Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, sábado 4 de abril
Este sábado se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
Qué documentos son necesarios para cobrar un premio de lotería
Quienes tengan que presentarse a cobrar un premio de la lotería deben presentar el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta ganadora.
Cómo se cobran los premios de Quiniela
La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.
Cuál es el plazo para cobrar un premio
Una vez realizado un sorteo y adjudicado el premio, el plazo estipulado para reclamarlo es de 15 días hábiles.
Resultados del sorteo Vespertina en Quiniela de Santa Fe
El sorteo Vespertina de Quiniela de Santa Fe arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 9957
Top 5:
- 9957
- 7428
- 7147
- 7755
- 8667
Top 20: 9957, 7428, 7147, 7755, 8667, 3860, 5499, 7495, 7208, 8530, 2164, 1996, 1089, 2780, 1980, 4743, 4712, 5304, 9959, 2143
Diccionario de los sueños: 57 > el jorobado
Resultados del sorteo Vespertina en Quiniela de Córdoba
El sorteo Vespertina de Quiniela de Córdoba arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 7534
Top 5:
- 7534
- 3868
- 8469
- 2299
- 5346
Top 20: 7534, 3868, 8469, 2299, 5346, 0663, 0886, 2479, 4139, 3602, 4994, 5640, 8241, 8241, 2692, 0168, 8557, 3363, 1416, 2194
Diccionario de los sueños: 34 > la cabeza
Resultados del sorteo Vespertina en Quiniela de la Ciudad
El sorteo Vespertina de Quiniela de la Ciudad arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 7780
Letras: E, C, K, M
Top 5:
- 7780
- 7743
- 4773
- 3858
- 3923
Top 20: 7780, 7743, 4773, 3858, 3923, 6113, 1642, 1468, 2195, 2848, 6546, 5749, 0708, 3734, 5875, 1852, 8159, 7453, 0495, 1961
Diccionario de los sueños: 80 > la bocha
Resultados del sorteo Vespertina en Quiniela Provincia
El sorteo Vespertina de Quiniela Provincia arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 8632
Top 5:
- 8632
- 5097
- 5821
- 8160
- 6152
Top 20: 8632, 5097, 5821, 8160, 6152, 1065, 6622, 6416, 2550, 4315, 2025, 1403, 0106, 5324, 5633, 4345, 2817, 7726, 9234, 3593
Diccionario de los sueños: 32 > el dinero
Qué números representan los sueños con animales para la quiniela
- 00: Águila
- 01: Víbora
- 02: Cachorros
- 03: Tordo
- 04: Gusano
- 05: El gato
- 06: El perro
- 07: El zorro
- 08: Lagarto
- 09: Anguila
- 10: Burro
- 11: Cebra
- 12: El mono
- 13: La plaga
- 14: Peludo
- 15: Gacela
- 16: Ciempiés
- 17: La lechuza
- 18: Garrapatas
- 19: Los peces
- 20: La mariposa
- 21: La gallina
- 22: Los patitos
- 23: Perdiz
- 24: El caballo
- 25: El pavo
- 26: El canguro
- 27: Medusa
- 28: Vizcacha
- 29: El cangrejo
- 30: Liebre
- 31: Cascarudos
- 32: La mosca
- 33: Cordero
- 34: Ñandú
- 35: El pichón
- 36: Ballena
- 37: Pirañas
- 38: Cabra
- 39: El toro
- 40: Los cisnes
- 41: Avispas
- 42: Pavo real
- 43: El sapo
- 44: Oso hormiguero
- 45: Toro
- 46: La manada
- 47: Cigüeña
- 48: Loro
- 49: Camello
- 50: Foca
- 51: Hormigas
- 52: Delfín
- 53: Golondrina
- 54: Vaca
- 55: Canario
- 56: Mosquitos
- 57: Pulpo
- 58: Buitre
- 59: Caracol
- 60: Hornero
- 61: Tortuga
- 62: Garza
- 63: Lobo
- 64: Cocodrilo
- 65: Tigre
- 66: Lombrices
- 67: Tiburón
- 68: La esponja
- 69: Camaleón
- 70: Flamenco
- 71: Cerdos
- 72: Hipopótamo
- 73: Cucaracha
- 74: Arañas
- 75: Pingüino
- 76: Escorpión
- 77: Conejo
- 78: Las pulgas
- 79: Cuervo
- 80: El oso
- 81: Zorrino
- 82: Los gallos
- 83: Ardilla
- 84: Abejas
- 85: Bichitos
- 86: Cardinal
- 87: Piojos
- 88: León
- 89: Ratas
- 90: Vampiro
- 91: Colibrí
- 92: Avestruz
- 93: Palomas
- 94: La rana
- 95: Carancho
- 96: Elefante
- 97: El grillo
- 98: Pelícano
- 99: Jirafa
Empezó el sorteo Vespertina de quiniela
Las casas de lotería de la Ciudad (exNacional) y la provincia de Buenos Aires ya realizan el sorteo Vespertina de quiniela, el anteúltimo juego del día. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.
Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)
Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.
Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)
Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.
Qué números para la quiniela representan los nombres en los sueños
- 00: Raúl - Dora
- 01: Norma
- 02: Mariano - Ana
- 03: Nicolás
- 04: Mónica
- 05: Esteban
- 06: Ramón - Ema
- 07: Graciela
- 08: Eduardo
- 09: Teresa
- 10: Norberto
- 11: Javier - Nadia
- 12: Domingo
- 13: Claudia
- 14: Néstor
- 15: Cristina
- 16: Osvaldo
- 17: Margarita
- 18: Julio - Perla
- 19: Alfonso
- 20: Viviana
- 21: Carmen
- 22: Francisco
- 23: Juana
- 24: Luis - Iris
- 25: Victoria
- 26: Pablo - Hilda
- 27: Eusebio
- 28: Isabel - Rodrigo
- 29: Gabriel
- 30: Lucía
- 31: Alicia - Alfredo
- 32: Pedro - Sandra
- 33: José - Alba
- 34: Manuel
- 35: Rafael - Rocío
- 36: Alberto
- 37: Carlos
- 38: Víctor - Lía
- 39: Cecilia - Nora
- 40: Héctor - Fabiana
- 41: Jorge
- 42: Félix - Gladys
- 43: Antonio
- 44: Estela
- 45: Juan - Ruth
- 46: Vicente
- 47: Clemente
- 48: Miguel
- 49: Romina
- 50: Natalia
- 51: Lucas
- 52: Liliana
- 53: Florencia
- 54: Lorenzo
- 55: Matilde
- 56: Lidia - Rubén
- 57: Agustín
- 58: Damián
- 59: Josefa - David
- 60: María - Facundo
- 61: Bernardo
- 62: Ignacio
- 63: Mirta
- 64: Regia - Hernán
- 65: Leonardo
- 66: Adriana
- 67: Rosa - Horacio
- 68: Diego - Elba
- 69: Laura - Emilio
- 70: Felipe
- 71: Abel
- 72: Martín
- 73: Sebastián
- 74: Ricardo - Olga
- 75: Armando
- 76: Roberto - Karen
- 77: Clara
- 78: Enrique
- 79: Oscar - Valeria
- 80: Fernando
- 81: Angélica
- 82: Soledad
- 83: Beatriz
- 84: Cayetano
- 85: Guillermo
- 86: Mario
- 87: Dante
- 88: Ezequiel
- 89: Gonzalo
- 90: Andrés
- 91: Arturo
- 92: Gastón
- 93: Hugo
- 94: Omar
- 95: Fabián
- 96: Gustavo
- 97: Marta
- 98: Vilma
- 99: Daniel
A qué hora cierran las apuestas de la Lotería de la Ciudad (exNacional)
Los apostadores pueden jugar sus números en los sorteos de la lotería de la Ciudad (exNacional) hasta cinco minutos antes de que empiecen a girar las bolillas.
