Eduardo Feinmann cruzó a Patricia Bullrich por un video fake de la nena gaseada: “No nos van a enchastrar”

Escuchar

El periodista Eduardo Feinmann y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvieron un tenso cruce en vivo por un video fake de la nena gaseada frente al Congreso el día de la sesión en la que se ratificó el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria.

“Ni a mí ni a este programa ni a este canal nos van a enchastrar”, dijo el periodista al comenzar El Noticiero de LN+ esta tarde. Feinmann contó al inicio del programa que había difundido el día anterior un video en el que una mujer vestida con uniforme naranja, ajena al operativo de seguridad, tiraba gas pimienta a una nena de 10 años fuera del Congreso.

Agregó, además, que fue el jefe de la Policía Federal, Alejandro Rolle, quien mandó a la producción las imágenes. Y recordó que ese mismo día, la viceministra de Bullrich, Alejandra Monteoliva, confirmó la veracidad del tape, que desligaba a la Federal del incidente.

“El video llega a las 18:15. Nosotros lo mostramos a las 18:40. El video lo manda el jefe de la policía federal. La viceministra, Alejandra Monteoliva, confirma eso [que había sido personal ajeno a la fuerza el que disparó] a las 18:42. Y después va a otro programa de televisión a decir lo mismo”, detalló el conductor.

“Ella lo dice y yo le tengo que creer. El video lo mandan desde un organismo oficial. Espero que lo echen a patadas a él, a Bullrich y al vocero de la ministra, que nos echó la culpa a mí y a Gabriel Iezzi de haber hecho circular el video”, dijo Feinmann.

El periodista arremetió contra Rolle: “Usted manda un video que no corresponde a la situación de la niña que fue efectivamente gaseada. Nosotros mostramos el video de cómo un oficial de la policía a un metro gasea a la mamá y a la nena que estaban sentadas en la calle”.

“Esto surge del propio seno del gobierno o de una parte del gobierno que es el ministerio de Seguridad, y hoy, un periodista amigo me cuenta que el señor Cortés, el vocero de la ministra Bullrich, le escribió a otro colega nuestro, muy amigo de acá, y le dijeron que desde el ministerio no teníamos nada que ver, sino que Iezzi y yo hicimos circular el video. Tienen que ser hijos de puta para decir eso. Nosotros lo recibimos lo analizamos y efectivamente era la nena. Por eso la vice confirma que era ese el video del ataque a la nena”, expuso.

“Espero que el señor presidente de la República los eche a todos. A nosotros ni a este programa ni a este canal nos van a enchastrar”, embistió el conductor. Unos minutos después la ministra llamó a Feinmann y el periodista la puso al aire.

Bullrich, al aire con Feinmann

“En primer lugar el ministerio de Seguridad de la Nación no envió ningún video a nadie. El tuit que yo mandé describe una situación y de ninguna manera hicimos ningún tipo de operación. Me enteré del video por LN+. Y que lo mandó el jefe de la policía me lo acabo de enterar por el programa”, dijo.

Luego, defendió a su vocero: “Le puedo mostrar el celular de Cortés donde lo único que dice es que nunca mandamos ese video. No voy a aceptar de ninguna manera que digan que somos mentirosos, estuvimos frente a una situación de violencia, de tensión”, respondió Bullrich sobre lo que pasó afuera del Congreso.

Feinmann retruca: “Gasearon a una nena, hay un video donde la policía está avanzando, la señora está en el piso con la nena y dispara. Si quiere le puedo mostrar el video”.

“No señor, eso no es así, la policía estuvo todo el día en tensión frente a los intentos permanentes de violencia que sufre. Ayer estaban con gases pimientas y los manifestantes. Hay un grupo de gente con uniformes naranjas y ese grupo está armado desde el gobierno de la provincia de buenos aires”, acusó Bullrich.

“Pero quien dispara es la policía federal y eso se ve en el video. Les puedo mostrar las imágenes”, le dice el periodista. “Muestremela como quiera, ni siquiera se ve la nena”, afirma la ministra. “Pero cómo no si le apunta para abajo”, indicó.

Bullrich justificó lo de la nena gaseada con que la fuerza de seguridad que estaba en la calle pertenece a un grupo de infantería que están con casco y que no pueden casi ver y están “siendo provocados todo el tiempo”.

Luego, agregó: “Si hubo un error de mandar un video de ninguna manera lo avalamos ni lo dijimos”. Feinmann reaccionó: “La viceministra avaló lo que nosotros dimos y luego lo fue a decir a otro programa de televisión”, le contestó.

“Si realmente hubo un video que mandó el jefe de la policía voy a hablar con él. Porque no puede mandar un video sin aval del ministerio y comete una falta, queriendo tapar la realidad. La realidad no es un policía tirándole a una nena. Es un momento de tensión que seguramente ni la vieron. Aunque usted le pida la renuncia a Milei, no me importa. Pida la renuncia. Estamos bajo fuego en cada una de las manifestaciones y ellos se pusieron violentos y nos quieren dar vuelta la cosa. Nadie le quiso tirar a una nena”.

El video real de la nena gaseada

LA NACION