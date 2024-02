escuchar

Este lunes, en su regreso a LN+, Eduardo Feinmann invitó al humorista Roberto Moldavsky que, con su estilo particular, analizó la situación del país y no pudo evitar hablar del beso entre Javier Milei y su novia, Fátima Florez, en un teatro de Mar del Plata.

Primero, Moldavsky agradeció, con picardía, la presidencia actual porque le dio “mucho material”. “Tengo que cambiar lo que digo todas las semanas, imaginate que tenés al presidente chapándosela a Fátima, te abre una gran puerta”, señaló. Acto seguido, dio su mirada mordaz sobre el asunto. “Vos imaginate: está Javier, ahí besándose con Fátima, y los argentinos estamos acostumbrados a eso. Pero un tipo del FMI que dice: ‘Poneme la TV de Argentina que quiero ver cómo están las cosas’. Y lo ve a Javier sacado”, dijo con humor.

A continuación, a pedido de Feinmann, analizó el panorama económico. “A mí me preocupa lo mismo a cualquiera, que es que perdés la noción de los precios. Entonces vos vas a comprar un queso blanco y te dicen: ‘$9000′. Y vos decís: ‘Está bien, sí, puede ser’. Entonces es una situación que estamos diciendo: ‘¿Para dónde va esto’. Bueno, no se sabe bien todavía”, subrayó

Al respecto de la ley ómnibus y de todas las medidas que se anunciaron, Moldavksy continuó: “Además aparecen 300 DNU; me gustaría comer con el diputado los leyó y que me los cuente. Argentina tiene algo: una vez cené con Lacalle Pou y me dijo: ‘Yo no me banco a Pepe Mujica, pero lo que hizo bien lo sigo’. Argentina no tiene eso, acá e prende fuego todo lo que venía y se empieza de nuevo. Encima como hay alternancia se va prendiendo fuego todo. Uno tiene un sueño utópico y es que se junten Cristina, Milei, todos y se pongan de acuerdo en cuatro temas básicos”. Y siguió con su razonamiento inicial: “Pero bueno, todo lo que está pasando, lo que va, lo que viene, Insaurralde, muy agradecido, me dan de comer”.

“En el humor tenés que arriesgar un poquito. Yo me rio de las frases de los políticos. Yo agarro no hay plata, o la de Alberto que sufría por la sequía, ¡Y se fue y empezó a llover! ¿no serás vos?”, continuó y remató con humor: “Después analizo el discurso de Milei de campaña y le digo al público: ¡te avisó todo esto! Yo lo agarré para mi vida, y ahora salgo con una chica y le digo: soy depresivo, tengo hemorroides, en el sexo duro poco... si no me llama más, será de izquierda”.