Resultados del sorteo Matutina en Quiniela de la Ciudad
Los siguientes números ganadores salieron en el sorteo Matutina de Quiniela de la Ciudad:
La Cabeza: 3712
Letras: I, C, C, M
Top 5:
- 3712
- 4003
- 2935
- 1245
- 1006
Top 20: 3712, 4003, 2935, 1245, 1006, 5651, 8348, 6349, 9432, 1757, 2302, 3234, 1670, 1508, 8828, 4428, 6829, 8098, 3310, 0721
Diccionario de los sueños: 12 > el soldado
Resultados del sorteo Matutina en Quiniela Provincia
Los siguientes números ganadores salieron en el sorteo Matutina de Quiniela Provincia:
La Cabeza: 3404
Top 5:
- 3404
- 8624
- 3370
- 3744
- 3442
Top 20: 3404, 8624, 3370, 3744, 3442, 2603, 1888, 4358, 4290, 3281, 2517, 2945, 5389, 2518, 5882, 7022, 7194, 9536, 6760, 6493
Diccionario de los sueños: 04 > la cama
Empezó el sorteo Matutina de quiniela
Ya giran las bolillas del sorteo Matutina, tercer juego de quiniela del día, que comienza a las 15:00 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve se conocerán todos los resultados y números ganadores.
¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?
La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:
Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
Apuesta redoblona:
Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
Cómo se cobran los premios de Quiniela
La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.
¿Cuál es la apuesta mínima que se puede hacer en la quiniela?
El valor mínimo que puede tener una apuesta de quiniela varía según la lotería: en el caso de la provincia de Buenos Aires, la apuesta mínima es de $10, mientras que la de la Ciudad (exNacional) cobra $30 el extracto de quiniela.
Resultados del sorteo Primera en Quiniela de Santa Fe
El segundo juego de Quiniela de Santa Fe del día, el sorteo Primera, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:
La Cabeza: 9554
Top 5:
- 9554
- 8276
- 4878
- 3846
- 2148
Top 20: 9554, 8276, 4878, 3846, 2148, 6238, 6720, 5938, 1435, 9731, 5715, 4224, 5624, 0314, 1819, 6476, 7152, 7511, 2102, 9104
Diccionario de los sueños: 54 > la vaca
Resultados del sorteo Primera en Quiniela de Córdoba
El segundo juego de Quiniela de Córdoba del día, el sorteo Primera, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:
La Cabeza: 1177
Top 5:
- 1177
- 2125
- 4169
- 0639
- 8195
Top 20: 1177, 2125, 4169, 0639, 8195, 6611, 4892, 7635, 5666, 8091, 8374, 2116, 6786, 6355, 9433, 6244, 6343, 9138, 5964, 5152
Diccionario de los sueños: 77 > las piernas
Resultados del sorteo Primera en Quiniela de la Ciudad
El segundo juego de Quiniela de la Ciudad del día, el sorteo Primera, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:
La Cabeza: 2548
Letras: F, J, L, L
Top 5:
- 2548
- 9291
- 2978
- 5620
- 0095
Top 20: 2548, 9291, 2978, 5620, 0095, 8263, 3484, 0492, 6923, 9602, 0837, 4202, 5962, 3416, 5222, 3595, 3765, 9214, 3404, 7126
Diccionario de los sueños: 48 > el muerto que habla
Resultados del sorteo Primera en Quiniela Provincia
El segundo juego de Quiniela Provincia del día, el sorteo Primera, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:
La Cabeza: 4623
Top 5:
- 4623
- 3221
- 7437
- 0007
- 6847
Top 20: 4623, 3221, 7437, 0007, 6847, 1018, 6998, 0649, 9718, 3400, 4828, 6155, 5191, 8539, 3741, 0648, 1495, 8359, 3614, 4736
Diccionario de los sueños: 23 > el cocinero
¿Qué significan los sueños y los números para la quiniela?
