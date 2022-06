Participó en Bake Off, se fue a vivir a Noruega y reveló una repugnante manera de ganar mucho dinero

Marcos Perren tenía 19 años cuando apareció en la pantalla chica como uno de los pasteleros de la segunda temporada de Bake Off Argentina (Telefe). Logró superar varias pruebas durante la competencia, pero no consiguió llegar al final. Sin embargo, esto le sirvió como impulso para concretar su sueño de viajar por el mundo. Hace unos días compartió un tuit donde reveló una curiosa manera de ganar dinero en Noruega que se viralizó rápidamente. En diálogo con LA NACION contó como es vivir en ese país y cuál es la forma tan particular para ganase unas coronas más.

Tras su paso por el reality, Marcos decidió dar un paso al costado del mundo de la pastelería y en abril se mudó Noruega en busca de nuevas aventuras. Actualmente, trabaja en un bar y en las redes contó algo que despertó la curiosidad de los usuarios y que rápidamente se viralizó porque incluye una forma -un tanto repugnante- con la que se puede ganar mucho dinero. Comentó que aquellos que vomitan en un bar de ese país, como consecuencia del alcohol, deben pagarle 1000 coronas - el equivalente a 100 euros - a la persona que lo limpie.

Luego de participar en Bake Off, Marcos se mudó a Noruega donde reside actualmente (Foto: Instagram @marcosbakeoffargentina)

“Cuando lo vi me sorprendió mucho. O limpiás tu propio vómito o le pagas 100 euros a alguien más para que lo haga”, contó Marcos a LA NACION. Asimismo, sostuvo que se encontró con todo tipo de clientes que optaron por una de las dos opciones. “Ayer vi como una persona que estaba muy borracha y vomitó en el bar, se fue como pudo a la barra para pedir un balde con agua y detergente y un trapo, para limpiar y no tener que pagar”, comentó.

El argentino aseguró que en el país europeo la gente es muy correcta y sabe que si se descompone, tiene que pagar y nadie se va del lugar sin hacerlo. “Incluso me contaron de personas que se fueron sin abonar y al otro día volvieron y pagaron lo que debían”, sostuvo. En esa misma línea, sumó: “Acá nadie te va a robar, si alguien se va sin pagar porque no pudo o se olvidó al otro día llega a las cuatro de la tarde, que es el horario en el que abre el bar, y lo paga”.

De participar en Bake Off a dejarlo todo para viajar por el mundo

Marcos fue uno de los pasteleros que participó de la segunda temporada de Bake Off (Foto: Instagram @marcosbakeoffargentina)

En 2020, Marcos Perren participó de la segunda temporada de Bake Off el ciclo de Telefe que condujo Paula Chaves y tuvo a Damián Betular, Christophe Krywonis y Pamela Villar como jurado. Si bien esto significó un antes y un después en su vida, él siempre supo que uno de sus más grandes sueños era viajar. Incluso días antes de que el programa llegara a la pantalla estaba de mochilero por el país. “Me llegó un mensaje de la producción donde me avisaban que en cuatro días empezaba el programa y yo estaba a miles de kilómetros de Buenos Aires, así que dejé todo e hice dedo en la ruta. Viajé desde Catamarca a Tucumán, después por Córdoba y Rosario hasta que finalmente llegué e Buenos Aires el domingo del estreno”, contó.

Cuando tuvo la oportunidad, Marcos preparó las valijas y cumplió su sueño de viajar por el mundo (Foto: Instagram @marcosbakeoffargentina)

Su idea original era finalizar sus compromisos laborales y viajar con su pastelería por el mundo. Sin embargo, la pandemia le arruinó los planes y tuvo que replantearse sus objetivos. Pero, finalmente y tras dos años de espera, pudo subir al avión y cumplir su sueño de probar suerte en otro país. Hoy está instalado en Noruega y aseguró que disfruta mucho de su presente y de la posibilidad de conocer nuevos lugares y diferentes culturas.

La vida de Marcos: trabaja como mozo en Noruega

Marcos llegó a Svolver para trabajar como bartender, pero como faltaban mozos las cosas cambiaron. “Hoy soy 80% mozo y 20% bartender y me gusta mucho porque me da la posibilidad de conocer a muchos turistas; atendemos mesas de españoles, italianos, chilenos y norteamericanos”, indicó.

Asimismo, reveló que se sorprendió mucho con el sueldo que tiene en Noruega. “El mes pasado trabajé 115 horas y gané 3200 euros. Después de pagar los impuestos y la renta me quedaron 2100 de los cuales solo gasté 250″, explicó. Sin embargo, si bien aseguró que está feliz con sus ingresos, remarcó que eso no es lo más importante. “Si una persona quiere mudarse solo por el dinero no la va a pasar muy bien. Tiene que pensarlo como una aventura para conocer gente, culturas y vivir una nueva experiencia”, sostuvo.

Si bien que esta muy contento con su trabajo como mozo, Marcos aseguró que en el futuro le gustaría retomar la pastelería (Foto: Instagram @marcosbakeoffargentina)

Además de su trabajo en el bar, Marcos genera contenido para Youtube y a través de videos cuenta cómo es vivir en Noruega. “Mi objetivo es ayudar a aquellos que quieran emigrar o viajar a otros países, a quienes tienen las ganas y les falta dar el paso”, comentó. En cuanto a sus planes a futuro, aseguró que le gustaría encontrar un trabajo como pastelero. “Es un rubro que esta bien visto y donde se paga mucho mejor, pero me cansó un poco el estar en la cocina, porque si bien es lindo, trabajar como mozo me permite conocer más gente. Sin embargo, sé que un día voy a volver a la pastelería porque es una de mis pasiones y no la quiero abandonar”, finalizó.