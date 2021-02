Wikipedia. El desafío en tiempos de diversidad y ciberataques

Creada hace 20 años, con más de 55 millones de artículos escritos en 300 idiomas, Wikipedia es una de las pocas plataformas que puede jactarse de que aquel sueño de Internet como espacio democrático, participativo, gratuito y transversal aún hoy persiste y funciona. O, al menos, la mayoría del tiempo, ya que como el propio equipo de Wiki se encarga de aclarar, no son una fuente 100% confiable, y como tal no está exenta de errores, sesgos, hackeos y otros desafíos derivados de la modernidad y la cultura digital.

En este sentido, seguir hablando de la confiabilidad de Wikipedia es para Anna Torres Adell, directora ejecutiva de la Asociación Civil Wikimedia Argentina, un debate un tanto demodé, sobre todo considerando su consabida estructura y metodología de trabajo, pero además en vistas de otros asuntos más relevantes al 2021. “¿Es un sistema perfecto? No. Pero, a diferencia de otras enciclopedias del pasado, o de medios tradicionales, Wikipedia puede reconocer, discutir e intentar corregir a cielo abierto estas falencias. La oportunidad que el proyecto nos proporciona a las sociedades en la construcción de nuestra historia y memoria. Wikipedia rompe con el statu quo, con esa élite académica encargada y habilitada para determinar y definir qué era la verdad y nos abre la posibilidad de comprender la historia de una manera más flexible”.

Tal vez el principal desafío a la fecha, y a tono con los distintos movimientos de reivindicación femenina que vienen reclamando más participación, la mayor encrucijada sea lograr una comunidad diversa y representativa en materia de género, así como mejores políticas internas de contención y protección contra el acoso hacia mujeres y disidencias (los grupos más perjudicados son las mujeres, los gays y afroamericanos). ¿Qué se propone entonces la organización Wikimedia para 2021 y qué necesita la plataforma, a dos décadas de su creación, para no perder vigencia y estar alineada culturalmente con este momento?

"Trabajamos para incorporar más voces diversas en la construcción de conocimiento libre", dice

El proceso de creación y edición artesanal detrás de los artículos de Wikipedia, que leemos y consumimos diariamente pero que tal vez damos por sentado, es sorprendente. Su estructura, en la que cientos de voluntarios amateur escriben y colaboran con la edición de esta fuente de conocimiento global, se sostiene en base de donaciones, pero no genera ganancia. Adell, politóloga y técnica en cooperación y desarrollo nacida en España, hoy al frente de Wikimedia Argentina, nos cuenta un poco más sobre la cocina y los nuevos desafíos de este proyecto.

“Wikipedia está construida por su comunidad de editores y editoras, voluntarios y voluntarias que donan su tiempo para construir conocimiento libre y accesible. La enciclopedia no es un proyecto que se organice en términos geográficos, sino lingüísticos. La comunidad de Wikipedia en español está conformada por todas aquellas personas que independientemente de donde se encuentren participen de su construcción. Es una obra en constante desarrollo, donde todas las personas que la escriben pueden aportar y donde cada aporte cuenta: desde una pequeña modificación hasta añadir fuentes, validar y contrastar información o escribir un artículo desde cero, todo suma a un entramado donde lo más importante y lo que está en el centro del análisis no es solo el contenido sino su gran aporte referencial y la manera en que se construye colaborativamente desde el debate, consenso, la crítica y la diversidad de opiniones”.

Un error común en pensar que la fundación Wikimedia tiene algún tipo de injerencia en el contenido, pero esto no funciona así aunque miembros de la fundación también sean voluntarios. “Es importante decir que no hay una organización detrás del contenido de Wikipedia; la Fundación Wikimedia solo pone los recursos para asegurar que la infraestructura funcione. Los propios voluntarios y voluntarias son quienes acuerdan sus reglas, y los distintos artículos son trabajados todo el tiempo por gran cantidad de personas, expertos y entusiastas, registrados o anónimos. Lógicamente, hay un componente de voluntarios y voluntarias más activos, que va cambiando, pero garantiza el control de calidad del contenido y el cumplimiento de las distintas normas editoriales que se van acordando”.

Desde Wikimedia Argentina llevan a cabo programas e iniciativas para dar a conocer y promover el uso y la participación de la ciudadanía en los proyectos Wikimedia. “Uno de nuestros grandes objetivos es que los proyectos –entre ellos Wikipedia– incorporen y representen la realidad y perspectiva latinoamericana, especialmente de Argentina, a través de una mirada de derechos y desde el Sur”.

