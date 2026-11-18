“Procuré vivir mi vida de tal manera que, en mi última hora, me sintiera feliz y no temeroso. Hallo felicidad al saber que la lucha valió la pena”, dijo ante un tribunal, en 1948, Witold Pilecki. Esa lucha había empezado ocho años antes, cuando el portero del edificio en el que se alojaba llegó a su departamento con una noticia: los alemanes estaban en la calle. Era el amanecer del 19 de septiembre de 1940 y las tropas nazis estaban haciendo una redada en el barrio de Żoliborz, en Varsovia. Pilecki, que tenía 38 años, se levantó, se vistió y esperó. Después, se entregó.

No era un arresto inesperado: él mismo se había preparado. Tenía una identidad falsa y una misión que sus compañeros de la resistencia polaca consideraban casi imposible: meterse en Auschwitz, el nuevo campo de concentración alemán, averiguar qué pasaba adentro y organizar una estructura clandestina entre los prisioneros.

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A la izquierda Witold Pilecki, con un amigo en 1930 (Foto: El voluntario)

“Vuelvo en de dos semanas”

Witold no era un militar profesional ni un dirigente político. De hecho, había estudiado pintura en la Universidad de Vilna, pero la guerra polaco-soviética interrumpió su formación: participó en los combates contra los bolcheviques y, después de la Primera Guerra Mundial, siguió vinculado a las fuerzas armadas. Se hacía cargo de la finca familiar administrando las tierras y asesorando a los campesinos. En 1927 conoció a María, con quien se casó y tuvo dos hijos, Andrzej y Zofia.

El periodista Jack Fairweather lo describe en su libro El voluntario (2019) como un hombre reservado, de modales tranquilos y principios rigurosos: “[...] A veces la gente lo tomaba por un sacerdote o un burócrata bienintencionado. Podía ser cariñoso y efusivo, pero con más frecuencia daba la impresión de estar guardándose algo [...]. Confiaba en la gente, y su callada confianza despertaba un sentimiento de seguridad en los demás”.

Witold Pilecki se casó con María en 1927, con quien tuvo dos hijos (Foto: El voluntario)

Quizás esa confianza lo benefició en el compromiso político que adoptó cuando la amenaza nazi se extendió sobre Polonia. Para ese momento, el Estado polaco ordenó la movilización masiva de reservistas, y la orden le llegó a Witold en 1936.

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Antes de irse, se despidió de su esposa y de sus hijos: “Vuelvo en dos semanas”, les dijo. Aunque sabía que sobrevivir al ejército de Hitler, “la máquina militar más poderosa de Europa”, iba a ser difícil. El 1° de septiembre los alemanas invadieron Polonia. A la vez, entraron los soviéticos, y el país quedó prácticamente dividido en dos.

Pero él no iba a abandonar la lucha. Huir a la frontera húngara, como hicieron muchos, era como desertar: “La verdad era inevitable: Witold sabía que Polonia había perdido su independencia una vez más, y que el dilema al que se enfrentaba —él y todos los polacos— era rendirse o combatir, sabiendo que hacer esto último sería en vano. Witold nunca aceptaría la primera opción”.

Witold Pilecki en 1930 (Foto: El voluntario)

Se unió al mayor Jan Włodarkiewicz y fueron juntos a Varsovia. Querían organizar una red de resistencia clandestina. Así nació el Tajna Armia Polska (TAP), el Ejército Secreto Polaco. Su objetivo era preparar la resistencia para un eventual levantamiento que coincidiera con una ofensiva de los Aliados.

Los integrantes del grupo se reunían en secreto, distribuían publicaciones ilegales y reunían información sobre los movimientos alemanes. También intentaban identificar a los colaboradores locales que entregaban a sus compatriotas a la Gestapo. Pilecki se ocupaba de reclutar nuevos miembros, personas discretas, capaces de guardar un secreto y de sostener un compromiso. Buscaba, sobre todo, confianza mutua.

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Un arresto planeado

Pero para 1940, la Gestapo intensificó las detenciones de intelectuales, profesionales y miembros de las organizaciones clandestinas polacas. El TAP quedó expuesto: habían instalado un puesto de observación frente al club La Bodega, frecuentado por colaboradores alemanes. No sabían que los invasores habían reemplazado al personal con una joven polaca que actuaba como informante y que delató a varios de los integrantes.

Witold Pilecki, a la izquierda, y el mayor Jan Włodarkiewicz (Foto: El voluntario)

En julio arrestaron Władysław Dering, amigo de Pilecki desde su juventud, y al coronel Władysław Surmacki, jefe de personal de la organización, quienes fueron enviados a Auschwitz, el campo de concentración que los alemanes habían abierto en junio de ese año.

