Video: se viralizó como un perro manejó una moto a alta velocidad

Un insólito episodio ocurrió en Colombia y tiene como protagonista a un perro que maneja una moto con campera y lentes. En el video que un usuario subió a redes y se viralizo rápidamente, se puede ver al animal en la parte delantera del vehículo “conduciéndolo”.

Durante el minuto que dura la secuencia, se puede ver al can y su dueño que está en la parte trasera, mientras transitan por una avenida del sur del valle de Aburrá. El hombre, que está fumando un cigarrillo y apenas agarra el manubrio de la moto, parece muy tranquilo y confiado en el conducir de su mascota. Las imágenes fueron registradas por unas personas que iban en un auto.

Sicólogo: el perro motero no existe



El perro motero: pic.twitter.com/3oWW3CKe2t — Aleja Rojas (@alejarojas_g) February 26, 2021

Más allá de lo divertida que puede llegar a ser la situación de ver un perro motoquero, muchos usuarios cuestionaron la actitud del hombre y remarcaron que se trata de una actitud peligrosa.

“En verdad me aterra el peligro que puede causar el accidente, sí el motoquero llega a perder el control, el perro y la mascota perderían la vida”, escribió un usuario. Otro, en cambio vio el lado chistoso: “A ese punto llega uno cuando el perro no solo es el mejor amigo, sino es el que se emborracha con uno, el que se la fuma con uno y el que lo arrastra cuando uno ya no da una mas”.

LA NACION