La brecha de género abarca "cómo se está contando y representando la historia de las mujeres y de las disidencias", afirma

El lado B de las discusiones

Como todas las instituciones, Wikipedia también tiene sus fisuras, y una problemática largamente documentada es su falta de diversidad en la composición misma de la comunidad que genera los contenidos para la enciclopedia. Si bien el 60% del board de Wikimedia Foundation son mujeres y también la CEO, que son quienes están impulsando el nuevo código de conducta y posicionando la brecha de género y diversidad en el centro de la agenda, todavía el ratio de mujeres editoras versus varones es muy grande, una de cada 10. Este no es un dato inocuo en la medida en que formatea la cultura del trabajo de los proyectos y la institución misma, y además incide en la producción de contenido con perspectiva de género. Sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de los editores activos remite a una tipología estándar que se repite: hombres blancos, de países desarrollados y con background tecnológico.

Según la asociación Women in Red, menos del 20% de las biografías en Wikipedia en inglés son de mujeres. Un número que ha mejorado respecto del 18% en 2019 y del 15% en 2014 gracias a la fuerza de organizaciones civiles y activistas como Art+Feminism, Women in Red, Les sans pagEs o Editatona, por nombrar algunos. “También VisibleWikiWomen, Wikimujeres, Mujeres Latinoamericanas, Wikiesfera, Cuarto Propio; hay grupos alrededor del mundo y también locales así como la Fundación Wikimedia que tienen esta línea de trabajo como prioritaria. Es cierto que el trabajo que se realiza promoviendo la creación de artículos sobre mujeres, tanto desde las organizaciones específicas de mujeres como desde los capítulos, ha permitido elevar los porcentajes de representación femenina en el contenido de Wikipedia”, apunta Adell.

¿Cómo incide el sesgo de género en los contenidos? Un caso reciente que sirve para alumbrar la problemática fue el de Donna Strickland, la primera mujer en ganar el Nobel de Física en 55 años (en 2018), y cuya aplicación para figurar en la enciclopedia fue rechazada por uno de los moderadores por no considerarla suficientemente notable para tener un artículo en Wiki. De igual manera, según reportaba el New York Times el año pasado, en relación al aumento de las quejas por acoso o abusos, las mayores quejas se daban en torno a debates sobre temas relativos a la comunidad LGBT, y por ejemplo cuando hay que editar páginas de figuras públicas que han decidido transicionar a otro sexo (casos como el de Chelsea Manning, Caitlyn Jenner o el más reciente de Ellen Paige).

¿Es real que se detecta una mayor virulencia o grado de discrepancia en los tópicos de género en el proceso de elaboración y edición de entradas en Wikipedia? ¿Hay métricas de esto?

No hay actualmente datos ni métricas sobre esto. Sí esfuerzos que están llevando a cabo capítulos a nivel regional. Es cierto, desde la evidencia anecdótica, que los artículos sobre cuestiones de género o disidencias suelen encontrar especiales resistencias, en parte por una reacción defensiva de quienes sienten que se está utilizando Wikipedia para promover determinadas agendas. Esto es especialmente notorio cuando tiene que ver con cuestiones del lenguaje, como el brindar información enciclopédica sobre las distintas variantes y propuestas que entran dentro del paraguas del lenguaje inclusivo: muchas veces hay quienes confunden informar sobre un tema con promoverlo.

Los artículos que más atención reciben –los más leídos– suelen ser los mejores en términos de calidad, y además en los que se suele incurrir menos en este tipo de faltas, ya que el escrutinio mayor, aunque no garantiza, al menos permite un proceso de edición más detallado. Los problemas persisten en los artículos menos leídos o sobre temas más específicos que, como explicaba una nota reciente de la revista Wired, son también aquellos en los que menos posibilidades hay de que se produzca un debate para mejorar su calidad, ya que muchos wikipedistas, sobre todo mujeres y minorías, tienden a evitar el conflicto o no se sienten con la confianza o el respaldo necesario para hacerlo, desalentados por el contexto.

Unas de las cosas que varios es que en la complejidad del proceso mismo de elaboración y edición de Wikipedia, la violencia comienza en los llamados digital back rooms donde un debate sobre un dato en una entrada o de un tópico en particular puede escalar a ataques personales. ¿Con qué herramientas cuentan los voluntarios en esta situación y los editores?

Más allá de la enciclopedia, Adell destaca que Wikipedia es un proyecto de dimensión social y de derechos

