Content LAB para Club LA NACION
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Bienvenido otoño: 3 looks para empezar a palpitar la nueva temporada
Club LA NACION acompaña a equiparse con las mejores prendas
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- Campera de corte holgado, de corderoy con cierre de doble circulación ($239.999): Adidas; 15% en locales adheridos todos los días.
- Sweater de lana y acrílico, cuello redondo con moldería regular y mangas y cintura con puños ($159.990): Sastrería González; 25% para socios BLACK y 15% para Premium los martes y miércoles.
- Jean extra wild leg ($160.000): Guetaria; 15% de miércoles a sábado.
- Texanas de cuero con cierres laterales ($144.490): Alucinna; 20% todos los días.
- Aros de fundición de metal con baño dorado ($55.000): María Rivolta; 20% de lunes a jueves hasta el 31.3.
- Campera de tejido repelente al agua, con relleno y forrería interna de polar ($129.900): Equus; 20% todos los días.
- Buzo de algodón washed con estampa, oversize ($89.899): This is Feliz Navidad; 20% en compra online y presencial todos los días.
- Denim azul con spandex, de corte recto ($114.900): Toche; 20% para socios BLACK y 15% para Premium todos los días.
- Zapatillas modelo Milenio Tech, de punta redondeada, con plantillas SoftFoam, cordones y suela de goma ($159.999): Puma; 20% en compra online todos los días.
- Gorra trucker con logo bordado ($49.999): Adidas; 15% en locales adheridos todos los días.
- Chaleco de corderoy con forro de corderito y guarda de flores bordada ($129.800): Pioppa; 20% en compra online y presencial los martes.
- Remera de mangas largas, de algodón flamé con estampa en el frente ($36.000): Magdalena Espósito; 20% los lunes.
- Pantalón de gabardina estampada animal print, de calce relajado ($119.889): Wanama Kids; 20% en compra online y presencial y 10% en compra online y presencial acumulable con promociones, todos los días.
- Zapatillas adidas Gazelle ($62.990): Forleden; 15% en compra online y presencial todos los días.
- Mini mochila Jansport Half Pint con 10 litros de capacidad ($47.491): Tienda Barbados; 20% en compra online y presencial todos los días.
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