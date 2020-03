Women. Qué dijeron las protagonistas de una jornada a pura inspiración

Empresarias, emprendedoras, ejecutivas del mundo corporativo, periodistas, influencers y hasta la legendaria Cris Morena se dieron cita en el evento con el que Santander decidió conmemorar el Día Internacional de la Mujer

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de marzo de 2020 • 00:01

"Hoy estamos acá para pensar en nosotras. En nuestro recorrido y en lo que viene, pero también en lo que hoy deseamos, porque el presente es un desafío para las mujeres", señaló la periodista y conductora Mariana Arias al abrir una jornada a pleno de actividades con la que Santander decidió conmemorar el Día Internacional de la Mujer y el primer aniversario de su propuesta Banca Women.

Hubo paneles, charlas, talleres y hasta una feria de emprendimientos realizados por mujeres. Hubo momentos emocionantes y otros de reflexión. Y hubo -sobre todo- espíritu de comunidad y mucha inspiración . "Women es infinitamente más que una tarjeta de beneficios. Women es la primera propuesta integral del país para la autonomía económica de la mujer", expresó la gerente principal de Banca Comercial de Santander Argentina, Silvia Tenazinha, para explicar en qué consiste esta nueva banca. Se refirió también a cada uno de sus pilares: la inclusión financiera ("porque sin independencia económica no hay empoderamiento", apuntó), capacitación y networking (más de 6.000 mujeres fueron ya capacitadas en distintos temas) y productos especialmente pensados para mujeres, como por ejemplo la tarjeta Women.

A través de sus testimonios, experiencias, consejos y confesiones las mujeres que protagonizaron el encuentro lograron inspirar a una platea que, en el corazón del edificio corporativo del banco, siguió atenta la vertiginosa agenda.

Emprendedoras de diferentes disciplinas mostraron sus creaciones 01:15

Video

Mujeres que hacen, mujeres que inspiran

Virginia Staricco es vicepresidente de la compañía de logística uruguaya Mitrans y, con su historia personal de superación, logró conmover al público sin que volara una mosca. En 2002 se quedó sin trabajo, tenía entonces dos hijos. Un familiar le cedió dos camiones. Consiguió una mesa de plástico y un teléfono, se puso a trabajar y consiguió a su primer cliente, que fue -nada menos- que Coca Cola. "Siempre había soñado con tener camiones amarillos. Así que compré mis primeros tres camiones. ¡y fueron amarillos! Después de diez años, tengo 350 camiones amarillos, más de 30.000 metros cuadrados y 800 empleados: la mitad son mujeres,. Tras conversaciones con sindicatos, las puse al frente de los camiones".

"Tengo tres hijos y trabajo 14 horas por día. Me eligieron empresaria del año y puedo decir que me lo gané a pulmón, llegué a trabajar hasta las tres de la mañana con los chicos chiquitos, incluso después de tener una cesárea me fui con los puntos a facturar. Me gané cada cosa que tengo, y se la debo a esa fuerza que no sé si viene de ser mujer o de todo lo que me tocó vivir", dijo y casi no pudo seguir, porque los aplausos la taparon.

Entre el humor, las limitaciones y la realidad

Betina "Beta" Suárez es comunicadora, autora, bloguera y madre de dos hijas. Durante el encuentro se dedicó con una altísima dosis de humor a reflexionar acerca de la "culpa" de las mujeres que a la vez trabajan y son madres.

"Pareciera que hasta que no nos desbordamos, no somos madres", advirtió Suárez, que también se dio espacio para preguntarse "a quién es que estamos rindiéndole cuentas". "A veces las mamás que trabajamos tenemos ganas de cocinar. Otras no y, entonces, pedimos una pizza. Pero uno mira las redes sociales y pareciera que la vianda de los chicos tiene que estar hecha por quinoa cultivada al amanecer por vírgenes que tocan una cítara", bromeó para concluir que "si un día pedimos una pizza, no pasa nada". "Organizar nuestro tiempo como madres que trabajamos y hacerlo en forma consciente nos aleja de la culpa. La culpa es angustia y la culpa siempre se tramita con acción", reflexionó.

Rompiendo mandatos

"Empecé a trabajar y a desarrollar una carrera en la empresa familiar, pero ¿era esa mi carrera? No, era una copia de la carrera que seguían mis hermanos varones. Hasta que una mañana, allá por 2008, empezó a sonar el despertador y de pronto no tenía más ganas de ir a trabajar. No tenía ganas de ir a la empresa donde había llegado a ser directora de comunicaciones y percibía un excelente sueldo", arrancó a contar Luly Dietrich .

"'¿Qué es lo que más amo?' Pensé entonces. Ser mujer, los autos y manejar. Y ahí se me prendió la lucecita. Tenía que crear una comunidad de mujeres en el mundo de la movilidad. Y así nació 'Mujeres al volante'", destacó la emprendedora que pugna porque en el mundo haya más colectiveras, más taxistas y, en definitiva, más mujeres que manejan su independencia porque no necesitan que nadie las pase a buscar. "Ocupen el lugar que quieran ocupar -alentó a quienes la escuchaban-, tomen el volante de sus vidas".

Sobreponerse, pese a todo

"Ella es una mujer única que hace más de 30 años crea una realidad a través de formatos nacionales e internacionales que han tenido un éxito arrollador. Actriz, compositora, productora general. Una mujer inspiradora" fueron las palabras con las que Mariana Arias presentó a Cris Morena , que fue recibida por una catarata de aplausos en el cierre de una jornada en la que mucho se había dicho ya sobre el hacer y el emprender, el liberarse y el inspirar.

"Siete años en el aire estuvimos con Chiquititas, cinco años de Chiquititas Brasil y otro tanto con Chiquititas México. Fue el primer programa de exportación que tuvo la Argentina en cuanto a series y el más exitoso que tuvo el país en su historia", recordó la productora. Fue uno de los emblemas de su carrera y, así, fue capaz de abrirse paso en un mundo de hombres.

"Les diría a las mujeres que seamos lo más verdaderas que podamos con nuestro corazón, porque el corazón siempre sabe por dónde ir. Y cuando nos caemos, siempre va a aparecer alguien que nos va a dar una mano o una palabra", remató Cris para finalizar diciendo: "Lo más importante en la vida es ser libre".