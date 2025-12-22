Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, lunes 22 de diciembre
Este lunes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Santa Fe
El sorteo Previa de Quiniela de Santa Fe, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 5213
Top 5:
- 5213
- 9100
- 8662
- 1322
- 2983
Top 20: 5213, 9100, 8662, 1322, 2983, 1474, 6251, 4646, 5895, 7479, 5119, 4824, 1641, 0751, 8988, 5650, 8793, 7713, 5680, 3095
Diccionario de los sueños: 13 > la yeta
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba
El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 3069
Top 5:
- 3069
- 4621
- 6051
- 7425
- 4698
Top 20: 3069, 4621, 6051, 7425, 4698, 2736, 6844, 3330, 9057, 3736, 4310, 6526, 9229, 3109, 5606, 0347, 4069, 0264, 3766, 9346
Diccionario de los sueños: 69 > los vicios
10:00 | ¿Cuál es la apuesta mínima que se puede hacer en la quiniela?
El valor mínimo que puede tener una apuesta de quiniela varía según la lotería: en el caso de la provincia de Buenos Aires, la apuesta mínima es de $10, mientras que la de la Ciudad (exNacional) cobra $30 el extracto de quiniela.
09:30 | Cómo se cobran los premios de Quiniela
La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.
09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este lunes 22 de diciembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.