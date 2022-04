Florencia Arietto: “Hay que hablar de reforma sindical porque sino es inviable este país”

La abogada de Juntos por el Cambio, Florencia Arietto, una de las responsables de impulsar la denuncia que derivó en la detención de dos sindicalistas acusados de extorsión por bloquear las actividades de una distribuidora de alimentos de San Pedro participó esta noche de Comunidad de Negocios, por LN+. Arietto analizó, entre otras cosas, el bloqueo del sindicato de Camioneros en la ciudad bonaerense de San Nicolás. “Los trabajadores no están con Moyano sino que están preservando su fuente de trabajo”, comenzó.

El bloqueo de Camioneros se levantó esta noche, tal como anticipó LA NACION. “Lo que hay ahí son 50 patoteros que vinieron de capital, los ciudadanos nicoleños no tienen nada que ver con ellos, tampoco los trabajadores. Lo que pasa es que los aprietan con que tienen que ir”, dijo.

En esta línea, sostuvo que los sindicalistas parecen querer aplicar su propia ley. Y argumentó: “Se están jugando su propia libertad, porque lo que no creen es que la Justicia tiene que aplicar su propia ley. ¿Qué es lo que hace el sindicalismo que está mal y no está protegido por la Constitución? Impedir que el camión salga. Eso es un delito. Entonces, son 20 años de acumulación de privilegio del kirchnerismo hacia Moyano, que es copiado por algunos sindicatos. Que lo hagan no significa que esté bien”.

“La reforma de la ley de entidades sindicales la tenemos y la vamos a meter, de manera institucional o dando el combate, pero donde lo tengamos que dar. Antes de hablar de reforma laboral hay que hablar de reforma sindical porque sino es inviable este país”, dijo esta noche poco antes de que Camioneros levantara el bloqueo en San Nicolás.

“Las grandes empresas que están en San Nicolás, que son muchísimas, estaban todas alineadas a dar la pelea para poder trabajar, cosa que no pasa habitualmente. Así que gracias Moyano porque nos uniste a los que estamos dispuestos a dar la vida por esta hermosa Argentina. Todo el mundo discute la paritaria pero nadie le pregunta a la pyme cómo va a hacer para pagar ese sueldo cuando tiene los insumos por el cielo por el dólar. ¿Sabés que hizo Moyano también que hay que agradecerle? Unió a las pymes. Como dijo Perón: ‘Cuando la comunidad se organiza es imbatible’; o también: ‘A la fuerza brutal del antipatria le opondremos la del pueblo organizado’. Ese es el que se levanta todo los días, paga los impuestos, da trabajo, arriesga capital y dice capital argentino para trabajo argentino”, planteó.

La tarea de Arietto junto con la fiscal de San Nicolás que llevó adelante la investigación María del Valle Viviani y la jueza nicoleña, Maria Eugenia Maiztegui, llevó a la caída de Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos, y Fernando Espíndola, dirigente del mismo gremio.

Arietto está entrenada en paradas bravas: como Jefa de Seguridad de Independiente se enfrentó a los Moyano hace 10 años, luego lo hizo como dirigente de Juntos por el Cambio trabajando en política con Patricia Bullrich y ahora con Horacio rodríguez Larreta y además está al frente de estas causas judiciales donde asesora como abogada a empresarios en conflicto con los gremios que van más allá del ejercicio del derecho de huelga, para extorsionar e impedir la actividad productiva.