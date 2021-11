“Un Presidente de papelón en papelón”, el duro comentario de Jonatan Viale

Cumplidos 692 días de mandato para Alberto Fernández como presidente de Argentina, Jonatan Viale apuntó contra varias de las declaraciones y acciones realizadas por el propio mandatario que lo dejaron mal parado ante la opinión pública. “¿No le quedó un poco grande la banda a Alberto?”, se preguntó filoso el periodista de LN+.

En la apertura de su clásica columna de opinión al frente de +Realidad, Viale repasó algunos de los episodios que “terminaron en un papelón del Presidente”. Entre ellos, destacó el megáfono que utilizó para aquietar las aguas de una multitud que se movía en estampida hacia la Casa Rosada en el velatorio de Diego Maradona, la frase hacia Cristina Kirchner -“Hice lo que me mandaste”- y sus graves dichos antes los ciudadanos de Brasil cuando dijo que “vinieron de la selva”, entre otros.

“Son síntomas de un Presidente improvisado, precario y no profesional. Un Presidente que no prepara sus discursos, que no estructura sus pensamientos, que llega sobre la hora a los encuentros sin saber qué tiene para decir”, afirmó el conductor haciendo hincapié en que la improvisación es su método de trabajo más destacado.

Más adelante, se refirió el vínculo que existe entre la vicepresidente y el mandatario. Luego de citar algunos ejemplos en los que Cristina Kirchner se impuso como la figura que toma las decisiones en el gobierno, Viale lanzó: “Nada nuevo, la humillación de la jefa. ‘Sos mío, te manejo, te reto, te domino, me pertenecés, me temés’. Todos estos pequeños símbolos construyeron una imagen de un presidente de la Nación decadente”.

A continuación, en un contexto crítico para la figura de un Presidente que debió codearse con los máximos líderes del mundo en el G-20, Jonatan Viale repasó los índices de imagen que arrastra Alberto Fernández. “68.2% de imagen negativa, 17,5% positiva y 13,9% regular”, citó el periodista.

Y así dio paso al análisis del rol de Fernández entre los referentes políticos en una nueva cumbre mundial. “No había gran interés del presidente americano (Joe Biden). Y para cerrar la cita, otra decisión extraña: Alberto Fernández no fue a la foto con los mandatarios en la Fontana di Trevi”, agregó en LN+.

“Un gira deslucida para un presidente deslucido. Estamos ante un líder intrascendente que camina por el mundo sin pena ni gloria. Y, sobre todo, que no tiene claro para dónde quiere ir”, sentención Jonatan Viale en +Realidad.

Finalmente, para redondear un duro editorial sobre el presenta de Alberto Fernández para los argentinos y para el exterior, Viale determinó: “Nadie en el mundo lo considera serio porque saben que detrás de todo está Cristina Kirchner y su cosmovisión del mundo que atrasa 70 años”. Y en este sentido apuntó contra la vicepresidenta: “Señora, hágase cargo de este invento, es todo suyo”.