Resultados de la Quiniela de Santa Fe ronda Primera de hoy, 17 de febrero

Este martes se sorteó la Quiniela de Santa Fe, en su edición Primera; controlá tu jugada y enterate si ganaste

Este martes 17 de febrero se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Santa Fe en su edición Primera. El número ganador resultó ser el 1683.

La cabeza del sorteo fue el número 83, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el mal tiempo.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Primera se realiza a las 12:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 1683
  • 0080
  • 4950
  • 3691

Luego completan el sorteo de la Quiniela de Santa Fe en la ronda Primera los siguientes números:

  • 5781
  • 8955
  • 1916
  • 9765
  • 2192
  • 1683
  • 8028
  • 2748
  • 8474
  • 5869
  • 7535
  • 4547
  • 7765
  • 3457
  • 9227
  • 7472

¿Cuándo se sortea la Quiniela de Santa Fe?

La Quiniela de Santa Fe realiza sorteos 4 veces al día: la Primera a las 12.00 h, más tarde el Matutino de las 14:30 h, seguido de la Vespertina de las 17.30 h y finalmente la Nocturna a las 21.00 h. De estos sorteos resultan los 20 números ganadores de la jornada.

¿Cómo se juega?

La Quiniela de Santa Fe dispone el sorteo de la siguiente forma: se giran en simultáneo cinco bolilleros; cuatro de ellos contienen esferas de goma con números del 1 al 9, estos se usan para determinar las 4 cifras que componen a los números premiados. El bolillero restante contiene bolillas numeradas del 1 al 20, y se usa para determinar la posición, y por ende el valor, de los números resultantes.

¿Cómo se apuesta en la Quiniela de Santa Fe?

La Quiniela de Santa Fe se juega apostando una determinada cantidad de dinero a números que van de 1 a 4 cifras y se ubican en lugares diferentes del ticket. El juego permite dos tipos de apuestas:

  • Apuestas directas al PRIMERO (1º) o a varios premios, es decir, a los DOS (2), TRES (3), CUATRO (4), CINCO (5), DIEZ (10) o a los VEINTE (20) premios, a UNA (1) cifra, a DOS (2) cifras, a TRES (3) cifras, a CUATRO (4) cifras ó a CINCO (5) cifras.
  • Apuestas en redoblonas, que consiste en una jugada combinada en la cual se apuesta a dos (2) números distintos o a un mismo número debiendo figurar en este último caso como mínimo dos (2) veces en el extracto dentro de los lugares de ubicación elegidos.

¿Cómo seguir el juego en la Quiniela de Santa Fe?

Los resultados de la Quiniela de Santa Fe y de otras loterías y juegos pueden verse en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