La noticia preocupó a los dirigentes de la resistencia. Todavía no sabían bien qué pasaba en aquel lugar, pero entendían que necesitaban entrar, recuperar información. Durante una reunión, surgió la propuesta: alguien debía dejarse arrestar. El elegido fue Pilecki, quien al principio, como es lógico, tuvo sus dudas: “Someterse a propósito a un arresto de los alemanes era una locura. Incluso si los alemanes no le pegaban un tiro a la primera, se exponía a que lo interrogaran y lo descubrieran. ¿Y qué ocurriría una vez que llegara ahí?”. También pesaba sobre él la responsabilidad de abandonar a su esposa y a sus hijos. Pero finalmente aceptó.

Para que el plan funcionara, necesitaba una identidad falsa. Adoptó el nombre de Tomasz Serafiński y se preparó para ser detenido durante una de las redadas masivas que los alemanes organizaban en la capital, una operación que era parte de la política de arrestos indiscriminados para desarticular a la sociedad polaca y enviar prisioneros al campo.

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Witold Pilecki y su cuñada, Eleonora, con quien se quedó antes de ser arrestado, 1940 (Foto: El voluntario)

La noche anterior fue al departamento de su cuñada, Eleonora Ostrowska, también colaboradora de la resistencia. Cenó con ella y Marek, su sobrino de tres años. Fairweather describe la despedida como una última cena: “Repasó el plan con Eleonora. Si conseguía llegar al campo, ella sería su punto de contacto con Jan, quien transmitiría las informaciones recabadas al liderazgo de la resistencia [...]. Esperaba que el seudónimo de Tomasz Serafiński que tenía pensado usar mantuviera a salvo a su familia”.

A la mañana siguiente, los camiones llegaron al barrio. El portero subió las escaleras para advertirles. Witold ya estaba vestido. Esperaba el momento. El principio del plan fue exitoso, y el 21 de septiembre de 1940 cruzó las puertas del campo.

“Un pedazo de héroe o un loco de remate”

Los recibieron los kapos, internos que las SS utilizaban como supervisores y capataces. Lo primero que vio fue la paliza que le dieron a otro detenido: “Delante de Witold, un kapo preguntó a uno de los prisioneros por su profesión. Juez, respondió el hombre. El kapo soltó un grito de triunfo y lo tumbó en el suelo de un porrazo. Otros matones vestidos con el uniforme de rayas se sumaron y lo golpearon en la cabeza, el cuerpo y la ingle, hasta que lo único que quedó del prisionero fue una masa sanguinolienta en el suelo. El kapo, con la ropa empapada de sangre, se volvió hacia la multitud y declaró: ‘Este es el Campo de Concentración de Auschwitz, señores míos’”.

Witold con su familia, María, Andrzej y Zofia, en 1935 (Foto: El voluntario)

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Le tatuaron el número 4859 y lo enviaron al bloque 17. En los primeros días, el supervisor del sector lo nombró encargado del dormitorio. El puesto le daba cierta autoridad sobre otros prisioneros y una tarea concreta: repartir las raciones de comida. Pilecki aprovechó esa posición para observar a los guardias y conocer a los hombres que compartían el cautiverio.

Su primera preocupación fue localizar a los integrantes del TAP que habían sido detenidos antes que él. Pudo entrar en el hospital del campo, donde encontró a Dering, que le confirmó que Surmacki también seguía con vida y que trabajaba en las oficinas de construcción de las SS.

Una vez juntos, empezaron a organizar una nueva estructura clandestina: la ZOW (Związek Organizacji Wojskowej), la Unión de Organizaciones Militares. Pilecki dividió a los integrantes en grupos de cinco hombres, conocidos como quintetos. Cada célula conocía a sus propios miembros, pero ignoraba la identidad de los demás grupos. De esa manera, si un prisionero era detenido y torturado, no podía comprometer a toda la organización. Cuando uno de los reclutas descubrió que Witold se había hecho arrestar, solo pensó una cosa: o era “un pedazo de héroe o un loco de remate”.

Plano de Auschwitz (Foto: El voluntario)

La organización creció. Sus miembros estaban distribuidos por distintos sectores: la cocina, el hospital, la morgue, los almacenes, los talleres y las oficinas de las SS. Algunos podían acceder a información administrativa, otros conseguían medicamentos o alimentos y los distribuían entre los cautivos.

