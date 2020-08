Perfumes y make up.De espejos virtuales a tutoriales ¿cómo elegir sin probarlos?

Con herramientas tecnológicas y nuevas reglas en las tiendas, las marcas de belleza se adaptan para llegar con sus productos acorde al distanciamiento

La pandemia y consecuente cuarentena impusieron nuevos hábitos de consumo y de uso en maquillaje y fragancias. Situaciones tan comunes como comprar una base, o probar un perfume, prestar un rímel o usar un labial cambiaron completamente con la nueva normalidad.

El make up es uno de los más afectados por el cambio, hasta hace unos meses era impensado comprar una base, por ejemplo, sin probarla en la piel, lo mismo en el caso de un lápiz labial o una sombra. Pero hoy, con los nuevos protocolos de higiene, los probadores desaparecieron de las tiendas y, si bien algunas marcas avanzan con la oferta de muestras, otras usan la tecnología y la experiencia para ayudar a las clientas en sus elecciones.

Y es que elegir una base sin probarla y no fallar puede volverse todo un desafío. Para resolver esto, la marca de lujo Givenchy realizó un video explicativo a cargo de Sebastián Correa, su make up artist, para elegirlas sin equivocaciones en la textura o el color. Incluso a las clientas que compran les ofrecen la garantía de que si cuando les llega no es el tono correcto, pueden devolverla.

"Como la gente no puede probar las bases digitalicé los tonos para ver cuál era la composición de cada color y luego sugerir la más apropiada de acuerdo al tono y al subtono de la piel", explica Correa. Un buen dato a tener en cuenta es que el tono es el color que vemos y el subtono es la tendencia que tiene ese color que puede ser fría, neutra o cálida. ¿Cómo saber cuál es nuestro subtono? "Nos podemos dar cuenta de dos maneras, primero observando cómo reacciona la piel al sol: si te pones colorada pero nunca te bronceas, el subtono es frío; si te pones colorada y luego un bronceado leve, es neutro; y si directamente pasas al bronceado, es cálido. Otra forma es mirar el color de las venas en el antebrazo, si son moradas el subtono es frío, si son azuladas es neutro y si son verdosas es cálido", asegura el experto de Givenchy. Tanto para él como para la marca, la elección correcta de la base a distancia fue un reto que tuvo un gran éxito ya que ninguna de las bases compradas tuvo que ser devuelta por las clientas.

Otra marca que se respondió a los nuevos hábitos de consumo que trajo la cuarentena de manera rápida y utilizando la tecnología fue Lancôme, que lanzó un espejo virtual para poder elegir el color del maquillaje sin necesidad de probarlo en la piel. Sobre esta novedad, María Pilar Iribarne, directora de marketing Lancôme & Biotherm, asegura que es un lanzamiento funcional ya que "a través de la cámara de la computadora, celular o ipad, o incluso subiendo una foto, se puede ver como lucirán bases, máscaras, labiales, delineadores, entre otros. Es ideal para evaluar, por ejemplo, qué máscara de pestañas es la adecuada de acuerdo al efecto deseado o cuál es el tono de base correcto, o qué labial le sienta mejor para su tono de piel", asegura.

Del mismo modo, Maybelline New York lanzó un probador virtual junto con la presentación de sus nuevos labiales larga duración. Para usarla hay que acceder a la aplicación de YouTube desde el celular, buscar el video "Nuevos SuperStay Matte Ink Pinks"(https://youtu.be/UB7DVVoXoGE), luego hay que hacer click en Probalos y activar la cámara para comenzar.

No va más

Las recomendaciones de salud trajeron cambios en cuanto al uso, los protocolos dejan atrás la costumbre de prestar una sombra, base, labial o rubor, entre amigas. También tendrán que seguir estrictos cuidados e higiene, maquilladores profesionales tanto para eventos sociales como para producciones.

En este contexto cayó el consumo de maquillaje porque su uso se redujo notablemente. "Esto sucede por dos motivos, primero por estar en casa y también por el uso del barbijo", dice Camilo Daza, director general de Dior Argentina. El hecho de no salir todos los días hizo que gran parte de las mujeres dejara de usar make up o, por lo menos, no con la misma frecuencia. Por otra parte, al salir con barbijo, directamente muchas optan por no ponerse labial, primero porque no se ve y también porque con algunos productos se puede manchar el barbijo.

Los labiales ya no se prestan y se prueban con elementos descartables

"Se vio una caída más pronunciada en el segmento de labios sobre todo", explica Daza quien en contraposición observa un fuerte crecimiento de las ventas de productos para el cuidado de la piel "ya que las personas cuentan con más tiempo para cuidarse al estar en casa". Coincide Andrea Pappolla, gerente de marketing de Givenchy, "tenemos más tiempo para dedicarle a la belleza de la piel, y también para informarnos acerca de sus cuidados. Estamos viendo un gran crecimiento en el segmento de tratamiento. También se han vuelto protagonistas los tutoriales de marcas e influencers sobre técnicas de maquillaje".

