Content LAB para Club LA NACION
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
La primavera pide pista: 3 looks para disfrutarla
Propuestas para chicos y grandes
- 3 minutos de lectura'
De viaje
- Gorra de sarga de algodón con visera marca Adidas ($54.999): Forleden; 20% en compra online y presencial todos los días.
- Polo de mangas cortas, 100% piqué de algodón ($115.000): La Martina; 20% todos los días y 10% acumulable con promociones todos los días.
- Pantalón cargo de lino, regular fit ($110.250): Prototype; 20% todos los días.
- Carry on con candado TSA incorporado, cuatro ruedas dobles, expandible, capacidad 40 lt ($389.990): Samsonite; 25% para BLACK y Premium en compra presencial y 15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online acumulable con promociones, todos los días.
- Zapatillas modelo Samba OG, de cuero, con detalles de gamuza y cordones ($199.999): Adidas; 20% todos los días en locales adheridos.
Fin de semana con amigas
- Campera de nylon oversize, con ribete ($99.900): Magher; 20% todos los días.
- Conjunto de buzo cuello polo y short confeccionados en punto rayado, de fit relajado, con elástico en cintura y bolsillos laterales ($118.000 y $78.000 respectivamente): Cipitria; 20% de lunes a miércoles.
- Bolso de 35 litros repelente al agua, con cierre de doble cursor, bolsillos internos, asas y correa regulable y desmontable ($86.000): Sonder; 20% todos los días.
- Zapatillas Fila New retro, con capellada que combina malla transpirable y recortes de material sintético ($119.900): Sportline; 20% en compra online y presencial todos los días.
- Medias de algodón con logo bordado ($11.900 el pack x 2): Forleden; 20% en compra online y presencial todos los días.
Tarde de picnic
- Campera de ajuste holgado, estilo bomber, con cierre frontal ($94.990): Adidas; 20% todos los días en locales adheridos.
- Remera de jersey gamuzado 100% algodón, con estampa central ($45.000) y legging de modal con estampa floral ($59.800): Pioppa; 20% en compra online y presencial los martes.
- Zapatillas con una parte superior sintética de durabuck y una plantilla de espuma viscoelástica Air-Cooled Memory Foam ($79.990): Skechers; 20% en locales adheridos todos los días.
- Lunchera térmica de 10 litros de capacidad ($49.990): Samsonite; 25% para BLACK y Premium en compra presencial y 15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online acumulable con promociones, todos los días.
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