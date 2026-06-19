Hola invierno: 3 looks para hacerle frente al frío

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- Campera de abrigo de paño, con interior de pelo y cuello de piel desmontable ($189.990): Top White; 15% en compra online y presencial de domingo a martes.
- Sweater tejido en hilado Manhattan, de escote redondo ($135.500): Guetaria; 15% de miércoles a sábado.
- Pantalón sastrero de cintura recta sin pinzas, 100% lana italiana Luigi Buratti ($699.990): Sastrería González; 25% para socios BLACK y 15% para Premium los martes y miércoles.
- Bufanda tejida de 25 cm ancho y 190 cm de largo ($43.899): This Is Feliz Navidad; 20% todos los días.
- Botas de cuero de caña media, con taco fino de 5,5 cm de altura ($240.000): Bruno Manetti; 30% todos los días.
- Campera unisex matelaseada de abrigo de calce regular, acceso frontal mediante botones de metal grabados y puños con dos niveles de ajuste mediante broches ($205.900): Luxo; 20% para socios BLACK y 15% para Premium todos los días.
- Sweater de cuello redondo de lana, acrílico y nylon ($279.900): Revolver; 15% en compra online y presencial los lunes y jueves.
- Pantalón de corderoy 100% algodón, con presillas y bolsillo tipo jean ($138.980): Prototype; 20% todos los días.
- Zapatillas de cuero con base color caramelo ($160.000): Bourbon; 15% en compra online y presencial todos los días.
- Bufanda espigada de taco suave, con flecos en los extremos ($35.900): Equus; 20% todos los días.
- Tapado de piel sintética con efecto buclé, con botones en forma de flor e interior totalmente forrado ($199.890) y jean cargo de corte wide leg, con cintura elástica ($105.890): Wanama Kids; 20% en compra online y presencial y 10% en compra online y presencial acumulable con promociones, todos los días.
- Sweater de estampa animal print ($98.000): Miñoqui; 15% todos los días.
- Polera de algodón beige ($39.000): Magdalena Esposito; 20% los lunes.
- Zapatillas modelo Mayze Gliter, con base estilo plataforma ($99.999): Puma; 20% todos los días.
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