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Una guerra biológica

Una de sus principales preocupaciones era que la resistencia en Varsovia y los gobiernos aliados desconocieran la magnitud de lo que ocurría en Auschwitz. Por eso, además de organizar la supervivencia de los prisioneros, convirtió la recolección de información en una tarea sistemática: registraban las muertes, las ejecuciones, las enfermedades y las condiciones de trabajo.

Los primeros informes salieron del campo a través de prisioneros liberados o que conseguían escapar: llevaban los documentos que describían las condiciones del campo, y reclamaban una intervención de los Aliados. Entre otras propuestas, pedían que la aviación bombardeara los depósitos de Auschwitz para provocar una fuga masiva.

A partir de 1941, los testimonios incluyeron referencias a los primeros experimentos con Zyklon B (usado en las cámaras de gas) y a la construcción de Birkenau. En febrero de 1942, un estudiante de ingeniería, Zbigniew Ruszczyński, descubrió que en un depósito de la oficina de construcción de las SS había componentes descartados de equipos de radio. Pilecki vio la oportunidad de establecer una comunicación más directa con el exterior: solo debían robar las piezas.

Para distraer a los guardias recurrió a un compañero mago: “Fingiré que tengo diarrea e iré al servicio cada quince o veinte minutos —le explicó—. Durante uno de mis viajes empezarás a hacer tus trucos de magia para todo el mundo. Tendrás que entretener al guardia para mantenerlo alejado de la puerta. Cuando pienses que me dará tiempo a sacar la radio, decís en voz alta: ‘¡Ahora presten atención!’. Esa será mi señal”.

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Funcionó: logró sacar todo por la ventana del baño. Después, ensamblaron el transmisor y lo instalaron en el sótano del bloque de convalecientes del hospital, un sector que los SS evitaban por temor a contagiarse de tifus. Pudieron mandar mensajes en código Morse con información sobre las bajas y las condiciones del campo.

Las fotos de Witold Pilecki tomadas por las autoridades nazis cuando fue internado en Auschwitz Museo de Auschwitz-Birkenau

Por otro lado, tuvieron una idea poco convencional: como los miembros de las SS estaban aterrados de contraer tifus, evitaban el contacto físico con los prisioneros enfermos. Entonces, un miembro de esta otra resistencia, enfermero y bacteriólogo que trabajaba en el hospital, cultivó piojos infectados con la bacteria que la transmitía. Otro que trabajaba en la limpieza del hospital de las SS se encargó de ponerlos en los uniformes de los oficiales y los kapos más violentos: encontró las capas de estos colgadas en el hospital. Infestó, así, los cuellos de las prendas.

Entre los contagiados estaban Siegfried Schwela, un médico de las SS que seleccionaba a los enfermos para ejecutarlos mediante inyecciones de fenol, y otros kapos que sometían a los prisioneros a golpes y castigos. Para quienes vivían en Auschwitz, la muerte de esos hombres significaba la desaparición de algunos de sus verdugos más temidos.

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“¿Creés que podés decidir cuándo salís de Auschwitz?”

Para principios de 1943, varios de los colaboradores de Witold habían sido descubiertos y ejecutados por la Gestapo. Las comunicaciones con Varsovia no conseguían el resultado que esperaba y no respondían a sus pedidos de organizar un ataque contra Auschwitz: temían que eso provocara represalias y la ejecución de miles de cautivos.

Witold con su sobrino Marek, antes de entrar en Auschwitz (Foto: El voluntario)

Entonces, entendió que necesitaba salir del campo y presentar sus informes personalmente, convencer a los dirigentes de la resistencia. Les dijo a sus compañeros que se iba a escapar. Uno de ellos respondió burlonamente: “¿Así que creés que podés decidir cuándo salís y entrás de Auschwitz?”.

Pergeñó un plan junto con Jan Redzej, que trabajaba repartiendo el pan, y Edward “Edek” Ciesielski: afuera del perímetro principal del campo se encontraba la panadería que usaban los nazis, a un kilómetro y medio de distancia. Por supuesto, estaba bajo constante vigilancia de dos guardias. Además, las puertas se trababan desde afuera con un cerrojo y un candado. Redzej tuvo una idea: hizo la impresión de la tuerca que sujetaba el mecanismo usando la masa del pan. Después, un trabajador metalúrgico fabricó una llave a medida que les permitiría desarmar el cierre desde adentro.

La salida requería engañar a la administración: como Witold trabajaba en la oficina de paquetes, y su ausencia iba a levantar sospechas, primero se hizo pasar por enfermo mostrando síntomas de tifus. Lo internaron en el hospital, y a los dos días, Edek les presentó un alta médica falsa, alegando que solo había sufrido una borrachera. Así pudieron presentarse ante el kapo de la panadería y decir que los habían autorizado a cambiar de brigada.

