Hola invierno: 3 looks para hacerle frente al frío

Los pantalones sastreros son una buena forma de sumar formalidad sin restar confort

Tonos neutros y un poco de degradé para los looks masculinos más abrigados

Los jeans cargo también son furor entre los más chicos

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