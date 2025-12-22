LA NACION
en vivo

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, lunes 22 de diciembre

Este lunes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio
SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Santa Fe

El sorteo Previa de Quiniela de Santa Fe, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 5213

Top 5:

  • 5213
  • 9100
  • 8662
  • 1322
  • 2983

Top 20: 5213, 9100, 8662, 1322, 2983, 1474, 6251, 4646, 5895, 7479, 5119, 4824, 1641, 0751, 8988, 5650, 8793, 7713, 5680, 3095

Diccionario de los sueños: 13 > la yeta

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba

El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 3069

Top 5:

  • 3069
  • 4621
  • 6051
  • 7425
  • 4698

Top 20: 3069, 4621, 6051, 7425, 4698, 2736, 6844, 3330, 9057, 3736, 4310, 6526, 9229, 3109, 5606, 0347, 4069, 0264, 3766, 9346

Diccionario de los sueños: 69 > los vicios

10:00 | ¿Cuál es la apuesta mínima que se puede hacer en la quiniela?

El valor mínimo que puede tener una apuesta de quiniela varía según la lotería: en el caso de la provincia de Buenos Aires, la apuesta mínima es de $10, mientras que la de la Ciudad (exNacional) cobra $30 el extracto de quiniela.

09:30 | Cómo se cobran los premios de Quiniela

La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este lunes 22 de diciembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
Más leídas
  1. Quién es Mónica Almada, la elegida de Karina Milei para la AGN pese a la bronca de los aliados
    1

    Quién es Mónica Almada, la elegida de Karina Milei para desembarcar en la AGN pese a la bronca de los aliados

  2. El lujoso auto que le regaló Mauro Icardi a la China Suárez para Navidad
    2

    El lujoso auto que le regaló Mauro Icardi a la China Suárez para Navidad

  3. El PSOE se hunde en las urnas de Extramadura y empieza a mirar de reojo el liderazgo de Pedro Sánchez
    3

    El PSOE se hunde en las urnas de Extramadura y empieza a mirar de reojo el liderazgo de Pedro Sánchez

  4. Borja viaja para sumarse a Cruz Azul: la fuerte diferencia de contrato con River y el Xeneize
    4

    Miguel Borja viaja a México para formalizar su vínculo con Cruz Azul

Cargando banners ...