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Bienvenido otoño: 3 looks para empezar a palpitar la nueva temporada

Club LA NACION acompaña a equiparse con las mejores prendas

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Las nuevas colecciones de otoño-invierno traen capas, texturas y tonos que combinan abrigo y estilo. Una temporada que invita a vestirse con intención, sin resignar comodidad.
Las nuevas colecciones de otoño-invierno traen capas, texturas y tonos que combinan abrigo y estilo. Una temporada que invita a vestirse con intención, sin resignar comodidad.
La paleta de marrón, crudo y ocre conquista las vidrieras
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Deportivo y a la vez urbano, un look que siempre funciona para ellos
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Estampados, texturas y detalles que marcan la diferencia: la moda infantil también le pone gracia al otoño
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