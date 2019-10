Familias en composé. Las influencers ponen de moda vestirse todos iguales

La tendencia surgió en Corea y las celebrities de las redes sociales la adoptaron, junto a maridos e hijos

La atracción es combinar el look de toda la familia, ya sea a través de detalles como una prenda negra compartida, o de manera más recargada, como en el caso de los clanes que salen totalmente engamados. Los fundamentalistas de esta tendencia llegan a uniformar a sus familias con ropa exacta, en sus versiones adulto y mini. Es cierto que el ritmo de la maternidad exige simplificar, muchas veces en el apuro por salir se opta por los mismos conjuntos para los hijos, o se elige lo mismo a la hora de comprar. Sin embargo, la tendencia del composé va más allá de la comodidad que implica; es una decisión.

Dikla Goren

La moda de las parejas uniformadas tuvo su debut en los 1990 en Corea del Sur, con el nombre "keo-peul-look" que se puede traducir como parejas combinadas. Al parecer, nació como un gesto de complicidad y de demostración de compromiso con la pareja, en una sociedad en la que las expresiones de amor en público no están bien vistas. Este fenómeno que fue adoptado por famosos como Chiara Ferragni con Fedez, y Kim Kardashian con Kanye West, hoy abrió sus alas y se expandió también a los hijos.

Así lo reflejan varias instagramers que publican fotos con este estilo simbiótico que puede resultar tierno dentro de su extrañeza. Sus prendas fetiche son las remeras con mensajes positivos del tipo "Let love rule" (Dejá que mande el amor), como las de la familia de Dikla Goren (@diklagoren), influencer de moda, en uno de sus últimos posteos. Ella es una israelí madre de tres chicos (más uno en camino), radicada en Nueva York que comparte -a través de Instagram y de un blog- su estilo de vida "sofisticadamente sencillo". Mucho tiene que ver la moda uniformada con este manifiesto, al evidenciar sofisticación y simplicidad a la vez.

Se suman las marcas

Dikla Goren

Son varias las marcas que han dado respuesta a esta moda, con secciones especialmente pensadas para que toda la familia pueda combinar su estilo. Desde Hong Kong para el mundo "Pop real" (popreal.com) ofrece outfits nocturnos, también playeros y hasta para cocinar en familia. "Dress like mommy" (dresslikemommy.com) es otra marca que comercializa originales looks combinados para toda la familia, con ediciones especiales como Halloween. La exclusiva tienda "Maisonette" (maisonette.com) que vende ropa para niños de marcas de lujo y diseñadores independientes, comenzó incorporando algunos productos bajo el lema "mommy and me" (mamá y yo) y fue tal el furor, que abrieron una nueva unidad de negocio a la que llamaron "Maman&Mini". Pat pat (patpat.com) nacida en 2014 en California tiene más de dos mil propuestas de moda para la familia completa. Asimismo, en sitios de comercio online como E-bay, Amazon y Ali express se puede encontrar la sub sección "matching family outfits" o "family outfits".

Kaley Munday

Además de ropa informal y de fiesta, la tendencia se hace presente en trajes de baño. A muchas influencers de moda les fascinan las estampas combinadas en bikinis o enterizas para las mamás y las hijas, junto con las zungas para los chicos. En la marca local "Madre e hija" (@madrehija) ofrecen diversas opciones de trajes de baño y accesorios playeros con diseño, para combinar. "Be pinnapple" (@bepinnapplehandmade) produce idénticos kimonos y túnicas para mamás e hijas, con estampas veraniegas y muy delicadas. Hallo Filly (@hallofilly), por su parte, tiene la alternativa de pijamas para madres e hijas.

Mamás influencers fans del composé

Dikla Goren

Sus fotos familiares son siempre desordenadas, con los personajes algo distraídos y con un estilo descontracturado. Sin embargo, los cinco miembros de la familia están combinados a la perfección.Sarah Lit (@sarah_lit).Madre de cinco hijos y fan de la moda, su cuenta de Instagram parece un lookbook ya que todo está engamado y combinado casi obsesivamente.

Innika Choo.

La diseñadora australiana radicada en Bali tiene un ojo fotográfico con personalidad. Vale la pena descubrir su universo y sus looks familiares.

Janene Crossley

Es la reina de la moda familiar combinada. En su perfil cuenta con decenas de fotos en composé donde cada detalle está cuidado.

Kaley Munday

Es inglesa y tuvo cuatro hijos en cinco años. Lleva el composé a su máxima expresión con variados looks familiares realmente idénticos.

Krista Horton

Fan del look familiar que muchas veces divide en femenino - masculino, llevando ella y su hija un mismo conjunto que va en concordancia con el de su marido y su hijo varón.

Ginger Parrish

Es mamá de tres varones y diseñadora de sombreros. Sus looks son tan exitosos que armó un comercio online donde figuran varios de los ítems que llevan. También es experta en combinar a toda su familia.

.

Janene Crossley