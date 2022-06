“Voy a llorar”: fue al aeropuerto a esperar a su novio virtual, pero no todo salió como esperaba

Las relaciones amorosas comienzan de muchas maneras diferentes, a través de amigos en común, de un encuentro casual o también de manera virtual. Son varios los que encontraron el amor del otro lado de la pantalla y durante mucho tiempo se dedicaron a intercambiar mensajes con el deseo de algún día encontrarse cara a cara. Una pareja cumplió este sueño de conocerse tras meses de noviazgo a través de llamadas telefónicas. Sin embargo, el anhelado momento no resultó como esperaban.

No es sencillo sostener una relación a distancia. Además de los kilómetros, hay que soportar la ausencia y buscar los momentos para hablar en medio de las responsabilidades y muchas veces de cambios de horario. Algunas no logran sostenerse, mientras que otras se fortalecen y aguardan a cumplir el sueño de poder estar físicamente juntos. Una joven de México compartió en las redes sociales el momento en que por fin conoció personalmente a su novio virtual, pero el dichoso reencuentro no fue como lo imaginaba.

En Tiktok, la usuaria @iris.mochilove publicó el momento en el que fue al aeropuerto de Guadalajara a esperar la llegada de su novio. La joven llevó dos globos en forma de corazón que expresaban su amor, e incluso combinó su ropa para la ocasión. El problema fue que hubo un pequeño desencuentro.

“Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan, Fu

“Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve”, escribió la joven en el video que tuvo casi 17 millones de reproducciones. En la escena se la ve en puntas de pie mientras intenta encontrar a su enamorado entre todos los viajeros que llegaban a México. “Fede y yo somos dos mochileros que se conocieron siendo parte del staff del mejor grupo de viajes”, explicó. Pero, hubo un par de inconvenientes porque no se reconocieron debido a los barbijos que les cubrirán los rostros.

Pese a todo, la historia tuvo un final feliz. Tras unos instantes de incertidumbre y angustia, la pareja cumplió su sueño, y por primera vez estuvieron frente a frente y no a través de una pantalla. Se fundieron en un tierno y emotivo abrazo y dejaron que la emoción se apodere de ese romántico y ansiado momento. Pudieron verse, estar cerca y además, un grupo de chicas registró toda la secuencia para atesorar ese encuentro para siempre.

Los enamorados se conocieron tras meses de relación a distancia

“Cuando Fede pasó frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía, pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos”, contó Iris en uno de los clips. La colaboración de estas personas fue fundamental para concretar el encuentro. Las imágenes que grabaron se volvieron virales en las redes.

La protagonista de la historia relató lo que sintieron en esos instantes previos a verse por primera vez. “Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan. Fue el momento perfecto... así comienza nuestra historia de amor. 50 horas de viaje que terminaron en un beso”.

Iris y Fede lograron encontrarse en el aeropuerto y se fundieron en un tierno abrazo (Foto: TikTok @iris.mochilove)

Por su parte, varios usuarios que se toparon con la historia no dudaron en dejar sus opiniones. Algunos quisieron saber cómo fue que no se vieron en un primer momento. “Te hubieras puesto más adelante así no se pasaba sin que se reconozcan”, le expresó una mujer.

Entre todos los comentarios apareció el del otro protagonista de la historia. “No es fácil una relación a distancia pero existe. Yo jamás creí en algo así”, sostuvo el joven llamado Federico, a lo que su novia respondió: “Solo nosotros sabemos cada segundo de esta historia y todo lo que pasó desde nuestro primer mensaje. Te amo”.