La compra online de productos de belleza es otra forma de consumo que, si bien venía en crecimiento desde el año pasado, se incrementó durante la cuarentena. Mercado Libre realizó un análisis del período comprendido entre el 1 de abril y el 25 de junio, cuando la categoría de Belleza y Cuidado Personal registró un incremento en ítems vendidos del 168% en comparación con el mismo período del año pasado y, a su vez, un aumento del 126% respecto al período previo al inicio del confinamiento.

La vuelta a las tiendas

¿Cómo será probar un perfume? ¿cómo se preparan las marcas? Según Pablo Mortstedt, VP Latam South de Puig, ya han entrenado en forma virtual a sus vendedores para compartir nuevas reglas, como el uso mascarilla y guantes, desinfección continua de espacios y de productos, mantener dos metros de distancia. "Al momento de la prueba del perfume, además de ofrecer los blotters perfumados, los consultores podrán aplicar fragancia al aire, invitando al consumidor a descubrirla de esa manera", explica. "Pero también, en términos de innovación, se están desarrollando dispositivos tecnológicos que brindarán al consumidor una experiencia contactless, a través de los cuales, por ejemplo, se podrá descubrir y probar nuevas fragancias, además de brindar muestras de producto", advierte. A su vez, para Puig, el canal online cobró gran importancia en la categoría de fragancias, no solo en la venta, sino sobre todo en la posibilidad de favorecer la prueba a través de e-sampling, generar experiencias de interés para el consumidor como charlas en vivo a través de redes sociales y tutoriales, hasta la incursión en nuevos formatos para presentar lanzamientos como fue el caso de 1 Million Parfum, de Paco Rabanne, para el que realizó el primer evento digital via streaming de la categoría, en el mes de junio.

De la misma manera, desde el inicio de la cuarentena, Dior tomó como premisa mantener un contacto digital con sus clientes para ayudarlos en sus compras. El director general de Dior Argentina asegura que en las tiendas se podrá probar vía asesoramiento, con descartables y las medidas de higiene correspondientes cuando el contexto lo permita. Entre las medidas que está tomando están el uso de máscara y barbijo de sus equipos, alcohol en gel a disposición, uso de guantes desechables, en el caso de make up se dictarán clases de auto aplicación, a los clientes se les dará a probar los productos en aplicadores descartables y la marca asegura una limpieza continua de sus stands. Por ejemplo, como ya sucede en sus distintos puntos de venta (Juleriaque, Rouge, Cortassa, El Balcon, y Falabella) en Rosario, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Bahía Blanca.

Mientras que Marina Maculan, gerente de marketing de L'Occitane Argentina, sostiene que, si bien no es fácil elegir una fragancia sin probarla, muchos usuarios conocen las familias olfativas que generalmente usan o las notas que son de su preferencia. "Desde L'Occitane estamos a disposición del cliente siempre para poder asesorarlo de la mejor forma. Una buena forma de probar una fragancia sin comprarla es hacerlo a través de algún producto de la misma línea, por ejemplo, un jabón, un gel de ducha, una crema de manos o una loción corporal. Si bien la intensidad y la persistencia de esos productos no es la misma, es una buena forma de testear una fragancia que uno cree que le puede gustar", dice. En todas sus tiendas alrededor del mundo y en la Argentina, la marca está preparada para recibir a los clientes y ofrecerles probar cada producto sin comprometer la distancia y la salud del cliente. "Contamos con dispositivos y señalética para guiar al cliente en su recorrido por nuestras boutiques, así como también blotters y utensilios de testeo descartables que solamente manipula nuestro personal", agrega.

En cuanto al uso y a pesar del aislamiento, el perfume sigue siendo parte del ritual diario de belleza de las personas. "Uno se perfuma no solo para oler bien sino, sobre todo, para sentirse bien. Desde la cultura milenaria de la aromaterapia está comprobado que perfumarse, disfrutar de los aromas que a uno lo conectan con sus emociones o recuerdos positivos, hace que nos sintamos bien. En un contexto como el que estamos atravesando la gente, más que nunca, busca pequeños placeres, rituales que brinden una sensación de bienestar que contribuyan a aliviar las tensiones o la sensación de aislamiento", explica Bernando Conti, nariz y perfumista además de director creativo de Firmenich. Más allá de la pandemia, perfumarse todos los días es algo que se mantiene y en algunos casos incluso se profundiza por el mismo contexto.