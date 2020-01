Protección solar. 10 claves para chequear si te estás cuidando realmente bien

Muchas veces corremos riesgos, no falta de conciencia, sino porque no nos protegemos adecuadamente. Preguntas y respuestas para prevenir Crédito: Shutterstok

¿Sabías que la medida de protector solar indicada en un adulto es de 7 cucharadas de té? ¿Y que son 5 cucharadas para un chico de 8 años? ¿O que la mayoría de las personas se ponen solo la mitad o una cuarta parte de la cantidad necesaria para protegerse? ¿Sabías que, pasadas las 2 horas desde la aplicación, el 80% de la capacidad de barrera del protector se pierde?

La protección es imprescindible y las medidas están cada vez más difundidas, pero con eso no alcanza. Todavía hay un porcentaje de personas que no se cuidan y, lo que hace más grave el panorama, muchas de las que sí usan protectores solares no lo hacen correctamente.

Algunas nociones básicas para poner en práctica en el día a día de las vacaciones pueden marcar la diferencia entre usar productos protectores y estar realmente protegidos.

1- ¿Cuál es la dosis adecuada?

En adultos, la dosis adecuada para el cuerpo promedio es de 35 ml, que es equivalente a cubrir la palma de la mano de un adulto, o un mínimo de 7 cucharadas de té. En niños de entre 3 y 8 años, se recomiendan 20 ml, lo equivalente a cubrir la palma de la mano de un niño, o un mínimo de 5 cucharadas de té. Mientras que, para un bebé desde los 6 meses hasta los 3 años, la dosis adecuada es de 10 g o lo que se necesita para cubrir media palma de mano de un adulto o un mínimo de 3 cucharadas de té.

2- ¿Cómo se aplica correctamente el producto?

El protector debe aplicarse 30 minutos antes de salir para que todos los ingredientes se absorban adecuadamente en la piel. Dos horas después de la aplicación se pierde la capacidad de barrera, por eso es importante reaplicar el protector solar en cantidades iguales a la primera aplicación cada dos horas, después de nadar o si se transpira mucho.

3- ¿Qué cuidados especiales hay que tener con los chicos?

Lo ideal es ponerles crema cada dos horas, lo que muchas veces se dificulta, por eso es conveniente sumar gorros y una remera con protección solar para evitar quemaduras. En lo posible, los niños no deberían usar oxybenzona, que puede producir alergias. Tienen que ponerse FPS y PPD altos, y que sean resistentes al agua. Es ideal para proteger aún más la piel de los niños debido a que el mayor daño se produce antes de los 20 años y en forma acumulativa.

4- ¿Cómo se elige el factor de protección?

Se recomienda que los protectores solares sean indicados por el médico dermatólogo dado que este brindará las mejores opciones teniendo en cuenta el color de la piel, ojos y pelo, sus antecedentes y hábitos. Nunca será menor a FPS 30 en adultos, y de FPS 50 en niños, segmentando los de bebés, niños y adultos, debido a la variabilidad de filtros físicos y químicos que contienen, pero siempre abarcando rayos UVA y UVB.

5- ¿Hay que hacer algo particular en cicatrices o manchas?

Sí, una cicatriz reciente tiene riesgo de pigmentarse, así que hay que cubrirla con ropa o un apósito. Todas las pieles con riesgo de cáncer o manchas tienen que cubrirse para rayos UVB y UVA.

6- ¿De qué manera usar el spray para una buena cobertura?

El protector solar en spray no debe aplicarse como si fuera un desodorante. En general, la mala aplicación de los sprays radica en colocarlo en lugares que no tienen reparo y se volatiliza el producto, en rociar sin esparcir en la zona con la mano, para unificarlo yo en colocarlo a una distancia mayor de la recomendada, perdiendo parte del producto. Lo recomendado es rociar el protector solar, preferentemente en un lugar resguardado del viento, y esparcir con la mano en forma pareja. No hay que vaporizarlo directo sobre la cara, ojos o las mucosas, sino que se debe aplicar sobre la mano y luego esparcirlo sobre la cara.

7- ¿Cuándo es momento de reaplicar el producto?

Al practicar actividad física, meternos en el agua o tener una sudoración intensa, estamos barriendo parte de nuestro protector solar, aunque el mismo sea resistente al agua. Por ello, debe reaplicarse con mayor frecuencia o cada vez que salimos del agua para mantener sus niveles de eficacia intactos.

8- ¿Cuánto resiste un producto waterproof?

Si el protector es resistente al agua, su acción dura 40 minutos. Si es muy resistente al agua, 80 minutos. Pero hay que tener en cuenta que si se seca la piel con una toalla se retira el 85% de la crema

9- ¿Cuándo es conveniente usar un postsolar?

Después de la exposición al sol, no es suficiente utilizar una crema hidratante ya que el contacto con el sol, además de deshidratación, genera daños en la piel que pueden causar la aparición de manchas o arrugas a largo plazo. Se aconseja utilizar siempre un producto específico postsolar ya que, aparte de hidratar, contiene ingredientes con propiedades calmantes, nutritivas, reparadoras y antioxidantes.

10- ¿Qué productos son recomendables?

ASESORARON: Mónica Maiolino, médica dermatóloga MN 86473 MP 444334, miembro de la SAD.y asesora de Dermaglós; Matías Maskin, jefe de Dermatología del CEMIC (MN: 105069) asesor de La Roche-Posay; y Julia Manfrin, médica dermatóloga de Ro Medical Art (M.N: 114.337, M.P: 231.698).