Ropa y accesorios para prácticas zen, como el yoga, a partir de compost textil. La diseñadora Florencia Fiocca lo incluye en su próxima colección que ya presentó en Estados Unidos, donde expande su marca Ffocco.

Lo último en el diseño upcycled es el compost textil. Qué es y qué suma a una propuesta de diseño. La diseñadora Florencia Fiocca es una de las pocas que lo realiza y cuenta en qué lo aplica. Lo incluye en su última colección que acaba de presentar en Estados Unidos, donde expande su marca.

Cinco años después de ser consultada sobre si hacía ropa de yoga y responder que solo era una buena idea, Florencia Fiocca no solo consolida su marca de "ropa calma", como le gusta llamar a su trabajo, si no que la proyecta en el exterior. De gira por Estados Unidos consiguió destacarse en Active Collective 2019, una feria de negocios de Los Ángeles, que la puso a la altura de marcas líderes de indumentaria para la práctica de disciplinas zen, entrenamiento y otras actividades deportivas, swimwear incluido, como Avocado, Alo Yoga, Billion Clothing y Girlfriend Collective, entre otras.

Además de diseñadora, Florencia Fiocca es instructora de yoga, nada mejor para saber cuál es la indumentaria adecuada para esta práctica

Ffocco fue la única firma argentina participante y logró importantes contactos de negocios con tiendas mayoristas especializadas y cierra alianzas con marcas líderes de activewear. Un segmento que crece en el mercado de la indumentaria y que, cada vez más, tiende a convertirse en athleisure.

"De alguna manera lo espiritual o lo necesario, en cuanto a indumentaria y accesorios, para realizar actividades que tienen que ver con el crecimiento espiritual tienen un rédito comercial, acá, en California; por eso me presenté en esta feria y resulté seleccionada, y preferí esta edición -ya que hay otra feria en Nueva York- porque la propuesta y enfoque tiene que ver más con lo mío; no obstante, más allá de los resultados que pudiera tener el manejo del yoga y afines, no son pocas las personas en el mundo que se dedican cada vez más a crecer con estas prácticas que se inscriben en lo espiritual", explica la diseñadora.

Asociarse a una marca líder en ese país fue una de sus conquistas y destaca que la impulsa a concretar sus proyectos de realizar ropa seamless y de compost textil. "La ropa sin costura reduce muchísimo el desperdicio y, en consecuencia, evita la tremenda contaminación que produce el descarte de telas; esto es algo que me obsesiona y en el que trabajo desde hace tiempo: confeccionar con residuo cero hoy es fundamental", señala.

Ffocco tiene accesorios hechos a partir de compost textil y, en breve, lanzará ropa seamless

¿Qué es el compost textil? Así como se composta la materia orgánica, también se busca reducir los desperdicios que generan el uso de telas, la cuales también se someten a un tratamiento especial. "Yo hago compost de los restos de la comida que consumo, es decir, me ocupo del destino de los desperdicios orgánicos que genero, por eso, obviamente, si produzco ropa tengo que hacerme cargo del desperdicio que también genero. El compost textil consiste en convertir restos de telas en nuevas fibras y a partir de ellas hago elementos de yoga, como mantas para hacer yin yoga, o masaje tailandés, y bolsters, o almohadones para esta práctica, todo siempre con estampas".

Y esto, Fiocca lo presentó en su última colección, la del próximo verano, que tiene una variada línea de calzas, especial para el yoga y afines, en varios largos con variedad de color y prints.