Según la tradición local, se asignan distintos números a los sueños, que permiten apostar inspirándose en las experiencias oníricas. La tabla más popular en la Argentina establece las siguientes relaciones:
- 00: Los huevos
- 01: El agua
- 02: El niño
- 03: San Cono
- 04: La cama
- 05: El gato
- 06: El perro
- 07: El revólver
- 08: El incendio
- 09: El arroyo
- 10: El cañón
- 11: El minero
- 12: El soldado
- 13: La yeta
- 14: El borracho
- 15: La niña bonita
- 16: El anillo
- 17: La desgracia
- 18: La sangre
- 19: El pescado
- 20: La fiesta
- 21: La mujer
- 22: El loco
- 23: El cocinero
- 24: El caballo
- 25: La gallina
- 26: La misa
- 27: El peine
- 28: Los cerros
- 29: San Pedro
- 30: Santa Rosa
- 31: La luz
- 32: El dinero
- 33: Cristo
- 34: La cabeza
- 35: El pajarito
- 36: La castaña
- 37: El dentista
- 38: Las piedras
- 39: La lluvia
- 40: El cura
- 41: El cuchillo
- 42: Las zapatillas
- 43: El balcón
- 44: La cárcel
- 45: El vino
- 46: Los tomates
- 47: El muerto
- 48: Muerto que habla
- 49: La carne
- 50: El pan
- 51: El serrucho
- 52: Madre e hijo
- 53: El barco
- 54: La vaca
- 55: La música
- 56: La caída
- 57: El jorobado
- 58: El ahogado
- 59: Las plantas
- 60: La virgen
- 61: Escopetas
- 62: La inundación
- 63: El casamiento
- 64: El llanto
- 65: El cazador
- 66: Las lombrices
- 67: La mordida
- 68: Los sobrinos
- 69: Los vicios
- 70: Muerto sueño
- 71: Excremento
- 72: La sorpresa
- 73: El hospital
- 74: Gente negra
- 75: Los besos
- 76: Las llamas
- 77: Pierna mujer
- 78: La ramera
- 79: El ladrón
- 80: La bocha
- 81: Las flores
- 82: La pelea
- 83: Mal tiempo
- 84: La iglesia
- 85: La linterna
- 86: El humo
- 87: Los piojos
- 88: El Papa
- 89: La rata
- 90: El miedo
- 91: El excusado
- 92: El médico
- 93: El enamorado
- 94: El cementerio
- 95: Los anteojos
- 96: El marido
- 97: La mesa
- 98: La lavandera
- 99: El hermano
Empezó el sorteo Primera de quiniela
El sorteo Primera, segundo juego de quiniela del día, comenzó en las casas de lotería de la Ciudad (exNacional) y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.
¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?
La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:
Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
Apuesta redoblona:
Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Santa Fe
El sorteo Previa de Quiniela de Santa Fe, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 8890
Top 5:
- 8890
- 0797
- 8345
- 1929
- 7525
Top 20: 8890, 0797, 8345, 1929, 7525, 2001, 3834, 0675, 5092, 8102, 8504, 8738, 8905, 8016, 1974, 7869, 0563, 4338, 2749, 9194
Diccionario de los sueños: 90 > el miedo
Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba
El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 9299
Top 5:
- 9299
- 6399
- 3108
- 9798
- 9639
Top 20: 9299, 6399, 3108, 9798, 9639, 0017, 9905, 2062, 0653, 7686, 1504, 7698, 7888, 4776, 3122, 0665, 1778, 4846, 5087, 5188
Diccionario de los sueños: 99 > el hermano
Resultados del sorteo Previa en Quiniela de la Ciudad
El sorteo Previa de Quiniela de la Ciudad, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 8214
Letras: F, K, K, W
Top 5:
- 8214
- 1661
- 0572
- 3756
- 2914
Top 20: 8214, 1661, 0572, 3756, 2914, 4948, 1294, 6316, 4044, 6771, 2532, 2000, 9411, 6546, 4548, 6788, 9325, 1132, 6884, 6685
Diccionario de los sueños: 14 > el borracho
Resultados del sorteo Previa en Quiniela Provincia
El sorteo Previa de Quiniela Provincia, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 9718
Top 5:
- 9718
- 3630
- 3381
- 0155
- 9683
Top 20: 9718, 3630, 3381, 0155, 9683, 1649, 5039, 3423, 8149, 3670, 1345, 1585, 5505, 2214, 5408, 5632, 5774, 9919, 0316, 8714
Diccionario de los sueños: 18 > la sangre
Empezó el sorteo Previa de quiniela
El primer juego de quiniela del día, el sorteo Previa, comenzó desde las 10:15 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.
¿Cuál es la apuesta mínima que se puede hacer en la quiniela?
El valor mínimo que puede tener una apuesta de quiniela varía según la lotería: en el caso de la provincia de Buenos Aires, la apuesta mínima es de $10, mientras que la de la Ciudad (exNacional) cobra $30 el extracto de quiniela.
¿Cómo se juega a la quiniela de la Ciudad (exNacional)?
Para participar de los sorteos de quiniela de la Ciudad, es necesario elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual se quiere apostar, según la programación. A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio de los ganadores está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados.
¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este sábado 4 de abril. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
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