico, aunque recordó que el uso de IA para obtener ventajas ilícitas puede constituir fraude electrónico.

Una recopilación de los videos publicados por la mujer falsa en redes

El perfil de Jéssica desapareció de las redes sociales tras la viralización del caso. La situación sirve como advertencia sobre los riesgos de entablar vínculos profundos con desconocidos en internet sin una verificación previa. Especialistas recomiendan evitar compromisos financieros o viajes largos sin antes constatar la identidad real mediante videollamadas. El caso de Edimar marca un precedente sobre la vulnerabilidad de las personas frente a tecnologías que imitan comportamientos humanos con precisión.