La noche del 26 de abril de 1943, mientras se horneaba el pan y los guardias estaban distraídos, llegó el momento: desarmaron el cerrojo, corrieron hacia la oscuridad mientras los centinelas disparaban en su dirección. En ese momento, Pilecki se hizo una promesa: “Bajo ninguna circunstancia debo volver a cruzar esta puerta”.

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Jan Redzej, Witold y Edward “Edek” Ciesielski, 1943 (Foto: El voluntario)

“Auschwitz fue un juego comparado con esto”

Después de varios días ocultos en casas de civiles, los tres hombres consiguieron ponerse en contacto con la resistencia polaca, pero no los convencieron de atacar el campo de concentración. Igual él siguió combatiendo en otras operaciones: el 1° de agosto de 1944, por ejemplo, participó en el levantamiento de Varsovia, la insurrección que intentó expulsar a los ocupantes alemanes antes de la llegada del Ejército Rojo. Después combatió como soldado raso en el batallón Chrobry II y terminó prisionero de los alemanes.

Lo mandaron a un campo de prisioneros de guerra en Murnau, que fue liberado en abril de 1945 por las tropas estadounidenses. Poco tiempo después, un enviado del general Władysław Anders, asentado en Italia, lo contactó para llevarlo allá, donde estaba el Segundo Cuerpo Polaco, bajo el mando británico. Mientras tanto, la Unión Soviética tomó el control de Polonia e instaló ahí su régimen comunista.

El 26 de abril de 1943, Witold escapó de Auschwitz EricBery - Shutterstock

Estuvo un tiempo en Italia, en donde empezó a escribir sus memorias, hasta que Anders le encargó que volviera a su país para reunir información sobre el nuevo régimen y la represión contra los antiguos integrantes de la resistencia. Así lo hizo. Volvía a trabajar en la clandestinidad, pero esta vez, contra las autoridades que gobernaban su propio país.

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No tardó en caer bajo el radar de la policía secreta. Lo vigilaron de cerca, hasta que el 8 de mayo de 1947, cuando volvía a su departamento, unos hombres de negro se lo llevaron. El interrogatorio quedó a cargo de un funcionario conocido por sus métodos de tortura: lo golpearon y lo sometieron a tormentos que le provocaron lesiones graves. Entre mayo y noviembre de 1947 pasó por más de 150 interrogatorios. En una de las pocas ocasiones en que pudo ver a su esposa María y a su cuñada Eleonora, les transmitió una frase que daba cuenta de lo que estaba viviendo: “Auschwitz fue solo un juego comparado con esto. Estoy muy cansado. Quiero una conclusión rápida”.

En marzo de 1948 empezó el juicio. Lo acusaron de traición al Estado, espionaje para potencias extranjeras, posesión ilegal de armas y conspiración para asesinar a funcionarios de la policía secreta. Aunque su abogado le aconsejó pedir clemencia para salvarse, se negó. Fue ahí que pronunció las palabras: “Procuré vivir mi vida de tal manera que, en mi última hora, me sintiera feliz y no temeroso. Hallo felicidad al saber que la lucha valió la pena”.

Fotos del arresto de Witold por los soviéticos en Polonia, 1947 (Foto: El voluntario)

El 15 de marzo lo condenaron a muerte. La ejecución se llevó a cabo el 25 de ese mes, en la prisión de Mokotów, en Varsovia. Los carceleros lo llevaron a un pequeño edificio dentro del predio y lo colocaron frente a una pared. El verdugo le disparó en la nuca. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común anónima. Durante décadas, el régimen comunista prohibió mencionar su nombre, mantuvo sus informes bajo secreto y presentó una versión de la historia de Auschwitz que minimizaba el papel de las organizaciones de resistencia no comunistas.

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Héroe nacional

La historia de Pilecki quedó silenciada durante más de cuarenta años. Recién después de la caída del bloque soviético, en 1989, se empezaron a abrir los archivos, y su familia pudo recuperar parte de la documentación que él había reunido durante la guerra.

Witold Pilecki

Memorial Witold Pilecki (Foto: Wikipedia)

En 1991, el investigador Adam Cyra y Andrzej, el hijo de Witold, accedieron a un valija con sus informes originales, notas de interrogatorios y las claves utilizadas para identificar a los miembros de la resistencia. Entre esos documentos estaba el llamado Informe W, elaborado entre 1943 y 1944, que permitió reconstruir con mayor precisión su actividad dentro de Auschwitz.