Wikipedia es un reflejo de cómo se dan, viven y se construyen los debates a nivel social y, como también sucede fuera de espacios digitales, el maltrato o el acoso. Si nos centramos puntualmente en la enciclopedia, el proyecto tiene protocolos específicos donde denunciar las violencias y abusos. Aún así no ha sido ni es suficiente. El movimiento Wikimedia está inmerso en el diseño de una nueva estrategia hasta 2030, y la comunidad con el apoyo de Wikimedia Foundation ha diseñado un nuevo Código Universal de Conducta que esperamos se aplique a todos los proyectos. Desde Wikimedia Argentina decimos que la violencia es multidimensional, ya que Wikipedia es una fuente terciaria de información, no contiene contenido original sino que todo lo escrito debe estar referenciado. ¿Qué ocurre cuando la mitad de la población ha sido invisibilizada de la historia? Que muchas veces no podamos escribir sobre mujeres y disidencias es porque no existen referencias. Esa invisibilidad es violencia, como lo es también que las políticas internas de relevancia no se flexibilicen o que en muchos casos los artículos de mujeres y otras minorías sean reiteradamente cuestionados, al menos de acuerdo a mi experiencia en mi rol de voluntaria. Para estas situaciones construimos redes de apoyo y acompañamiento y así no solo estamos poco a poco modificando y creando nuevo contenido en Wikipedia, sino también involucrando a más editoras en una enciclopedia que se escribe mayormente por hombres blancos, de los países del norte global y en masculino singular.

Respecto de esta problemática de la brecha de género, ¿qué se está haciendo específicamente?

Los números actuales que desde mi perspectiva son alarmantes, pero bastante comunes, y dan cuenta de una brecha enorme que se traduce no solo en los contenidos accesibles, sino en cómo se está contando y representando la historia de las mujeres y de las disidencias. A nivel latinoamericano, la reducción de la brecha de género es una de las prioridades más importantes. En Argentina desde 2015 llevamos a cabo proyectos para mejorar y crear nuevo contenido e involucrar a nuevas editoras o visibilizar y posicionar esta problemática en la agenda. Como ejemplo, trabajamos con organizaciones de la sociedad civil como la RAGCyT y el Ministerio de Ciencia y Tecnología para visibilizar las científicas argentinas en Wikipedia, realizamos talleres de formación en edición para nuevas editoras, lideramos Wiki LGBT+, un proyecto donde realizamos talleres de formación en comunicación inclusiva en alianza con la Agencia Presentes y TEDIC en Paraguay u organizamos cursos de formación en alianza con la Universidad Nacional de La Plata. Para este año esperamos dar un paso más e incorporar a otra persona al equipo que se dedique mayormente a liderar estas acciones.

Sobre la multidemensionalidad del problema, en tanto Wikipedia es un reflejo de la sociedad, ¿qué necesitaríamos que sucediera afuera de la comunidad para que haya mayor representación de mujeres y disidencias en los contenidos?

Necesitamos que Wikipedia, además de una enciclopedia, sea percibida como un proyecto con una dimensión social y de derechos importante para seguir incorporando y generando alianzas con actores de la sociedad civil para que, a través de su trabajo y recorrido, podamos diversificar no solo contenido sino promover que éste se desarrolle incorporando miradas y perspectivas diversas sobre las temáticas. También necesitamos que en los medios, las universidades, los centros de investigación, desde la sociedad civil, etcétera, no dejemos de nombrar mujeres. No podemos escribir de ellas si nadie lo hace. Y obviamente, necesitamos más mujeres y disidencias escribiendo Wikipedia. La experiencia nos cuenta que si nosotras no contamos y escribimos nuestra historia, muy pocos lo van a hacer.

En cuanto a la composición de la comunidad Wikimedia, si bien se ven los esfuerzos para diversificarla, es notable que en todas las fotos siempre se ven también muchos más hombres que mujeres. ¿Qué pensás que juega en contra de que más mujeres se unan o sean voluntarias?

Más allá de los problemas que afrontamos cuando somos editoras, Wikipedia no escapa a los sesgos y roles de género presentes en la sociedad. No se puede negar que la economía del cuidado y las dobles y triples jornadas laborales que afrontan las mujeres, el escaso tiempo para el ocio, la desigualdad salarial o el acceso a la tecnología influyen también de manera directa y negativa. Y sumado a todo esto también atravesamos un proceso de autovalidación, de creer que podemos hacerlo. Hace unos años, en un taller, una participante me dijo “vaya, las mujeres podemos construir la historia” y con esta frase me dijo un montón.

¿Como ves a Wikipedia en estos 20 años?

Es una obra de referencia en Internet, lo que sucede es que a veces le restamos importancia. Es como si Wikipedia siempre hubiera estado ahí, como por arte de magia. Y si bien forma parte de la cotidianeidad de millones de personas, esto no debe empañar el hecho de que es un proyecto excepcional, construido por miles y miles de voluntarios y voluntarias, de manera colaborativa y autogestionada. Es necesario que nos apropiemos del proyecto y que entendamos que la problemática es interseccional donde no solo existen barreras materiales, sino simbólico-culturales para que las mujeres y disidencias no participen y sin ellas hay una perspectiva fundamental y crítica para entender el desarrollo histórico y actual de nuestras sociedades que no está presente. En una internet donde prevalecen las plataformas privadas, Wikipedia – aún con sus desafíos– sigue siendo la herramienta libre, abierta y gratuita de acceso al conocimiento y esto, en este momento de Internet, es casi revolucionario.